Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. Ezért nagyon sokan szenvednek nyomelem- és vitaminhiányban, de ez – például a vashiány – nemcsak a kórosan soványakat, hanem a túlsúlyosokat is érintheti. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. június. 15. 11:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","shortLead":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","id":"20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77.jpg","index":0,"item":"1967ad49-de48-4f63-b683-83b1f188552b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","timestamp":"2025. június. 14. 17:04","title":"Pokoli toronyként lángolt egy felhőkarcoló Dubajban, közel négyezer embert evakuáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","shortLead":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","id":"20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15.jpg","index":0,"item":"bbee95c7-49fb-4998-9211-c00160d0f3c6","keywords":null,"link":"/elet/20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","timestamp":"2025. június. 14. 15:11","title":"Lajos hercegék ismét ellopták a show-t a Buckingham-palota erkélyén – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0023fb1-9519-4a11-8067-4444d858b553","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesebb mint 20 percig parkolt. A zenész-műsorvezető továbbra is várja a pénz visszatérítését és a bocsánatkérést. ","shortLead":"Kevesebb mint 20 percig parkolt. A zenész-műsorvezető továbbra is várja a pénz visszatérítését és a bocsánatkérést. ","id":"20250614_galambos-lajos-budapest-bevasarlokzpont-parkolas-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0023fb1-9519-4a11-8067-4444d858b553.jpg","index":0,"item":"3ac22794-0b2c-426d-9f7f-943e358fa014","keywords":null,"link":"/cegauto/20250614_galambos-lajos-budapest-bevasarlokzpont-parkolas-karterites","timestamp":"2025. június. 14. 15:15","title":"Galambos Lajos félmillió forintért parkolt egy budapesti plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az infláció gyorsul, a közlekedés lassul, elkészült egy mindenkit meglepő törvényjavaslat, amely kiütheti a plázákat, a kormány pedig megemelte a hiánycélt. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az infláció gyorsul, a közlekedés lassul, elkészült egy mindenkit meglepő törvényjavaslat, amely kiütheti a plázákat...","id":"20250615_Es-akkor-Lazar-Janos-Nagy-Marton-vasut-plaza-inflacio-hiany-heviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d.jpg","index":0,"item":"9e751eaa-5336-4b43-949c-24fe774dd71b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250615_Es-akkor-Lazar-Janos-Nagy-Marton-vasut-plaza-inflacio-hiany-heviz","timestamp":"2025. június. 15. 07:00","title":"És akkor Lázár János és Nagy Márton versenyezni kezdett, ki tud nagyobb káoszt okozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy miért nem helytállóak a villanyhajtású járművekkel kapcsolatos fenntartások – már ebben a szegmensben sem. ","shortLead":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata...","id":"20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed.jpg","index":0,"item":"8762f0c3-3db7-483b-8c51-1573a3dff78b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","timestamp":"2025. június. 15. 15:30","title":"A következő bő egy év döntő változásokat hozhat az elektromos autózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e0e8be33-f45a-41cc-af2a-640de8003374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatot a politikus korábbi nyilatkozatai miatt indították, amelyekben arról beszélt, hogy a pártnak nem kellene elindulnia a jövőre esedékes választásokon. ","shortLead":"A vizsgálatot a politikus korábbi nyilatkozatai miatt indították, amelyekben arról beszélt, hogy a pártnak nem kellene...","id":"20250613_momentum-fekete-gyor-andras-tompos-marton-facebook-part-valasztas-rendszervaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e8be33-f45a-41cc-af2a-640de8003374.jpg","index":0,"item":"b7d571e9-9ecf-4978-94a9-ff600b1db2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_momentum-fekete-gyor-andras-tompos-marton-facebook-part-valasztas-rendszervaltas","timestamp":"2025. június. 13. 18:56","title":"Lemondott a Momentum pártalapítványi elnöki posztjáról Fekete-Győr András miután a párt fegyelmi eljárást indított ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3d9e58-547b-40df-8f80-f1bc58e27d2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai erdőtüzek miatt „piszkos” a légkör, és érkezik a szaharai eredetű por is. ","shortLead":"A kanadai erdőtüzek miatt „piszkos” a légkör, és érkezik a szaharai eredetű por is. ","id":"20250614_erdotuz-fust-szaharai-por-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db3d9e58-547b-40df-8f80-f1bc58e27d2e.jpg","index":0,"item":"b990c733-73b7-49d4-a255-cdb0149745ea","keywords":null,"link":"/elet/20250614_erdotuz-fust-szaharai-por-idojaras","timestamp":"2025. június. 14. 12:48","title":"Füst és szaharai por is lesz a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]