[{"available":true,"c_guid":"e67cc5c7-ce11-4f55-aeaa-5273d8dadb4b","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Tabutéma, de igenis kell róla beszélni. Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. De hogyan trónoltak őseink, és hogyan kellene nekünk, hogy ne végződjön aranyérrel a dolog? Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Tabutéma, de igenis kell róla beszélni. Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67cc5c7-ce11-4f55-aeaa-5273d8dadb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2020. április. 06. 07:30","title":"Nem mindegy, hogy hogyan ülünk a wc-n!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az egészségügyi dolgozók azonban már a nyáron megkapják a félmillió forint plusz juttatást. Kormányinfó.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók azonban már a nyáron megkapják a félmillió forint plusz juttatást. Kormányinfó.","id":"20200404_A_kormany_elveszi_a_partok_tamogatasanak_a_felet_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9f6dd9-4b6a-46eb-b5e7-a5660df2f5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_A_kormany_elveszi_a_partok_tamogatasanak_a_felet_iden","timestamp":"2020. április. 04. 11:27","title":"Milliárdokat von el a kormány a pártoktól, a bankoktól és a multiktól a járvány elleni védekezéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette az április 5-i járványstatisztikákat.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette az április 5-i járványstatisztikákat.","id":"20200405_Olaszorszagban_lassul_a_jarvany_lendulete_kevesebb_az_aldozat_es_az_uj_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6027b30-f959-47a9-8c4d-e12c0e1e28b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Olaszorszagban_lassul_a_jarvany_lendulete_kevesebb_az_aldozat_es_az_uj_fertozott","timestamp":"2020. április. 05. 18:28","title":"Olaszországban lassul a járvány lendülete, kevesebb az áldozat és az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a13ee39-ee66-4d1a-9c82-e263cb754928","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa a hívőkkel teli Szent Péter tér helyett majdnem teljesen egyedül, a Szent Péter-bazilika főoltára mögötti, úgynevezett Katedra-oltáránál mutatta be a virágvasárnapi misét. ","shortLead":"Ferenc pápa a hívőkkel teli Szent Péter tér helyett majdnem teljesen egyedül, a Szent Péter-bazilika főoltára mögötti...","id":"20200405_A_katolikus_egyhaz_torteneteben_eloszor_kozvetitettek_kizarolag_online_a_viragvasarnapi_miset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a13ee39-ee66-4d1a-9c82-e263cb754928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6217cfb8-8481-45ce-8d33-4efee3c9d14d","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_A_katolikus_egyhaz_torteneteben_eloszor_kozvetitettek_kizarolag_online_a_viragvasarnapi_miset","timestamp":"2020. április. 05. 15:54","title":"A katolikus egyház történetében először közvetítették kizárólag online a virágvasárnapi misét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","shortLead":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","id":"20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba717fe3-f058-4ba6-85e0-17edf9ffe56b","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","timestamp":"2020. április. 04. 16:08","title":"708 halottja van a járványnak a briteknél, mégis reménykednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Voldemortként is ismert kormánypárti politikus feleségének rezsivel együtt is csak 31 500 forintot kellett fizetni. A Dísz téri ingatlanhoz lakáscserével jutott hozzá.","shortLead":"A Voldemortként is ismert kormánypárti politikus feleségének rezsivel együtt is csak 31 500 forintot kellett fizetni...","id":"20200404_Havi_huszezerert_berelt_lakast_a_Varban_a_fideszes_Mengyi_Roland_felesege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7652d84-9623-412c-a4f6-d6493202a674","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Havi_huszezerert_berelt_lakast_a_Varban_a_fideszes_Mengyi_Roland_felesege","timestamp":"2020. április. 04. 13:43","title":"Havi húszezerért bérelt lakást a Várban a fideszes Mengyi Roland felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","shortLead":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","id":"20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e81fc4-5e55-4a9e-a8dc-a670230eec2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","timestamp":"2020. április. 04. 14:11","title":"„Hiányoljuk az oligarchák közteherviselését” – az ellenzék a kormány gazdaságélénkítő csomagjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b51e1-ca58-4831-a0fe-cb74662b36b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a járvány miatt otthonról tanulók és dolgozók lehetnek a Skype kényelmes új funkciójának a nyertesei, de a fejlesztést valójában bárki igénybe veheti.","shortLead":"Elsősorban a járvány miatt otthonról tanulók és dolgozók lehetnek a Skype kényelmes új funkciójának a nyertesei, de...","id":"20200406_skype_meet_now_videohivas_telepites_regisztracio_nelkul_home_office_tavmunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b51e1-ca58-4831-a0fe-cb74662b36b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955676fc-4802-4f9f-adbf-b646c2a44524","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_skype_meet_now_videohivas_telepites_regisztracio_nelkul_home_office_tavmunka","timestamp":"2020. április. 06. 09:33","title":"Újított a Skype, se telepíteni, se regisztrálni nem kell az ingyenes híváshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]