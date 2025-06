Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyedül a városi buszok terén figyelhető meg a dízel alacsonyabb aránya.","shortLead":"Egyedül a városi buszok terén figyelhető meg a dízel alacsonyabb aránya.","id":"20250611_Birsag-var-a-gyartokra-mert-nem-fogynak-az-e-teherautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854.jpg","index":0,"item":"cf4f3127-6dae-49b7-b845-902ae5bd5ff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Birsag-var-a-gyartokra-mert-nem-fogynak-az-e-teherautok","timestamp":"2025. június. 11. 07:19","title":"Bírság vár a gyártókra, mert nem fogynak az e-teherautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67019ef-8679-46fd-b445-4bff7718abd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országgyűlési képviselő a rendőrség tájékoztatása alapján tévesen azt írta Tarnai Richárd kormányhivatali vezetőről, hogy érintett az egyik eljárásban. Hadházy Ákos gyűjtést indított Szél számára.","shortLead":"A volt országgyűlési képviselő a rendőrség tájékoztatása alapján tévesen azt írta Tarnai Richárd kormányhivatali...","id":"20250611_Szel-Bernadett-Tarnai-Richard-zsambeki-hulladeklerako","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e67019ef-8679-46fd-b445-4bff7718abd2.jpg","index":0,"item":"53a7fb68-f514-468d-bde2-413be52c7e58","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Szel-Bernadett-Tarnai-Richard-zsambeki-hulladeklerako","timestamp":"2025. június. 11. 10:09","title":"Szél Bernadettnek több százezer forintot kell fizetnie, miután beperelte egy fideszes főispán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi gyűlöletünket megadják nekünk ma is, így már észre se vesszük azt, amit eltűrni se lenne szabad. Vélemény.","shortLead":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi...","id":"20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a.jpg","index":0,"item":"29fe3224-0356-4eed-ad82-cbed23f2b839","keywords":null,"link":"/360/20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","timestamp":"2025. június. 11. 10:15","title":"Kovács Bálint: Miért hagyjuk, hogy az ukránozós plakátok minden magyart bemocskoljanak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5455e1-ea54-43df-a06e-4b3c37649cec","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Eddig nem látszott sok értelme az Orbán-kormány trumpista kapcsolatait ápoló Alapjogokért Központ létének, ám mindenképpen a javára írandó Russell Kirk A konzervatív eszme című könyvének megjelentetése. ","shortLead":"Eddig nem látszott sok értelme az Orbán-kormány trumpista kapcsolatait ápoló Alapjogokért Központ létének, ám...","id":"20250612_hvg-Russell-Kirk-A-konzervativ-eszme-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd5455e1-ea54-43df-a06e-4b3c37649cec.jpg","index":0,"item":"82365bb2-d937-4419-a073-aae2a8922908","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-Russell-Kirk-A-konzervativ-eszme-konyv","timestamp":"2025. június. 12. 15:30","title":"Magyarul is megjelent a könyv, amely bebizonyítja, hogy a konzervatívok nem „a hülyék pártja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11944af-189c-4772-ba1a-8fbaf27fb280","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ali Hamenei ajatollah közleményében arról beszélt, hogy Izrael lakóövezeteket bombázott, és súlyos büntetésre számíthat.","shortLead":"Ali Hamenei ajatollah közleményében arról beszélt, hogy Izrael lakóövezeteket bombázott, és súlyos büntetésre számíthat.","id":"20250613_iran-izrael-valaszcsapas-nuklearis-letesitmenyek-tamadas-ali-hamenei-ajatollah","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a11944af-189c-4772-ba1a-8fbaf27fb280.jpg","index":0,"item":"978e3024-e5bc-445c-b6a9-b2635e3ca87c","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_iran-izrael-valaszcsapas-nuklearis-letesitmenyek-tamadas-ali-hamenei-ajatollah","timestamp":"2025. június. 13. 05:55","title":"Súlyos büntetést ígért Izraelnek az iráni legfőbb vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff39dddb-17ef-4db1-9d28-d0edd3f8879b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokaknak jól jöhet.","shortLead":"Sokaknak jól jöhet.","id":"20250612_Okosat-lepett-a-Tesla-visszater-a-7-uleses-Model-Y","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff39dddb-17ef-4db1-9d28-d0edd3f8879b.jpg","index":0,"item":"a7952efb-476b-4768-9632-af18dac05c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_Okosat-lepett-a-Tesla-visszater-a-7-uleses-Model-Y","timestamp":"2025. június. 12. 07:07","title":"Okosat lépett a Tesla, visszatér a 7 üléses Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6546b534-ac9c-4f9f-8eec-1e22dea457a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi 20 éve él Londonban, testvére is a repülőgépen ült. ","shortLead":"A férfi 20 éve él Londonban, testvére is a repülőgépen ült. ","id":"20250612_repulogep-baleset-katasztrofa-india-london-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6546b534-ac9c-4f9f-8eec-1e22dea457a0.jpg","index":0,"item":"9a55bed3-c77a-4f9a-8e43-a1b710e43349","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_repulogep-baleset-katasztrofa-india-london-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 16:49","title":"„Amikor magamhoz tértem, testek hevertek mindenfelé” – találtak egy túlélőt az indiai repülőbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5aa5fcf-c10e-4675-9bc5-ed036d3e28cb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A megtámadott Jeszenszky Géza fia úgy véli, hogy a rossz erők „imádják kihasználni”, amikor olyan dolgokat teszünk, amelyek nem összeegyeztethetők az isteni természetünkkel.","shortLead":"A megtámadott Jeszenszky Géza fia úgy véli, hogy a rossz erők „imádják kihasználni”, amikor olyan dolgokat teszünk...","id":"20250611_jeszenszky-zsolt-jeszenszky-geza-tamadas-gonosz-erok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5aa5fcf-c10e-4675-9bc5-ed036d3e28cb.jpg","index":0,"item":"183663f8-90a1-4af1-b28f-ba4e9fcbaa83","keywords":null,"link":"/elet/20250611_jeszenszky-zsolt-jeszenszky-geza-tamadas-gonosz-erok","timestamp":"2025. június. 11. 09:33","title":"Jeszenszky Zsolt arról beszélt, hogy az apja hívta be az életébe azt a démoni erőt, amelyik el akarja pusztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]