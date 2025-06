Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","shortLead":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","id":"20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b.jpg","index":0,"item":"14941552-78f4-4e2e-a90b-83d63b2e177f","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","timestamp":"2025. június. 12. 06:40","title":"A reklámpiacon is szőnyegbombázással érne fel az „átláthatósági” törvénytervezet elfogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c4e4ff-f265-4b2d-98fc-f445118930b3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyelőre szabadon sodródódik az óceánon. ","shortLead":"Egyelőre szabadon sodródódik az óceánon. ","id":"20250612_langol-kinai-autoval-megpakolt-hatalmas-szallitohajo-Alaszkanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c4e4ff-f265-4b2d-98fc-f445118930b3.jpg","index":0,"item":"701239b3-41ee-4e3e-b373-042b9192c54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_langol-kinai-autoval-megpakolt-hatalmas-szallitohajo-Alaszkanal","timestamp":"2025. június. 12. 08:41","title":"Még mindig lángol a 3000 kínai autóval megpakolt hatalmas szállítóhajó Alaszkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kúria új vizsgálatra kötelezte a hatóságot, amely újfent tiltó határozatot hozott.","shortLead":"A Kúria új vizsgálatra kötelezte a hatóságot, amely újfent tiltó határozatot hozott.","id":"20250613_rendorseg-kuria-pride-szivarvanyos-tuntetes-tilto-hatarozat-tiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"c18bacba-2e01-4206-9396-bfbf5ac22e79","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_rendorseg-kuria-pride-szivarvanyos-tuntetes-tilto-hatarozat-tiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 14:11","title":"Ismét megtiltotta a rendőrség a Pride napjára szervezett szivárványos tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72928607-39b8-4c51-9d33-9a389637ce7c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tiszát kétmillió forinttal támogató Melléthei-Barna Mártont akarta támadni a lap.","shortLead":"A Tiszát kétmillió forinttal támogató Melléthei-Barna Mártont akarta támadni a lap.","id":"20250612_magyar-nemzet-mellethei-barna-marton-tisza-part-magyar-nemzet-soros-gyorgy-varga-judit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72928607-39b8-4c51-9d33-9a389637ce7c.jpg","index":0,"item":"b360f204-43e7-4a0d-a0a9-3cfb701822da","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_magyar-nemzet-mellethei-barna-marton-tisza-part-magyar-nemzet-soros-gyorgy-varga-judit","timestamp":"2025. június. 12. 19:05","title":"Magyar Péter ügyvédjét akarta besározni, de végül Varga Juditot hozta kapcsolatba Soros Györggyel a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c78060-2183-44bc-8b5b-36c8a06b3bd5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó hiperautója nem üzemanyagcellás, hanem a belsőégésű motorjában égeti el a hidrogént.","shortLead":"A japán gyártó hiperautója nem üzemanyagcellás, hanem a belsőégésű motorjában égeti el a hidrogént.","id":"20250613_elkepeszto-hidrogenautoval-rukkolt-elo-a-toyota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c78060-2183-44bc-8b5b-36c8a06b3bd5.jpg","index":0,"item":"51cbe18f-301c-4385-a698-76f245e203ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_elkepeszto-hidrogenautoval-rukkolt-elo-a-toyota","timestamp":"2025. június. 13. 06:41","title":"Elképesztő hidrogénautóval rukkolt elő a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg szerint több mint 100 drón indult meg Iránból az ország felé.","shortLead":"Az izraeli hadsereg szerint több mint 100 drón indult meg Iránból az ország felé.","id":"20250613_iran-izrael-dron-bombazas-legicsapas-tamadas-valaszcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56.jpg","index":0,"item":"dc104cca-30e3-456a-a3c5-e9c1b58d96ff","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_iran-izrael-dron-bombazas-legicsapas-tamadas-valaszcsapas","timestamp":"2025. június. 13. 07:22","title":"Irán dróntámadással torolná meg az izraeli légicsapásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7cde8f-75b9-4cc4-92ca-9921634856b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És nem csak a nőknek kell takarniuk magukat, amikor épp nem úsznak a férfiaknak is kötelező viselni valamit a fürdőruhán felül.","shortLead":"És nem csak a nőknek kell takarniuk magukat, amikor épp nem úsznak a férfiaknak is kötelező viselni valamit...","id":"20250611_Sziriaban-kotelezove-tettek-a-strandon-a-burkinit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a7cde8f-75b9-4cc4-92ca-9921634856b3.jpg","index":0,"item":"8af30377-bb8b-40c3-8faa-b0ceb5959152","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_Sziriaban-kotelezove-tettek-a-strandon-a-burkinit","timestamp":"2025. június. 11. 21:29","title":"Szíriában kötelezővé tették a strandon a burkinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először 2020-ban ítélték el szexuális zaklatás miatt, majd 2022-ben is hoztak ellene egy ítéletet, amit tavaly hatályon kívül helyeztek.","shortLead":"Először 2020-ban ítélték el szexuális zaklatás miatt, majd 2022-ben is hoztak ellene egy ítéletet, amit tavaly hatályon...","id":"20250611_Ujfent-bunosnek-talaltak-Harvey-Weinsteint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"74f07212-91dc-449f-ac81-ec67a6c08298","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Ujfent-bunosnek-talaltak-Harvey-Weinsteint","timestamp":"2025. június. 11. 21:03","title":"Újfent bűnösnek találták Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]