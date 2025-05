Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország első őslakos elnöke ellen elfogatóparancs is érvényben van, amit egyelőre a hívei miatt a hatóságok nem tudtak végrehajtani.","shortLead":"Az ország első őslakos elnöke ellen elfogatóparancs is érvényben van, amit egyelőre a hívei miatt a hatóságok nem...","id":"20250520_morales-bolivia-valasztasok-kizaras-elfogatoparancs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1.jpg","index":0,"item":"e3f02917-4a7b-46f6-8dbf-f8b22c18209f","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_morales-bolivia-valasztasok-kizaras-elfogatoparancs","timestamp":"2025. május. 20. 13:25","title":"Nem indulhat Bolíviában az elnökválasztáson Evo Morales","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és egy ügynökség is kártérítést követel.","shortLead":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és...","id":"20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c.jpg","index":0,"item":"030a0d4e-91d2-4379-a0e6-f0729ea1fe91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","timestamp":"2025. május. 21. 09:14","title":"Ezt a két fotót osztotta meg magáról Jennifer Lopez az Instagramon, 212 milliót fizethet miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb4290e-1ef3-47dd-a938-9ea84f7dca65","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerepet kapott korábbi államtitkár, és olimpiai bajnok is. Volt, aki 3 millióért sem akarta elfogadni a posztot.","shortLead":"Szerepet kapott korábbi államtitkár, és olimpiai bajnok is. Volt, aki 3 millióért sem akarta elfogadni a posztot.","id":"20250521_mnb-ingatlan-kft-varga-mihaly-vezetovaltas-udud-zsolt-ugyvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cb4290e-1ef3-47dd-a938-9ea84f7dca65.jpg","index":0,"item":"426d393a-8ac8-4e50-8052-1132f4a47f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_mnb-ingatlan-kft-varga-mihaly-vezetovaltas-udud-zsolt-ugyvezeto","timestamp":"2025. május. 21. 07:57","title":"Varga Mihály lecserélte az MNB ingatlanos cégének vezetőit, de nem minden jelölt volt odáig a 3 milliós fizetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni az elitben.","shortLead":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni...","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d.jpg","index":0,"item":"1f723786-c354-46b8-996f-7cb992d9d2f8","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","timestamp":"2025. május. 20. 15:34","title":"Bennmaradt az A csoportban, történelmet írt a férfihoki-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65bf90e-b202-450b-8c35-04745d30de61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedro Sánchez szerint Moszkvához hasonlóan Tel-Aviv is háborús bűnöket követ el katonai műveletei során, ezért kulturálisan is azonos elbírálás alá kellene esnie Európa részéről. Izraelben bekérették a spanyol nagykövetet. ","shortLead":"Pedro Sánchez szerint Moszkvához hasonlóan Tel-Aviv is háborús bűnöket követ el katonai műveletei során, ezért...","id":"20250520_Oroszorszag-utan-Izraelt-is-ki-kellett-volna-zarni-az-Euroviziobol-a-spanyol-miniszterelnok-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65bf90e-b202-450b-8c35-04745d30de61.jpg","index":0,"item":"58392b36-b7cd-4a4a-97e5-111fe06d0b83","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_Oroszorszag-utan-Izraelt-is-ki-kellett-volna-zarni-az-Euroviziobol-a-spanyol-miniszterelnok-szerint","timestamp":"2025. május. 20. 15:38","title":"Oroszország után Izraelt is ki kellett volna zárni az Eurovízióból a spanyol miniszterelnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A bukott George Simion vádjait terjesztik arról, hogy elcsalták a szavazást.","shortLead":"A bukott George Simion vádjait terjesztik arról, hogy elcsalták a szavazást.","id":"20250521_roman-elnokvalasztas-simion-dezinformacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"94e994d6-f30f-425d-98f5-b6d988497966","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_roman-elnokvalasztas-simion-dezinformacio","timestamp":"2025. május. 21. 17:56","title":"Dezinformációs kampánnyal buzdítják tüntetésre a románokat az elnökválasztás eredménye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537d2218-6d09-4704-9719-49eaf4c5724a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelték az európai mérnökök azt a navigációs rendszert, amely a jövőben segítheti az emberes küldetéseket a Holdon.","shortLead":"Sikeresen tesztelték az európai mérnökök azt a navigációs rendszert, amely a jövőben segítheti az emberes küldetéseket...","id":"20250520_gps-tajekozodas-helymeghatarozas-lupin-navigacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/537d2218-6d09-4704-9719-49eaf4c5724a.jpg","index":0,"item":"8684afbe-8062-4784-8e65-7aafc0a282b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_gps-tajekozodas-helymeghatarozas-lupin-navigacio","timestamp":"2025. május. 20. 10:03","title":"Kiválthatja a GPS-t az újfajta navigáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Tizenöt éve kormányoznak kétharmaddal, nincs törvény, amit ne alakíthatnának vagy hághatnának át kedvükre, még az ország alkotmánya sem jelent számukra semmiféle visszatartó erőt, mégis azt állítják: folyamatosan támadás alatt állnak és védekezniük kell. Legújabban a Harcosok Klubjával: muszáj harcnak nevezni, mert az igazság kiábrándító lenne.","shortLead":"Tizenöt éve kormányoznak kétharmaddal, nincs törvény, amit ne alakíthatnának vagy hághatnának át kedvükre, még...","id":"20250521_Kovacs-Balint-Harcosok-Klubja-Orwell-1984-Vidnyanszky-Attila-Toth-Gabi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281.jpg","index":0,"item":"52694cb8-8183-49b2-a3bc-631e986645b4","keywords":null,"link":"/360/20250521_Kovacs-Balint-Harcosok-Klubja-Orwell-1984-Vidnyanszky-Attila-Toth-Gabi","timestamp":"2025. május. 21. 15:00","title":"Kovács Bálint: Csapataink a Harcosok Klubjában állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]