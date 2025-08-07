Izrael kitiltotta a jeruzsálemi főmuftit az Al-Aksza mecsetből

Az izraeli hatóságok hat hónapra megtiltották a jeruzsálemi főmuftinak, hogy belépjen az Al-Aksza mecset területére egy nemrég elhangzott pénteki prédikációja miatt – írja a The Times of Israel.

Kaldun Nadzsem, Jeruzsálem legfőbb muzulmán vallási vezetője, Mohammed Husszein főmufti ügyvédje azt közölte, hogy ügyfele 2026 januárjáig nem léphet be az óvárosban található Al-Aksza mecsetbe, az iszlám vallás Mekka és Medina utáni harmadik legszentebb helyére.

Nadzsem azt állítja, hogy a kitiltó határozat előtt az izraeli rendőrség nem hallgatta ki Husszeint, és nem tartott meghallgatást sem számára. Az ügyvéd szerint a tiltás oka a főmufti július végén elmondott pénteki prédikációja, amelyben „nem hangzott el semmi kifogásolható”. A kérdéses beszéd a Gázai övezet romló humanitárius helyzetéről és az éhezés terjedéséről szólt.

A Hamász szerdán élesen bírálta, és önkényes intézkedésnek nevezte az izraeli hatóságok döntését. A közlemény szerint a határozat arra irányul, hogy Izrael megszilárdítsa az Al-Aksza mecset fölötti uralmát.

A palesztin terrorszervezet felszólította az Arab Ligát és az Iszlám Együttműködés Szervezetét, hogy biztosítson védelmet a muzulmán és a keresztény szent helyeknek, főként az Al-Aksza mecsetnek, amelyet szerintük „az izraeli kormány és a szélsőséges cionista telepesek őrjöngő zsidósítási kampánya fenyeget”.