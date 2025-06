Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0ae102a1-4005-45b8-84d8-00415412cf98","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rögtön meglátszott a forint árfolyamán, hogy bizonytalan lett a nemzetközi politikai és gazdasági környezet.","shortLead":"Rögtön meglátszott a forint árfolyamán, hogy bizonytalan lett a nemzetközi politikai és gazdasági környezet.","id":"20250613_forint-arfolyam-izrael-iran-euro-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ae102a1-4005-45b8-84d8-00415412cf98.jpg","index":0,"item":"6dd74a40-315a-4a9f-9e2e-ae12fb19efbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_forint-arfolyam-izrael-iran-euro-dollar","timestamp":"2025. június. 13. 07:28","title":"Zuhant a forint, miután Izrael megtámadta Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160bc3e7-935b-4037-97b6-41741aa25061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország arra kérte állampolgárait, hogy tartózkodjanak a zsidó, illetve izraeli jelképek nyilvános viselésétől.","shortLead":"Az ország arra kérte állampolgárait, hogy tartózkodjanak a zsidó, illetve izraeli jelképek nyilvános viselésétől.","id":"20250613_izrael-nagykovetsegek-iran-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160bc3e7-935b-4037-97b6-41741aa25061.jpg","index":0,"item":"c2505a4d-398b-4ea2-9c64-b56a60c2dcb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-nagykovetsegek-iran-tamadas","timestamp":"2025. június. 13. 15:22","title":"Izrael világszerte bezárja a nagykövetségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c939f6d5-6d07-4884-a44c-020b1c56a1d3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Négy nappal elhalasztotta az utazását Savjibhai Timbadia a fiához az Egyesült Királyságba. ","shortLead":"Négy nappal elhalasztotta az utazását Savjibhai Timbadia a fiához az Egyesült Királyságba. ","id":"20250612_indiabol-london-utazas-halasztas-megmenekules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c939f6d5-6d07-4884-a44c-020b1c56a1d3.jpg","index":0,"item":"ce69ef54-961f-4bf4-a793-441afda72181","keywords":null,"link":"/elet/20250612_indiabol-london-utazas-halasztas-megmenekules","timestamp":"2025. június. 12. 21:31","title":"Egy férfi az utolsó pillanatban úgy döntött mégsem utazik Indiából Londonba, ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd58ee-c774-4591-8293-e1929de40cdc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Wayne Ivey felsorolta, mi vár a rendbontókra.","shortLead":"Wayne Ivey felsorolta, mi vár a rendbontókra.","id":"20250613_egyesult-allamok-florida-bevandorlasi-hatosag-eroszakos-tuntetes-seriff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cd58ee-c774-4591-8293-e1929de40cdc.jpg","index":0,"item":"6d8648b3-6d93-499f-88ff-372026946ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_egyesult-allamok-florida-bevandorlasi-hatosag-eroszakos-tuntetes-seriff","timestamp":"2025. június. 13. 16:54","title":"Halálos fenyegetéssel üzent egy floridai seriff azoknak, akik erőszakos tüntetésre készülnek a megyéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jordániában is drónokat és rakétákat lőttek le, az ország hadserege szerint veszélyeztették a lakosság biztonságát.","shortLead":"Jordániában is drónokat és rakétákat lőttek le, az ország hadserege szerint veszélyeztették a lakosság biztonságát.","id":"20250613_izrael-iran-drontamadas-jordania-legicsapas-bombazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9.jpg","index":0,"item":"1a1a3a75-8185-4358-9f80-ea22b48e0b61","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-iran-drontamadas-jordania-legicsapas-bombazas","timestamp":"2025. június. 13. 09:31","title":"Az IDF már Izraelen kívül lelövi az iráni drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755fe8a6-c1d6-44b8-b73e-b82ee8013234","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Irán, Irak és Jordánia mind lezárta saját légterét, de a legnagyobb légitársaságok is úgy döntöttek, hogy törlik vagy felfüggesztik közel-keleti járataikat.","shortLead":"Irán, Irak és Jordánia mind lezárta saját légterét, de a legnagyobb légitársaságok is úgy döntöttek, hogy törlik vagy...","id":"20250613_iran-izrael-tamadas-legicsapas-repulo-legter-elterites-jarattorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/755fe8a6-c1d6-44b8-b73e-b82ee8013234.jpg","index":0,"item":"324f1ac7-ecbf-4087-a221-1419a6fa1f43","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_iran-izrael-tamadas-legicsapas-repulo-legter-elterites-jarattorles","timestamp":"2025. június. 13. 10:32","title":"Látványosan kiürült a Közel-Kelet légtere Izrael Irán elleni támadását követően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca55a83-f0db-401a-ac3f-820b2b9f84c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eddig legalább 19 esetben okozott sérülést vagy anyagi kárt az az Anker power bank, amelyet most visszahív a gyártó.","shortLead":"Eddig legalább 19 esetben okozott sérülést vagy anyagi kárt az az Anker power bank, amelyet most visszahív a gyártó.","id":"20250613_anker-powerbank-hiba-tuzveszely-powercore-1000-visszahivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cca55a83-f0db-401a-ac3f-820b2b9f84c2.jpg","index":0,"item":"98347ccc-7b24-4f8f-9b37-ed13bf9fba3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_anker-powerbank-hiba-tuzveszely-powercore-1000-visszahivas","timestamp":"2025. június. 13. 09:03","title":"Tűzveszély miatt visszahívnak 1,1 millió hordozható töltőt – már sérülést is okozott a típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aa1227-c007-4ae2-aec5-b105ada715d1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Öt éve baráti vacsora, négy éve pedig közös mozi – ahhoz képest, hogy nem voltak barátok, Gulyás és Magyar gyakran összefutott.","shortLead":"Öt éve baráti vacsora, négy éve pedig közös mozi – ahhoz képest, hogy nem voltak barátok, Gulyás és Magyar gyakran...","id":"20250613_gulyas-gergely-magyar-peter-elkXrtuk-premier-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aa1227-c007-4ae2-aec5-b105ada715d1.jpg","index":0,"item":"f371f519-ab85-41cb-aab5-c7189525a338","keywords":null,"link":"/elet/20250613_gulyas-gergely-magyar-peter-elkXrtuk-premier-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 15:05","title":"Miközben Gulyás Gergely azt állítja, hogy 2018 óta nem barátok Magyar Péterrel, négy éve együtt ültek az ElkXrtuk premierjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]