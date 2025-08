Volt minisztert is letartóztattak Szerbiában az újvidéki tragédiával összefüggésben

Tizennégy embert tartóztattak le Szerbiában egy nagyszabású akció keretében. A letartóztatottak között van Tomiszlav Momirovics korábbi építésügyi miniszter, Anita Dimovszki egykori miniszterhelyettes, valamint az újvidéki vasútállomás felújításában részt vevő cégek vezetői – írja a Szabad Magyar Szó.

Az MTI szerint Momirovics utódját, az építésügyi tárcát 2024. november végéig vezető Goran Vesicset kórházban ápolják, péntek reggel műtéten esett át, ezért ellene elfogatóparancsot adtak ki.

A Nova.rs azt írja, a letartóztatások az újvidéki tragédia miatt indult pénzügyi nyomozással összefüggésben történtek.

Milliárdokat költöttek rá a tragédia előtt, most viszont már az újvidéki vasútállomás lebontását lebegteti a szerb kormány Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.

Az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje tavaly november 1-jén szakadt le, 16 ember halálát okozva. Ezután országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak. Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felső ügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupció gyanúja miatt indított nyomozást.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021–2022-ben több hullámban újították fel, a munka tavaly is folytatódott. Vesics tavaly júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter, bár lemondott, közölte: nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök: Milan Djurics és Milos Vucsevics január végén jelentette be lemondását.