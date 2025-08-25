Izraeli támadás ért egy gázai kórházat, a Reuters egyik munkatársa is meghalt

Legalább tizenöten meghaltak, amikor hétfőn reggel izraeli csapás érte a Gázai övezetben található Nasszer kórházat – írja a Reuters a palesztin egészségügyi hatóság jelentése alapján.

A hán júniszi támadásban négy tudósító is életét vesztette, egyikük, Husszam al-Maszri operatőr a Reuters szerződéses munkatársa volt. A sérültek között van Hatem Haled fotóriporter, aki ugyancsak a hírügynökségnek dolgozott, amikor a kórházat csapás érte.

Szemtanúk szerint a támadást két hullámban hajtották végre. A második csapásra akkor került sor, amikor a mentők, az újságírók és civilek is a helyszínre siettek az első csapás után.

Az izraeli hadsereg és a miniszterelnöki hivatal egyelőre nem kommentálta a támadást.

(Nyitókép: Abdallah F.s. Alattar / Anadolu via AFP)