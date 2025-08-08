Amerikai ütemterv szerint fegyverezné le a Hezbollahot a libanoni kormány

Néhány napon belül másodszor is összeült a libanoni kormány, hogy megvitassa a Hezbollah lefegyverzésének lehetséges módjait – írja a France24.

A több mint négyórás csütörtöki ülésen a kormánytagok megvitatták az Egyesült Államok javaslatát, amely tartalmazza a Hezbollah lefegyverzésének ütemtervét is. Paul Morcos információs miniszter a tanácskozás után elmondta, hogy a kabinet jóváhagyta az amerikai szöveg bevezetését, egyelőre anélkül, hogy megvitatta volna a konkrét ütemtervre vonatkozó rendelkezéseket.

A jóváhagyott bevezetés tizenegy „célkitűzést” sorol fel, köztük az Izraellel novemberben kötött fegyverszünet „fenntarthatóságának biztosítását” és „az összes nem kormányzati szervezet – köztük a Hezbollah – fegyveres jelenlétének fokozatos megszüntetését Libanon egész területén”. Emellett szorgalmazza libanoni csapatok telepítését a határvidékre, valamint az izraeli csapatok kivonását a déli országrészről, ahol a tavalyi Hezbollah elleni háború óta folyamatos az izraeli katonai jelenlét.

A libanoni kormány már kedden kijelentette, hogy a lefegyverzésnek az év végéig meg kell történnie, ezért a Hezbollah szerdán élesen bírálta a kabinetet. „Navaf Szalám kormánya súlyos hibát követ el egy olyan döntéssel, amely megfosztaná Libanont az izraeli ellenséggel szembeni ellenállás fegyvereitől” – közölte az Irán által támogatott milícia, amely „amerikai diktátumnak” minősítette a lefegyverzésről szóló tervet, és jelezte, annak végrehajtásával Bejrút „szabad kezet adna” a zsidó államnak, és aláásná az ország szuverenitását.