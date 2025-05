Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kulja András és Takács Péter trollhadseregekről vitatkozott.","shortLead":"Kulja András és Takács Péter trollhadseregekről vitatkozott.","id":"20250528_egeszsegugyi-allamtitkar-kulja-andras-harcosok-klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"44f5ea5f-31d1-476b-94be-fc7e276c6daa","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_egeszsegugyi-allamtitkar-kulja-andras-harcosok-klubja","timestamp":"2025. május. 28. 15:00","title":"Az egészségügyi államtitkár szerint a Tisza Pártnál „tele a gatya” a Harcosok Klubja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb számban, de a Cisco, a D-Link és a Linksys termékei is érintettek. ","shortLead":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb...","id":"20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7.jpg","index":0,"item":"417f49fa-9589-4eaf-a7fc-1ae262a385e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","timestamp":"2025. május. 29. 16:03","title":"Támadás indult az Asus wifi routerei ellen, Magyarországon népszerű típusok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648b89cb-8add-4681-bcc8-e398ebc2c56d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Más befektetési formákhoz képest nagyon kevés hozamot termelnek a kiadási célú ingatlanok.","shortLead":"Más befektetési formákhoz képest nagyon kevés hozamot termelnek a kiadási célú ingatlanok.","id":"20250528_Mar-szabadulnak-a-befektetok-az-ingatlanoktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/648b89cb-8add-4681-bcc8-e398ebc2c56d.jpg","index":0,"item":"1770177e-838e-411a-9d5f-23b92ac67b98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250528_Mar-szabadulnak-a-befektetok-az-ingatlanoktol","timestamp":"2025. május. 28. 10:23","title":"Tömegével adják el a befektetők a kiadásra szánt ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 év alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","shortLead":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 év alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","id":"20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd.jpg","index":0,"item":"a54ceb47-c755-4914-a24f-25b01bf52e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","timestamp":"2025. május. 29. 10:59","title":"Több mint 16 ezer gyermekekről készült pornófelvételt találtak egy balatonfüredi férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3fea18-bdc0-4b1c-9c33-e0ac2e504027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tinédzserek nagy mennyiségben alkoholt fogyasztottak, majd egyikük késsel támadt a társaságra, és többekkel végzett.","shortLead":"A tinédzserek nagy mennyiségben alkoholt fogyasztottak, majd egyikük késsel támadt a társaságra, és többekkel végzett.","id":"20250528_irkutszk-keseles-tinedzserek-oroszorszag-halottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc3fea18-bdc0-4b1c-9c33-e0ac2e504027.jpg","index":0,"item":"624f3e65-55ae-4556-bc53-84551ab156fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_irkutszk-keseles-tinedzserek-oroszorszag-halottak","timestamp":"2025. május. 28. 18:59","title":"Több kamaszt is megkéselt egy társuk egy Irkutszk környéki házibulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem a testalkatához illő módszerekkel próbálkozik.","shortLead":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem...","id":"20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382.jpg","index":0,"item":"2bcfe910-eeb1-4da9-bd78-a31446eb3828","keywords":null,"link":"/elet/20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","timestamp":"2025. május. 29. 04:31","title":"Körte, alma, homokóra – így válasszon a testalkatához megfelelő diétát és edzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf2e0a6-1ec5-4ce1-b4e9-7a39288a3c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Árulkodó kódsorok: a jelek szerint már nem kell sokat várni arra, hogy minden korábbinál egyszerűbb legyen hátrahagyni az iPhone-t egy androidos mobil kedvéért. Jön ugyanis a pofonegyszerű eSIM-költöztetés.","shortLead":"Árulkodó kódsorok: a jelek szerint már nem kell sokat várni arra, hogy minden korábbinál egyszerűbb legyen hátrahagyni...","id":"20250529_esim-athelyezes-koltoztetes-iphone-android-uj-funkcio-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf2e0a6-1ec5-4ce1-b4e9-7a39288a3c10.jpg","index":0,"item":"3f98e338-c470-4290-a01b-2d605984d606","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_esim-athelyezes-koltoztetes-iphone-android-uj-funkcio-okostelefon","timestamp":"2025. május. 29. 18:03","title":"Hamarosan sokkal könnyebb lehet iPhone-ról Androidra költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kissé szokatlan bejelentés érkezett szerdán a Google-től: a cég azt közölte az Android-felhasználókkal, hogy az Instagram kiadott egy frissítést, ami javít egy, az akkumulátort komolyan érintő hibát.","shortLead":"Kissé szokatlan bejelentés érkezett szerdán a Google-től: a cég azt közölte az Android-felhasználókkal...","id":"20250529_google-android-kozlemeny-instagram-alkalmazas-frissitese-akkumulator-problemak-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9.jpg","index":0,"item":"d9ce4c8a-e945-406f-8445-9e9b7f837f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_google-android-kozlemeny-instagram-alkalmazas-frissitese-akkumulator-problemak-javitas","timestamp":"2025. május. 29. 13:03","title":"Ezért merülhet nagyon a telefonja mostanában – és így oldhatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]