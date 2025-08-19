Svájc otthont adna Putyin és Zelenszkij találkozójának, le se tartóztatnák az orosz elnököt

Svájc tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, amely körözést adott ki a háborús bűnökkel vádolt elnökre. Putyin viszont valószínűleg szívesebben tárgyalna Európán kívüli helyszínen.

Svájc kész saját helyszínt biztosítani Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának, bár nem valószínű, hogy az előbbi hajlandó lenne Nyugat-Európában tárgyalni – írja a BBC.

Miután az ukrajnai békét sürgető Donald Trump amerikai elnök kijelentette hogy a két féllel – és Ukrajna európai partnereivel – folytatott egyeztetések után szeretné az orosz és ukrán államfőt is egy asztalhoz ültetni, találgatások kezdődtek a tárgyalások lehetséges helyszínéről.

Az orosz–ukrán csúcstalálkozó helyszínéül Emmanuel Macron francia elnök Genfet javasolta, Svájc külügyminisztere, Ignazio Cassis pedig kijelentette, hogy országa a nemzetközi jogi aggályok ellenére is készen áll a két államfő fogadására a tárgyalás céljából.

Svájc ratifikálta a Nemzetközi Büntetőbíróságról (ICC) szóló egyezményt, és mivel a hágai testület háborús bűncselekmények vádja miatt körözést adott ki Putyinra, elvileg köteles lenne letartóztatni, amint a területére lép. Cassis szerint a tárgyalásokat mégis megrendezhetnék Genfben, jogi szakértőik ugyanis találtak lehetőséget a „rugalmasságra”, amit az ország különleges szerepe mellett elsősorban az tesz lehetővé, hogy a város az Egyesült Nemzetek Szervezetének európai központja.

A BBC szerint Svájc több okból is szívesen ajánlkozik rendezőnek. Egyrészt, hogy emlékeztesse a világot Genf jelentőségére abban az időszakban, amikor az ottani székhelyű ENSZ-ügynökségek súlyos elvonásokkal néznek szembe, másrészt, hogy jelezze jószándékát Trumpnak annak reményében, hogy a 39 százalékosnál kedvezőbb vámszintet tud elérni.

Putyin azonban vonakodik Nyugat-Európába utazni tárgyalásokra, így Törökország és az Egyesült Arab Emírségek nagyobb eséllyel válhat a tárgyalások színhelyévé.

Korábban az is felvetődött, hogy az eseményt Budapesten tarthatják.

