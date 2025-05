Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"62097e17-abc1-45f5-89b6-65008aef3f67","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"És itt nem kizárólag a házi méhekre gondolt hanem minden be- és megporzóra a zCast legújabb adásának ökológus vendége, Bihaly Áron, aki számos méhes kérdésre választ ad. Miben más a házi és a vadméh? Mik fenyegetik a megporzókat? Mi lenne velünk nélkülük és mit tehetünk értük? Van egy jó híre is: itthon elég, ha csak megvédjük őket, mert ha számuk fogyatkozik is, de legalább még vannak.","shortLead":"És itt nem kizárólag a házi méhekre gondolt hanem minden be- és megporzóra a zCast legújabb adásának ökológus vendége...","id":"20250514_zcast-mehek-beporzok-megporzok-pollinatorok-mehlegelok-darazs-garazsok-bihaly-aron-okologus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62097e17-abc1-45f5-89b6-65008aef3f67.jpg","index":0,"item":"eea427b6-8f99-47e2-95e3-63445fa26c38","keywords":null,"link":"/zhvg/20250514_zcast-mehek-beporzok-megporzok-pollinatorok-mehlegelok-darazs-garazsok-bihaly-aron-okologus-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 15:00","title":"zCast: A méhek védelme ott kezdődik, hogy megváltoztatjuk a szépről alkotott fogalmunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc775090-3748-4943-8e3d-c5db11c46b77","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Zavarba ejtő hangulat uralkodik a Balkánon és az orosz határ körül. EU-pártiságban licitálnak egymásra a pártok. A magyar kormánynak van igaza, vagy valamit a tagjelöltek tudnak jól? Vélemény.","shortLead":"Zavarba ejtő hangulat uralkodik a Balkánon és az orosz határ körül. EU-pártiságban licitálnak egymásra a pártok...","id":"20250516_Foldes-Andras-albania-europai-unio-balkan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc775090-3748-4943-8e3d-c5db11c46b77.jpg","index":0,"item":"ff50d005-2257-43c5-abbe-69b753d94e75","keywords":null,"link":"/360/20250516_Foldes-Andras-albania-europai-unio-balkan","timestamp":"2025. május. 16. 11:54","title":"Földes András: Megőrültek az albánok, miért kell nekik ennyire az EU?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54af148a-84ff-4d7f-92d1-02e787460109","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség még börtönben tartaná az óbudai polgármestert.","shortLead":"Az ügyészség még börtönben tartaná az óbudai polgármestert.","id":"20250514_kiss-laszlo-szabadlabra-helyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54af148a-84ff-4d7f-92d1-02e787460109.jpg","index":0,"item":"be5551a8-7350-40ac-b2aa-ba3f78f7b443","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_kiss-laszlo-szabadlabra-helyezes","timestamp":"2025. május. 14. 18:10","title":"Kiss László szabadlábra helyezéséről döntött a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben a világ a lehetséges tűzszüneti tárgyalásokat várja, Orbán Viktor és kormánya kabátlopási ügybe keveredett.","shortLead":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben...","id":"20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff.jpg","index":0,"item":"f56ace04-de95-477d-a582-609293b079b3","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","timestamp":"2025. május. 15. 06:30","title":"Valóban Kárpátalja megszerzésére játszana a magyar kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányzati plecsniket a webshopokra is ki kell rakni.","shortLead":"A kormányzati plecsniket a webshopokra is ki kell rakni.","id":"20250515_drogeriak-arresstop-rendelet-tajekoztato-tabla-matrica-Magyar-Kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a.jpg","index":0,"item":"fa824d81-9cbd-4ee5-ae29-ef1804755c1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_drogeriak-arresstop-rendelet-tajekoztato-tabla-matrica-Magyar-Kozlony","timestamp":"2025. május. 15. 08:45","title":"Kijött a rendelet arról, hogy a drogériákat is tele kell rakni az árrésstopos tájékoztatókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de4269-5bb1-4c52-a9f7-c242be74080b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel százzal előzött a sofőr az 50-es szakaszon.","shortLead":"Közel százzal előzött a sofőr az 50-es szakaszon.","id":"20250515_Megcsuszott-a-szaguldo-auto-a-vizes-uton-Ersekvadkerten-ketten-sulyosan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4de4269-5bb1-4c52-a9f7-c242be74080b.jpg","index":0,"item":"e2a158e6-7dfb-489b-8f5c-a1f1f846c245","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Megcsuszott-a-szaguldo-auto-a-vizes-uton-Ersekvadkerten-ketten-sulyosan-megserultek","timestamp":"2025. május. 15. 10:17","title":"Megcsúszott a száguldó autó a vizes úton Érsekvadkerten, ketten súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c85d235-4992-419c-9823-13a91843429b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Harcosok Klubja logóját tette ki az oldalára.","shortLead":"A Harcosok Klubja logóját tette ki az oldalára.","id":"20250515_Ujabb-poszttal-jelentkezett-Orban-Viktor-kiderult-mire-utalt-a-hajnali-rejtelyes-bejegyzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c85d235-4992-419c-9823-13a91843429b.jpg","index":0,"item":"d2b2a067-63d1-4729-92b1-7a04cfb77e20","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Ujabb-poszttal-jelentkezett-Orban-Viktor-kiderult-mire-utalt-a-hajnali-rejtelyes-bejegyzes","timestamp":"2025. május. 15. 12:26","title":"Újabb poszttal jelentkezett Orbán Viktor, kiderült, mire utal a hajnali rejtélyes bejegyzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca04fce-eb24-445f-b8fa-29bd7ff00ed6","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Halász János fideszes képviselő vette a nevére a Fidesz átláthatóságinak hazudott törvényjavaslatát, amelynek egyetlen célja az ellenfelek kiiktatása, a közéleti viták vérbe fojtása. De hogyan lett a civil – sőt, alternatív – szférából indult kultúrpolitikusból a pártja kíméletet nem ismerő komisszárja?","shortLead":"Halász János fideszes képviselő vette a nevére a Fidesz átláthatóságinak hazudott törvényjavaslatát, amelynek egyetlen...","id":"20250516_halasz-janos-portre-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca04fce-eb24-445f-b8fa-29bd7ff00ed6.jpg","index":0,"item":"b371572b-c83a-4812-8a0c-1e56f657e9da","keywords":null,"link":"/360/20250516_halasz-janos-portre-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 16. 14:15","title":"Galamblelkű emberből véresszájú képviselő – kicsoda Halász János, az „átláthatósági” törvény állítólagos szellemi atyja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]