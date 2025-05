Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c6aaab3-1006-4dcb-87a7-dee577d6f585","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az első magyar űrhajós a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét kapta meg.","shortLead":"Az első magyar űrhajós a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét kapta meg.","id":"20250527_Kituntettek-Farkas-Bertalant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c6aaab3-1006-4dcb-87a7-dee577d6f585.jpg","index":0,"item":"d0ddb6ed-58e0-402e-ad8c-ae45b949690d","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Kituntettek-Farkas-Bertalant","timestamp":"2025. május. 27. 06:26","title":"Kitüntették Farkas Bertalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","shortLead":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","id":"20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51.jpg","index":0,"item":"de2092eb-1475-4217-b227-1a3a40e88760","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","timestamp":"2025. május. 28. 14:24","title":"Csavarhúzóval indította a traktort egy zalai férfi, rombolás és kórház lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter jelentette be a hírt, amit egyelőre az USA még nem erősített meg. ","shortLead":"Az orosz külügyminiszter jelentette be a hírt, amit egyelőre az USA még nem erősített meg. ","id":"20250527_Putyin-es-Trump-fogolycsererol-allapodott-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"17f8ba9d-3405-4077-8352-fc773c507311","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Putyin-es-Trump-fogolycsererol-allapodott-meg","timestamp":"2025. május. 27. 14:12","title":"Újabb fogolycseréről állapodhatott meg Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c27513-257a-468e-bddf-6e7ae2642cc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ukrán pólók, Kollár Kinga-bábu és Mészáros Lőrinc vagyonosodása is előkerült a városházán.","shortLead":"Ukrán pólók, Kollár Kinga-bábu és Mészáros Lőrinc vagyonosodása is előkerült a városházán.","id":"20250528_Karacsony-Gergely-Magyar-Peter-fovarosi-kozgyules-atlathatosagi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33c27513-257a-468e-bddf-6e7ae2642cc8.jpg","index":0,"item":"f7dbec5c-96a1-4f46-be71-5353c9b481c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Karacsony-Gergely-Magyar-Peter-fovarosi-kozgyules-atlathatosagi-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 11:06","title":"A Fidesz arról beszélt a Fővárosi Közgyűlésben, hogy Magyar Péter miatt is jól fog jönni az „átláthatósági” törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85613025-8b0c-46f9-8383-834ecc0d4ad3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok, akik alaposan ki is elemezték a leletet.","shortLead":"A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok, akik alaposan ki is elemezték a leletet.","id":"20250527_vilag-legregebbi-ujjlenyomata-neandervolgyi-ember-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85613025-8b0c-46f9-8383-834ecc0d4ad3.jpg","index":0,"item":"e99e99b2-cb1f-4ed8-96e1-59324fc9841b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_vilag-legregebbi-ujjlenyomata-neandervolgyi-ember-felfedezes","timestamp":"2025. május. 27. 11:03","title":"Megtalálták a világ legrégebbi ujjlenyomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnökről az elmúlt hetekben több olyan felvétel is készült, amit szerinte félreértelmeztek.","shortLead":"A francia elnökről az elmúlt hetekben több olyan felvétel is készült, amit szerinte félreértelmeztek.","id":"20250526_emmanuel-macron-brigitte-macron-vietnam-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"6a87d96c-85dd-45a9-847f-0ac565118b8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_emmanuel-macron-brigitte-macron-vietnam-video","timestamp":"2025. május. 26. 17:55","title":"„Mindenki nyugodjon le” – Emmanuel Macron hivatalosan is megszólalt a róla és feleségéről készült videóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a621b30-a6a2-4941-ba26-69f00c8a2a77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung csúcsmobilhoz illő processzort pakolhat a hamarosan érkező, hajlítható kijelzős Galaxy Z Fold7-be.","shortLead":"A Samsung csúcsmobilhoz illő processzort pakolhat a hamarosan érkező, hajlítható kijelzős Galaxy Z Fold7-be.","id":"20250528_samsung-galaxy-z-fold7-okostelefon-benchmark-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a621b30-a6a2-4941-ba26-69f00c8a2a77.jpg","index":0,"item":"58c8f03a-2c82-4fbc-8c89-dce262890214","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_samsung-galaxy-z-fold7-okostelefon-benchmark-teszt","timestamp":"2025. május. 28. 17:03","title":"Felbukkant egy érdekes adat a Samsung Galaxy Z Fold7-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a668a1e-a119-468f-b9f1-b676db88caa8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy gyerek is van a súlyos sérültek között. ","shortLead":"Egy gyerek is van a súlyos sérültek között. ","id":"20250527_Rendorseg-szerint-nem-terrorcselekmeny-tortent-Liverpoolban-27-serultet-vittek-korhazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a668a1e-a119-468f-b9f1-b676db88caa8.jpg","index":0,"item":"fb78d98f-040a-442b-9997-52a3d98c5beb","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Rendorseg-szerint-nem-terrorcselekmeny-tortent-Liverpoolban-27-serultet-vittek-korhazba","timestamp":"2025. május. 27. 05:14","title":"A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt Liverpoolban, 27 sérültet vittek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]