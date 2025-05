Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Borzasztó részletek derültek ki a letartóztatott javítóintézeti igazgató és bűntárs párja ügyében.","shortLead":"Borzasztó részletek derültek ki a letartóztatott javítóintézeti igazgató és bűntárs párja ügyében.","id":"20250530_Prostituciora-kenyszeritett-lanyokat-a-javitointezet-a-Fidesz-altal-kituntetett-mostanra-letartoztatott-igazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"a99eb928-b487-4f68-87a9-836a724c3cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Prostituciora-kenyszeritett-lanyokat-a-javitointezet-a-Fidesz-altal-kituntetett-mostanra-letartoztatott-igazgatoja","timestamp":"2025. május. 30. 09:08","title":"Prostitúcióra kényszerített lányokat a javítóintézet Fidesz által kitüntetett, mostanra letartóztatott igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7645d03f-4578-487f-ab51-bc3dafe2e9ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikor lesz kóros az ételek iránti sóvárgás? Mi történik bennünk testileg és lelkileg, amikor az evésbe menekülünk? Miért bukik el annyi diéta vagy életmódváltás? És egyáltalán, hol van innen a kiút? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Mikor lesz kóros az ételek iránti sóvárgás? Mi történik bennünk testileg és lelkileg, amikor az evésbe menekülünk...","id":"20250529_Kosz-jol-Etelfuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7645d03f-4578-487f-ab51-bc3dafe2e9ad.jpg","index":0,"item":"94405be7-8bec-4b7c-9d4f-a9b4c94458ea","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Kosz-jol-Etelfuggoseg","timestamp":"2025. május. 29. 19:32","title":"Kösz, jól: Ételfüggő vagyok, ha alig várom, hogy este befaljak egy zacskó chipset?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenszavazat nélkül fogadták el Vitézy Dávidék javaslatát.","shortLead":"Ellenszavazat nélkül fogadták el Vitézy Dávidék javaslatát.","id":"20250529_A-fideszes-kepviselok-is-kialltak-a-sajtoszabadsag-mellett-a-Fovarosi-Kozgyulesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a.jpg","index":0,"item":"7fd068a5-ce70-4c0e-be52-b243d70a9926","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_A-fideszes-kepviselok-is-kialltak-a-sajtoszabadsag-mellett-a-Fovarosi-Kozgyulesben","timestamp":"2025. május. 29. 08:15","title":"A fideszes képviselők is kiálltak a sajtószabadság mellett a Fővárosi Közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azoknak a vámoknak a kivetését blokkolta a bírósági döntés, amelyeket az amerikai elnök a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalomról szóló törvényre (IEEPA) hivatkozva vetett ki.","shortLead":"Azoknak a vámoknak a kivetését blokkolta a bírósági döntés, amelyeket az amerikai elnök a nemzetközi rendkívüli...","id":"20250529_donald-trump-vam-kivetes-amerikai-birosag-blokk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf.jpg","index":0,"item":"85df4fef-6790-482b-b937-0d2ab3aed899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_donald-trump-vam-kivetes-amerikai-birosag-blokk","timestamp":"2025. május. 29. 07:55","title":"Felfüggesztette Trump vámjainak nagy részét a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36c6a6-94dc-40f9-9874-8d487fd69e73","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Számos vezető még mindig abban hisz, hogy inkább a félelem ereje motivál, holott a pszichológiai biztonság az, amivel fokozható a teljesítmény a munkahelyeken, sőt ez a tartós üzleti siker alapja – állítja Amy C. Edmondson, a Harvard Üzleti Iskolájának professzora. Mi az a pszichológiai biztonság, hogyan teremthető meg, és mennyire van jelen a magyar munkahelyeken?","shortLead":"Számos vezető még mindig abban hisz, hogy inkább a félelem ereje motivál, holott a pszichológiai biztonság az, amivel...","id":"20250530_Pszichologiai-biztonsag-a-munkahelyen-hibazas-kerdezes-teljesitmeny-bizalom-Amy-C-Edmondson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c36c6a6-94dc-40f9-9874-8d487fd69e73.jpg","index":0,"item":"4838e9fc-0577-45c3-8fa9-223912a5e0b3","keywords":null,"link":"/360/20250530_Pszichologiai-biztonsag-a-munkahelyen-hibazas-kerdezes-teljesitmeny-bizalom-Amy-C-Edmondson","timestamp":"2025. május. 30. 19:06","title":"„Nem akarjuk, hogy tudatlannak higgyenek? Ne kérdezzünk!” – kiégés ellen a hibázás kultúrájára lenne szükség a magyar munkahelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e608a0e-44be-4a6f-be39-0dafbf6c9e92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Csillag Születik tehetségkutatóban ezúttal ByeAlex, Molnár Áron, Köllő Babett és Geszti Péter alkotja majd a zsűrit. A zsűritagokat az RTL kérdezte arról, milyen karakterre számíthatnak tőlük a nézők.","shortLead":"A Csillag Születik tehetségkutatóban ezúttal ByeAlex, Molnár Áron, Köllő Babett és Geszti Péter alkotja majd a zsűrit...","id":"20250529_Geszti-Peter-En-nem-tudok-atmenni-Gyozikebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e608a0e-44be-4a6f-be39-0dafbf6c9e92.jpg","index":0,"item":"29e1571e-d36d-442e-9a88-bbdb95d4a9fd","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Geszti-Peter-En-nem-tudok-atmenni-Gyozikebe","timestamp":"2025. május. 29. 11:44","title":"Geszti Péter: „Én nem tudok átmenni Győzikébe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább lebuktatott bizonyos tevékenységeket, csak hogy kreálhasson egy ősellenséget.","shortLead":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább...","id":"20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7.jpg","index":0,"item":"42bfd368-7437-4994-93f8-34bad4e8df62","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","timestamp":"2025. május. 29. 09:30","title":"Ha tényleg ukrán kém Holló István, akit a TEK elfogott, akkor a magyar elhárítás valamit nagyon benézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","shortLead":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","id":"20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df.jpg","index":0,"item":"45a95a93-3e00-497e-9beb-02331bdb0409","keywords":null,"link":"/elet/20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","timestamp":"2025. május. 28. 19:48","title":"20 év börtönt kapott a francia pedofil orvos, aki gyerekek százaival szemben követett el szexuális visszaéléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]