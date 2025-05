Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","shortLead":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","id":"20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee.jpg","index":0,"item":"615a59a0-4119-4224-b108-58a19134066c","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","timestamp":"2025. május. 09. 17:42","title":"Ismét tűzpárbaj volt az indiai–pakisztáni határnál, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33a15a4-9af0-4309-ab2f-8739cf357d3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Skót kutatók egy emberi döntéseket szimuláló mesterséges intelligenciát fejlesztenek. A pszichológiára építő rendszertől azt várják, sokféle területen hatékony lehet.","shortLead":"Skót kutatók egy emberi döntéseket szimuláló mesterséges intelligenciát fejlesztenek. A pszichológiára építő...","id":"20250511_mesterseges-intelligencia-emberi-viselkedes-modellezese-pszochologia-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f33a15a4-9af0-4309-ab2f-8739cf357d3f.jpg","index":0,"item":"df36c6e4-34bb-4a87-a222-799e864b33e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_mesterseges-intelligencia-emberi-viselkedes-modellezese-pszochologia-mentes","timestamp":"2025. május. 11. 08:03","title":"Eltévedt, eltűnt emberek helyébe képzeli magát egy új mesterséges intelligencia, így találja meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"Az intézkedés alá vont tisztítószerek és piperetermékek ára jellemzően az elmúlt évek inflációja alatti mértékben nőtt, súlyuk pedig olyan alacsony a fogyasztói kosárban, hogy szinte semmilyen hatása nem lesz az árcsökkentésnek.","shortLead":"Az intézkedés alá vont tisztítószerek és piperetermékek ára jellemzően az elmúlt évek inflációja alatti mértékben nőtt...","id":"20250510_drogeria-arresstop-latszatintezkedes-ngm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a.jpg","index":0,"item":"e2661d10-dfa4-416a-8bbf-aed69c003c49","keywords":null,"link":"/kkv/20250510_drogeria-arresstop-latszatintezkedes-ngm-ebx","timestamp":"2025. május. 10. 07:45","title":"A drogériák szívatása az inflációt biztosan nem fogja csökkenteni, de látszatintézkedésnek tökéletes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délután Orbán Viktor telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. A Facebook-bejegyzés szerint egyértelművé tette: Magyarországról semmilyen módon nem kívánják befolyásolni a romániai elnökválasztást.","shortLead":"Szombat délután Orbán Viktor telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. A Facebook-bejegyzés szerint...","id":"20250510_Orban-Viktor-Simion-ugyben-targyalt-az-RMDSZ-elnokevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"7f1837e7-b75d-46a5-a878-d3cf78750742","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Orban-Viktor-Simion-ugyben-targyalt-az-RMDSZ-elnokevel","timestamp":"2025. május. 10. 18:49","title":"Orbán Viktor Simion-ügyben tárgyalt az RMDSZ elnökével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bíboros ugyanakkor úgy véli, XIV. Leó személye kapocs lehet Észak- és Dél-Amerika között.","shortLead":"A bíboros ugyanakkor úgy véli, XIV. Leó személye kapocs lehet Észak- és Dél-Amerika között.","id":"20250509_papa-papavalasztas-robert-prevost-xiv-leo-erdo-peter-biboros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700.jpg","index":0,"item":"33c4fbed-5571-4d36-9864-c682c060e9e0","keywords":null,"link":"/elet/20250509_papa-papavalasztas-robert-prevost-xiv-leo-erdo-peter-biboros","timestamp":"2025. május. 09. 20:33","title":"Erdő Péter szerint nem az állampolgársága miatt választották pápává Robert Prevostot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce000969-f45a-40f0-b43d-01d1e51fceab","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A Franke házaspár a csúcson havonta 35 millió forintnak megfelelő összeget keresett azzal, hogy megosztotta hat gyerekük mindennapjait az interneten – beleértve a legkínosabb pillanatokat is, hiszen ezek hozták a legtöbb kattintást. A történet vége azonban 30 év börtön lett, amit gyermekbántalmazás miatt szabtak ki. Az ügyről idén dokumentumsorozatot mutattak be.","shortLead":"A Franke házaspár a csúcson havonta 35 millió forintnak megfelelő összeget keresett azzal, hogy megosztotta hat...","id":"20250511_ruby-franke-mormon-anya-ordoguzo-gyerekbantalmazo-disney-sorozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce000969-f45a-40f0-b43d-01d1e51fceab.jpg","index":0,"item":"ea5df65c-9b83-481d-a564-64afb2085acf","keywords":null,"link":"/elet/20250511_ruby-franke-mormon-anya-ordoguzo-gyerekbantalmazo-disney-sorozat-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Hogyan lesz egy példás életű mormon anyából ördögűző gyerekbántalmazó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","shortLead":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","id":"20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352.jpg","index":0,"item":"5a50456c-83d0-47ce-bb48-d6a14a58f2fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","timestamp":"2025. május. 11. 15:35","title":"Ilyen az orosz béketörekvés: több mint száz drónnal támadták Ukrajnát vasárnap hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d87b7f-bf4b-47e8-b009-3a7a1d032a3a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már tömeggyártásban van Ukrajna legújabb fegyvere, mely akár Oroszországban lévő célpontok ellen is bevethető.","shortLead":"Már tömeggyártásban van Ukrajna legújabb fegyvere, mely akár Oroszországban lévő célpontok ellen is bevethető.","id":"20250510_ukrajna-uj-nagy-hatotavolsagu-dron-fp-1-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d87b7f-bf4b-47e8-b009-3a7a1d032a3a.jpg","index":0,"item":"c06302a8-6d00-404c-ab7d-b588030555dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_ukrajna-uj-nagy-hatotavolsagu-dron-fp-1-fegyver","timestamp":"2025. május. 10. 10:03","title":"Itt van az ukránok új fegyvere: 1600 km-re is elmegy, akár 120 kg robbanóanyagot is odavisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]