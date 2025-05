Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértő szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése – Gulyás Gergelyt idézve – lepkefing.","shortLead":"A szakértő szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése – Gulyás Gergelyt idézve – lepkefing.","id":"20250516_racz-andras-lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-bohocok-lepkefing","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081.jpg","index":0,"item":"0080f7e6-1f3d-478a-857c-ae57218cbecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_racz-andras-lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-bohocok-lepkefing","timestamp":"2025. május. 16. 10:19","title":"Rácz András Lánczi Tamáséknak: Tőletek, bohócok, nem félek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163216af-a6c2-44ba-a1c8-0da10365509f","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Berlinben mutatta be a Huawei idei első viselhető újdonságait. Íme a Huawei Watch 5 okosóra, a Fit 4 okoskarkötő és a FreeBuds 6 fülhallgató.","shortLead":"Berlinben mutatta be a Huawei idei első viselhető újdonságait. Íme a Huawei Watch 5 okosóra, a Fit 4 okoskarkötő és...","id":"20250515_huawei-watch-5-okosora-fit-4-okoskarkoto-pro-freebuds-6-fulhallgato-bemutato-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/163216af-a6c2-44ba-a1c8-0da10365509f.jpg","index":0,"item":"3344c3db-4165-4609-ba4a-662fd71f4540","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_huawei-watch-5-okosora-fit-4-okoskarkoto-pro-freebuds-6-fulhallgato-bemutato-funkciok","timestamp":"2025. május. 15. 16:00","title":"Szuperszenzor van rajtuk: megjöttek a Huawei új okosórái, no meg a nem agybadugós új fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42c55d9-466e-4c9c-8288-5728b62fb039","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétköznapi csevegés közben tanúsított túlzott érdeklődés intő jel lehet és érdemes óvakodni az ápolatlan turistáktól is.","shortLead":"A hétköznapi csevegés közben tanúsított túlzott érdeklődés intő jel lehet és érdemes óvakodni az ápolatlan turistáktól...","id":"20250515_orosz-kemek-lett-hirszerzes-lakossag-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a42c55d9-466e-4c9c-8288-5728b62fb039.jpg","index":0,"item":"e029fe82-4df1-4942-8be1-1496a7997826","keywords":null,"link":"/elet/20250515_orosz-kemek-lett-hirszerzes-lakossag-tippek","timestamp":"2025. május. 15. 20:51","title":"Az orosz kémek kiszúrásához ad tippeket a lett hírszerzés a lakosságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7c4b8e-760b-48b6-8ff1-e14da4b5c443","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány a pénzmosás elleni nemzetközi jogszabályok kiforgatásával használja fel azt a létező intézményrendszert, amellyel el tud hallgattatni bármilyen kritikus hangot. Azt a jogszabályt, amelyet a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására találtak ki. Egy szakértővel beszélgettünk a kockázatokról.","shortLead":"A kormány a pénzmosás elleni nemzetközi jogszabályok kiforgatásával használja fel azt a létező intézményrendszert...","id":"20250516_Lex-Putyin-szuverenitasvedelmi-hivatal-atlathatosagi-torveny-penzmosas-elleni-torveny-eltiltas-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca7c4b8e-760b-48b6-8ff1-e14da4b5c443.jpg","index":0,"item":"7fba866d-96a3-4010-b939-2cd388cbde03","keywords":null,"link":"/360/20250516_Lex-Putyin-szuverenitasvedelmi-hivatal-atlathatosagi-torveny-penzmosas-elleni-torveny-eltiltas-vallalkozas","timestamp":"2025. május. 16. 09:33","title":"Lex Putyin: a Szuverenitásvédelmi Hivatal akár vállalkozásokat is kipécézhet, hogy ellehetetlenítse őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2d6a40-d9ef-4ecf-89ff-bedd0678a4d6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszok egy katonai bázisra céloztak, egy civil buszt találtak el.","shortLead":"Az oroszok egy katonai bázisra céloztak, egy civil buszt találtak el.","id":"20250517_Kilenc-ember-vesztette-eletet-Ukrajnaban-egy-orosz-legitamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2d6a40-d9ef-4ecf-89ff-bedd0678a4d6.jpg","index":0,"item":"994d2e34-3931-43b6-a3cf-6a6996c72c9a","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_Kilenc-ember-vesztette-eletet-Ukrajnaban-egy-orosz-legitamadasban","timestamp":"2025. május. 17. 08:10","title":"Kilenc ember vesztette életét Ukrajnában egy orosz dróntámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18b8daf-8c12-4eba-8aa6-60528f9edd34","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fővárosban, Tiranában rendezik az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját.","shortLead":"A fővárosban, Tiranában rendezik az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját.","id":"20250516_orban-viktor-gonczi-gabor-alvania-tirana-europai-politikai-kozosseg-csucstalalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e18b8daf-8c12-4eba-8aa6-60528f9edd34.jpg","index":0,"item":"44c597de-6ee8-46ff-9c51-941b557071f1","keywords":null,"link":"/elet/20250516_orban-viktor-gonczi-gabor-alvania-tirana-europai-politikai-kozosseg-csucstalalkozo","timestamp":"2025. május. 16. 15:09","title":"Orbán Viktor Gönczi Gábort is magával vitte Albániába – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint életszerűtlen azt feltételezni, hogy a polgármester kényszerintézkedés alkalmazása nélkül újabb bűncselekményt követne el.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint életszerűtlen azt feltételezni, hogy a polgármester kényszerintézkedés alkalmazása...","id":"20250516_Megindokolta-a-birosag-hogy-miert-engedtek-ki-Kiss-Laszlot-a-letartoztatasbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6.jpg","index":0,"item":"305b61b3-0fe5-4d7f-a696-22d27359eccd","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Megindokolta-a-birosag-hogy-miert-engedtek-ki-Kiss-Laszlot-a-letartoztatasbol","timestamp":"2025. május. 16. 12:13","title":"Megindokolta a bíróság, hogy miért engedték ki Kiss Lászlót a letartóztatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4732cc-dd07-48a0-8c73-0b3d2c975dd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő arról is beszélt, hogy Magyar Péter ellenzéki fordulata előtt többször is próbálta lebeszélni a férjét a közéleti szerepvállalásról, de mostanra belátta, hogy Nagy Ervinnek ez az útja.","shortLead":"A színésznő arról is beszélt, hogy Magyar Péter ellenzéki fordulata előtt többször is próbálta lebeszélni a férjét...","id":"20250515_borbely-alexandra-lehallgatas-telefon-nagy-ervin-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4732cc-dd07-48a0-8c73-0b3d2c975dd9.jpg","index":0,"item":"730c99ca-4a94-43bc-b943-7da5b191d253","keywords":null,"link":"/elet/20250515_borbely-alexandra-lehallgatas-telefon-nagy-ervin-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 15. 21:28","title":"Borbély Alexandra szerint lehallgatják az ő és Nagy Ervin telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]