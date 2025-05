Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","shortLead":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","id":"20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223.jpg","index":0,"item":"989dbd46-cc75-441f-8979-91045c1f30ef","keywords":null,"link":"/sport/20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","timestamp":"2025. május. 12. 14:37","title":"Indul a Tour de Hongrie, lezárások lesznek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1314475c-bf9d-4aa0-9c2a-33e778a7f68a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250511_1000-laptop-akku-savanyukaposzta-hatasa-demencia-latasvizsgalat-vaksag-szemmutet-chatgpt-egeszsegugyi-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1314475c-bf9d-4aa0-9c2a-33e778a7f68a.jpg","index":0,"item":"45753e47-7d63-467d-bc21-21b98e95e30a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_1000-laptop-akku-savanyukaposzta-hatasa-demencia-latasvizsgalat-vaksag-szemmutet-chatgpt-egeszsegugyi-tanacsok","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Ez történt: Megvalósította a tökéletes rezsicsökkentést, most arról megy az egész háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405231ea-f697-4f27-a051-85ef0df93c49","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár megszületett Kijev és Washington alkuja az Ukrajnában található ásványkincsek közös kitermeléséről, még sok a bizonytalanság benne, és évek telnek el, mielőtt megnyílnak az első bányák.","shortLead":"Bár megszületett Kijev és Washington alkuja az Ukrajnában található ásványkincsek közös kitermeléséről, még sok...","id":"20250511_ukranamerikai-asvanykincsalku-kijevi-remenyek-orosz-ajanlkozas-kincs-ami-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/405231ea-f697-4f27-a051-85ef0df93c49.jpg","index":0,"item":"b830c9f0-56a2-40e2-8cbe-8d0357bbe6b5","keywords":null,"link":"/360/20250511_ukranamerikai-asvanykincsalku-kijevi-remenyek-orosz-ajanlkozas-kincs-ami-van","timestamp":"2025. május. 11. 12:30","title":"Az USA és Ukrajna megállapodott a nyersanyagokról, amiket nem tudni, mikor termelhetnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán kormányzó erőkkel hajlandó együttműködni.","shortLead":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán...","id":"20250511_Kover-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"b90e2933-2795-4269-bafe-aa45b5e020bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kover-Laszlo","timestamp":"2025. május. 11. 21:45","title":"Kövér László magyarázza Orbán szavait az AUR elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai kezdőként lépett pályára a hazaiaknál, beadását Luis Diaz lőtte közvetlen közelről az üres kapuba.","shortLead":"Szoboszlai kezdőként lépett pályára a hazaiaknál, beadását Luis Diaz lőtte közvetlen közelről az üres kapuba.","id":"20250511_Szoboszlai-golpasszt-adott-dontetlennel-zarult-a-Liverpool-Arsenal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa.jpg","index":0,"item":"57cf8e15-3622-44d9-9857-3996bbc11429","keywords":null,"link":"/sport/20250511_Szoboszlai-golpasszt-adott-dontetlennel-zarult-a-Liverpool-Arsenal","timestamp":"2025. május. 11. 20:11","title":"Szoboszlai gólpasszt adott, döntetlennel zárult a Liverpool-Arsenal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet Budapest belvárosában is számtalan helyen tör utat magának. ","shortLead":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet...","id":"20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885.jpg","index":0,"item":"ba7053e6-6e4f-486c-8551-5d89c2e98dc2","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","timestamp":"2025. május. 11. 17:25","title":"„Betonszövetből kiszakított zöld oázis” – titkos belvárosi kertekre fókuszál idén a Budapest100","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lépés gesztus Donald Trump közelgő látogatása előtt.","shortLead":"A lépés gesztus Donald Trump közelgő látogatása előtt.","id":"20250511_Elengedi-amerikai-allampolgarsagu-tuszat-a-Hamasz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"03785b11-1f33-404f-8dcd-3bde337e6023","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Elengedi-amerikai-allampolgarsagu-tuszat-a-Hamasz-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 21:37","title":"Elengedi izraeli-amerikai állampolgárságú túszát a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gázolaj ára most nem változik. ","shortLead":"A gázolaj ára most nem változik. ","id":"20250512_benzin-uzemanyag-arvaltozas-dragulas-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742.jpg","index":0,"item":"25ca8919-384b-4e96-a6d0-e5073a7bf30c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_benzin-uzemanyag-arvaltozas-dragulas-tankolas","timestamp":"2025. május. 12. 10:31","title":"Drágább lesz a benzin keddtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]