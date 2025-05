Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt érdemben nem válaszolt Gaal Gergely bírálataira.","shortLead":"A párt érdemben nem válaszolt Gaal Gergely bírálataira.","id":"20250522_kdnp-gaal-gergely-orszagos-elnoksegi-tag-lemondas-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836.jpg","index":0,"item":"9f3c2148-a121-4f83-a283-23832e1ef384","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_kdnp-gaal-gergely-orszagos-elnoksegi-tag-lemondas-reakcio-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 21:23","title":"A KDNP egyéni ambíciókat emlegetve reagált az országos elnökségi tag lemondására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a9c77f-8c7d-4502-be9e-c97ae81acde2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több száz civil szervezet is azonnali lépéseket követel az Európai Bizottságtól a civileket és a sajtót fenyegető és ellehetetlenítő fideszes törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Több száz civil szervezet is azonnali lépéseket követel az Európai Bizottságtól a civileket és a sajtót fenyegető és...","id":"20250523_Civil-szervezet-szazai-tiltakoznak-az-Europai-Bizottsagnal-a-fidesz-megfelemlitesi-torvenye-ellen-orszagos-tuntetessorozat-is-keszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a9c77f-8c7d-4502-be9e-c97ae81acde2.jpg","index":0,"item":"a53f7793-3651-44e2-9bce-6844697362e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Civil-szervezet-szazai-tiltakoznak-az-Europai-Bizottsagnal-a-fidesz-megfelemlitesi-torvenye-ellen-orszagos-tuntetessorozat-is-keszul","timestamp":"2025. május. 23. 11:34","title":"Civil szervezetek százai tiltakoznak az Európai Bizottságnál a Fidesz megfélemlítési törvénye ellen, országos tüntetéssorozat is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba2ccfa-61e8-46cb-a491-be841d2a46ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legjelentősebb hazai jövedéki bűncselekményét derítették fel. A nagypályás elkövetők éppen székesfehérvári gyárukat költöztették volna, amikor az ország 41 helyszínén egyszerre rajtuk ütött a hatóság.","shortLead":"Minden idők legjelentősebb hazai jövedéki bűncselekményét derítették fel. A nagypályás elkövetők éppen székesfehérvári...","id":"20250521_Forgo-rendszamokkal-haditechnikai-eszkozokkel-gyartosorral-felszerelt-cigarettahamisito-bandara-csapott-le-a-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cba2ccfa-61e8-46cb-a491-be841d2a46ea.jpg","index":0,"item":"90b92a47-2089-40eb-b2bb-d961f6a5f30c","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Forgo-rendszamokkal-haditechnikai-eszkozokkel-gyartosorral-felszerelt-cigarettahamisito-bandara-csapott-le-a-NAV","timestamp":"2025. május. 21. 15:24","title":"Forgó rendszámokkal, haditechnikai eszközökkel és gyártósorral felszerelt cigarettahamisító bandára csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","shortLead":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","id":"20250522_ksh-beruhazas-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237.jpg","index":0,"item":"0f914c31-f387-4d24-a1d1-da8314decc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_ksh-beruhazas-statisztika","timestamp":"2025. május. 22. 08:40","title":"Ez sem repülőrajt: 12,1 százalékkal zuhantak a beruházások az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22300b42-da56-4088-a92c-359f2029d6e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folyamatos ingerek, kialvatlanság, bezárkózás – mind olyan szokások, amelyekkel felgyorsítjuk az agyunk öregedését.","shortLead":"Folyamatos ingerek, kialvatlanság, bezárkózás – mind olyan szokások, amelyekkel felgyorsítjuk az agyunk öregedését.","id":"20250522_agy-memoria-egeszseg-karos-szokasok-taplalkozas-kognitiv-funkciok-mentalis-jolet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22300b42-da56-4088-a92c-359f2029d6e1.jpg","index":0,"item":"630fce23-ec9a-41f1-ace1-3c5df1ff3704","keywords":null,"link":"/elet/20250522_agy-memoria-egeszseg-karos-szokasok-taplalkozas-kognitiv-funkciok-mentalis-jolet","timestamp":"2025. május. 22. 05:31","title":"Hét mindennapi szokás, amivel ártunk az agyunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b51bd5c-ad94-444f-b889-3acbd856ddc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha Ukrajnából nem jön gáz, érkezik majd délről. Az olcsó energiához barátok kellenek, nem ellenségek – mondta a miniszterelnök.","shortLead":"Ha Ukrajnából nem jön gáz, érkezik majd délről. Az olcsó energiához barátok kellenek, nem ellenségek – mondta...","id":"20250521_orban-viktor-enegia-foldgaz-turk-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b51bd5c-ad94-444f-b889-3acbd856ddc4.jpg","index":0,"item":"c0e901db-5389-4a9d-bd81-3096a7fdb5df","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_orban-viktor-enegia-foldgaz-turk-allamok","timestamp":"2025. május. 21. 17:19","title":"Orbán a türköket méltatta a magyar energiaellátás megsegítése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","shortLead":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","id":"20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0.jpg","index":0,"item":"ba6851e0-f83f-4a08-90c2-314cfe94e8e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","timestamp":"2025. május. 21. 20:20","title":"Nagyobb hatótáv és biztonság: szilárdtest akkus BMW i7 a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem akart.","shortLead":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem...","id":"20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8.jpg","index":0,"item":"228d6261-6c24-49b8-b847-4304574b5102","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","timestamp":"2025. május. 21. 14:46","title":"Szabó Bálint újra akcióba lendült: kétszer is megpróbált bejutni Erdogan budapesti szálláshelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]