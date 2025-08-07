Bíróság előtt a minnesotai politikai gyilkosság gyanúsítottja

Vance Boeltert egy demokrata politikus és férje megölésével valamint két további – szintén politikus – megsebesítésével vádolják. Ügyvédje elmondása szerint a férfi nem fogja elismerni bűnösségét, a bírósági meghallgatáson ártatlannak vallja majd magát, így tárgyalásra is sor kerül majd – írja a Guardian.

Az ügyészek szerint Boelter rendőrnek adta ki magát, amikor június 14-én kora reggel, otthonában végzett Melissa Hortman, Minnesota állam képviselőházának korábbi demokrata elnökével és férjével. Ezt követően John Hoffmann állami szenátor és felesége, Yvette otthonába ment Minneapolisban, ahol többször rálőtt mind a kettejükre. A házaspár túlélte a merényletet.

A 58 éves minnesotai férfit július 15-én hatrendbeli emberölés, zaklatás és lőfegyveres visszaélés vádjával állítják szövetségi bíróság elé. Bár Minnesotában nincs halálbüntetés, ám az ügy szövetségi jellege miatt amennyiben bűnösnek találják, akár halálra is ítélhetik.

A vádirat bejelentésekor az ügyészek nyilvánosságra hoztak egy kézzel írt, zavaros levelet, amelyet Boelter állítólag Kash Patelnek, az FBI igazgatójának írt, és amelyben beismerte Melissa Hortman és férje, Mark június 14-i lelövését. A levélből azonban nem derül ki világosan, hogy miért a Hortman családot, vagy Hoffman szenátort és feleségét vette célba.

Boeltert barátai evangélikus keresztényként írták le, politikailag konzervatív nézetekkel, aki nehezen talált munkát. A hatóságok szerint a férfi hosszú listákat készített, többnyire Minnesotában és más államokban működő demokrata politikusokról.

Az elmúlt időszakban a New York Times többször is beszélt a férfival a börtön elektronikus üzenetküldő szolgáltatásán keresztül, a rejtélyes üzenetekben Boelter azt sugallta, hogy tetteinek valamiféle vallási motiváció voltak. „Mivel szeretem a felabarátaimat, június 14. előtt két évig tartó titkos nyomozást folytattam” – írta például egy alkalommal, de bővebben nem fejtette ki, mit ért ez alatt pontosan.

A lap által korábban közzétett üzenetekben Boelter ragaszkodott ahhoz, hogy a lövöldözésnek semmi köze nem volt az abortuszellenességéhez, vagy ahhoz, hogy egyébként Donald Trumpot, a republikánus elnököt támogatja. Tettét ennek ellenére az ügyészek politikai merényletnek tekintik.

Boelter csütörtökön jelenik meg a bíróság előtt, ahol bűnösségének beismerése vagy tagadása után dönt a bíró a továbbiakról és várhatóan a tárgyalás időpontját is kitűzi majd. Az ügyészek már előre jelezték, hogy „komplex ügyként” szeretnék majd kezelni az ügyet, azaz nem várható gyorsított eljárást.

Nyitóképünkön Melissa Hortman, forrás: YouTube / ABC News