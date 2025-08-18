Vádat emeltek a norvég trónörökösnő nemi erőszakkal gyanúsított fia ellen

Nemi erőszak, családon belüli erőszak, testi sértés és egyéb bűncselekmények vádjával néz szembe a norvég trónörökösnő fia – írja a Reuters. A 28 éves Marius Borg Hoiby, Mette-Marit koronahercegnő fia és Haakon koronaherceg mostohafia várhatóan jövő év elején áll bíróság elé, és ha a legsúlyosabb vádakban bűnösnek találják, akár 10 év börtönbüntetésre is ítélhetik – közölte az ügyész.

Hoiby tagadja a vele szemben felhozott legsúlyosabb vádakat (nemi erőszak és családon belüli erőszak), de a tárgyalás megkezdésekor a bíróság előtt bűnösnek fogja vallani magát néhány kisebb vádpontban – közölte ügyvédje, Petar Sekulic.

Hoiby nem rendelkezik királyi címmel, és nem tartozik a királyi öröklési sorrendbe.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk a rendőrség 2024 novemberében vette őrizetbe Hoibyt, akit hétfőn 32 bűncselekménnyel vádoltak meg, a többi között egy közösüléssel járó nemi erőszakkal és három közösülés nélküli nemi erőszakkal, amelyek közül néhányat telefonjával is felvett – közölte az ügyészség.

Tavaly novemberben a rendőrség egy nő elleni fizikai bántalmazás ügyében is gyanúsítottként nevezte meg a trónörökösnő fiát, aki akkor egy nyilatkozatban elismerte, hogy kokain és alkohol hatása alatt testi sértést okozott a nőnek, és megrongálta a lakását. Hozzátete, hogy tetteit megbánta.

Nyitóképünkön Marius Borg Hoiby, fotó: AFP / NTB / Lise Åserud