Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50 telefonszámot használt.","shortLead":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50...","id":"20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"63aa02c9-ba38-4863-97fe-fe83f37fd5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","timestamp":"2025. május. 22. 11:06","title":"Két év alatt 233 embert vert át egy 26 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely szerint a KDNP vezetése hiteltelenné vált, csak a központból diktált mondatokat harsogják ahelyett, hogy a hatalom belső ellensúlyai lennének, és a közös ellenségek helyett a közös célokra helyeznék a hangsúlyt.","shortLead":"Gaal Gergely szerint a KDNP vezetése hiteltelenné vált, csak a központból diktált mondatokat harsogják ahelyett...","id":"20250522_kdnp-gaal-gergely-orszagos-elnokseg-lemondas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836.jpg","index":0,"item":"4d1ad81d-cca9-4971-9c38-6bdb597216c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_kdnp-gaal-gergely-orszagos-elnokseg-lemondas-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 19:28","title":"Beolvasott Semjénnek és lemondott a KDNP országos elnökségének tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b7ef76-40ee-402f-a8d1-830b7899852c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Többször is elkeseredett kommentháborúra emlékeztetett az Európai Parlament feszült vitája szerda este az átláthatóságinak nevezett törvény ügyében. A Mi Hazánk és a román AUR képviselői hevesen védelmezték Orbán Viktort. ","shortLead":"Többször is elkeseredett kommentháborúra emlékeztetett az Európai Parlament feszült vitája szerda este...","id":"20250521_ep-vita-atlathatosagi_torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2b7ef76-40ee-402f-a8d1-830b7899852c.jpg","index":0,"item":"0034ca0a-20e0-4d70-bd77-37f401d2af69","keywords":null,"link":"/eurologus/20250521_ep-vita-atlathatosagi_torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 20:43","title":"„Arra várunk, hogy ellenzéki politikusok essenek ki az ablakon?” – az EP-ben vitáztak az „átláthatósági” törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232a89d5-7f66-4015-a9d9-31f87474783d","c_author":"Parászka Boróka, Dobszay János ","category":"360","description":"Orbán tihanyi beszéde megteremtette a lehetőségét, hogy Magyar Péter erősítse kapcsolatát a határon túli magyar közösséggel, de a Tisza-elnök ingoványos terepre gyalogol be: kimozdult ugyan a holtpontról az Erdélyért folyó politikai küzdelem, de még nem látni, kinek áll a zászló. Hogyan fogadják Magyar Pétert a határon túl, vannak-e ott Tisza Szigetek, és milyen mozgósításba fogott odaát a Fidesz?","shortLead":"Orbán tihanyi beszéde megteremtette a lehetőségét, hogy Magyar Péter erősítse kapcsolatát a határon túli magyar...","id":"20250522_hvg-tisza-erdely-hataron-tuli-magyarok-fidesz-parlamenti-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232a89d5-7f66-4015-a9d9-31f87474783d.jpg","index":0,"item":"b1b856eb-cd17-4a69-ac62-dcd05faa2608","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-tisza-erdely-hataron-tuli-magyarok-fidesz-parlamenti-valasztas","timestamp":"2025. május. 22. 06:30","title":"Elveheti Magyar Péter Erdélyt Orbán Viktortól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem akart.","shortLead":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem...","id":"20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8.jpg","index":0,"item":"228d6261-6c24-49b8-b847-4304574b5102","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","timestamp":"2025. május. 21. 14:46","title":"Szabó Bálint újra akcióba lendült: kétszer is megpróbált bejutni Erdogan budapesti szálláshelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Este 11 van, és nincs otthon élesztő? Menet közben kifogyott a pénteki házibuli üzemanyaga? Elfelejtett megvenni valamit, amire mindenképp szüksége lenne? Magyarországon eddig nem látott üzletet nyitott a Coop Szegeden – itt akár éjszaka is vásárolhat, de úgy, hogy dolgozók már nincsenek. Kipróbáltuk, mit tud az üzletlánc hibrid boltja – megmutatjuk, hogyan próbálhatja ki ön is.","shortLead":"Este 11 van, és nincs otthon élesztő? Menet közben kifogyott a pénteki házibuli üzemanyaga? Elfelejtett megvenni...","id":"20250522_szeged-coop-hibrid-szemelyzet-nelkuli-mukodes-allando-nyitvatartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2.jpg","index":0,"item":"0503cf7a-de2e-4ab1-b3a1-17210c81f9aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_szeged-coop-hibrid-szemelyzet-nelkuli-mukodes-allando-nyitvatartas-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 16:39","title":"Megnyílt az első olyan bolt az országban, ahova akkor is bemehet vásárolni, amikor a dolgozók már hazamentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A varjúszülők az éppen cseperedő fiókáikat védelmezik, ezért támadnak rá a járókelőkre. ","shortLead":"A varjúszülők az éppen cseperedő fiókáikat védelmezik, ezért támadnak rá a járókelőkre. ","id":"20250522_Varjutamadasok-miatt-lezartak-a-ferencvarosi-Ferenc-teret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3.jpg","index":0,"item":"d2d65991-5572-47d1-bbcf-beea4aedb7e5","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Varjutamadasok-miatt-lezartak-a-ferencvarosi-Ferenc-teret","timestamp":"2025. május. 22. 11:29","title":"Varjútámadások miatt lezárták a ferencvárosi Ferenc teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eddig 2930 milliárd forintnál tart az idei hiány. Baj van, de tragédia nincs: a bevételek jól alakulnak, a kamatok javát már kifizette az állam, de van azért olyan tétel, ahol már nagyon nagy a túlköltekezés.","shortLead":"Eddig 2930 milliárd forintnál tart az idei hiány. Baj van, de tragédia nincs: a bevételek jól alakulnak, a kamatok...","id":"20250522_hiany-allamhaztartas-koltsegvetes-ado-kamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"c7332d5a-cdf9-4fa4-834c-e5a6de1d6295","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_hiany-allamhaztartas-koltsegvetes-ado-kamatok","timestamp":"2025. május. 22. 15:06","title":"Bemutatta a kormány, hogyan jött össze a rekordszintű hiány április végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]