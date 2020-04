Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","shortLead":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","id":"20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f669736-dd1a-482c-8dfc-8df012202b7d","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","timestamp":"2020. április. 06. 12:31","title":"Ausztria már húsvét után enyhít a szigorú intézkedéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene vállalnia a koronavírus-járvány elleni harcban.","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene...","id":"20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71650faf-325a-4449-be9c-b934a0111943","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 10:05","title":"A NER-rel fizettetné ki a koronavírus elleni harc árát Botka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020b8e55-8a1e-4666-99ee-09b0ed94bf2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnapra 34-re emelkedett a koronavírus következtében elhunytak száma Magyarországon. Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a fővárosban nagy a kockázata annak, hogy \"berobbanjon\" a járvány. Közben Európa több országából érkeztek hírek a járvány terjedésének mérséklődéséről.","shortLead":"Vasárnapra 34-re emelkedett a koronavírus következtében elhunytak száma Magyarországon. Müller Cecília országos tiszti...","id":"20200405_koronavirus_aprilis_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=020b8e55-8a1e-4666-99ee-09b0ed94bf2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6e5f10-31fd-4acd-90c8-d3f1878d3dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_koronavirus_aprilis_5","timestamp":"2020. április. 05. 08:30","title":"Európa több országában már enyhül a koronavírus terjedése, de sokan nem veszik komolyan a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vastagabb rongydarab és két gumi szükséges az átmeneti védelemhez az amerikai járványügy (CDC) iránymutatásával készült videó szerint.","shortLead":"Egy vastagabb rongydarab és két gumi szükséges az átmeneti védelemhez az amerikai járványügy (CDC) iránymutatásával...","id":"20200406_koronavirus_jarvany_szajmaszk_keszitese_otthon_egyszeruen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9699bc-0df6-4004-aed2-cc5e494892bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_koronavirus_jarvany_szajmaszk_keszitese_otthon_egyszeruen","timestamp":"2020. április. 06. 11:33","title":"Így tud magának gyorsan, használható szájmaszkot készíteni, varrás nélkül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti közlekedési vállalat tizenkét vizsgált szerződéséből tizenegynél szabálytalanságokat találtak a cég új vezérigazgatója által elrendelt jogi vizsgán – írta a Népszava. A vizsgálatot újabb dokumentumok ellenőrzésével folytatják. ","shortLead":"A budapesti közlekedési vállalat tizenkét vizsgált szerződéséből tizenegynél szabálytalanságokat találtak a cég új...","id":"20200404_A_BKK_korabbi_vezetese_rendszerszintuen_trukkozott_a_szerzodesekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf62220-d07b-4ecd-9b73-6f25d7766bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_A_BKK_korabbi_vezetese_rendszerszintuen_trukkozott_a_szerzodesekkel","timestamp":"2020. április. 04. 14:16","title":"Népszava: A BKK korábbi vezetése rendszerszintűen trükközött a szerződésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","shortLead":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435aac-33b0-4d3c-88be-7a99a47ae175","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. április. 04. 14:28","title":"Egy nap alatt 809 ember halt meg a koronavírus miatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar orvostársadalom bajára nem egy nagy fehér boríték a megoldás, hanem tisztes, a felelősségnek és a társadalmi értéknek megfelelő stabil bérezés – írta szombat esti közleményében a Magyar Orvosi Kamara. A szervezet arra reagált, hogy a kormány megerősítette, a koronavírus ellen harcoló egészségügyi dolgozók egyszeri bruttó 500.000 ezer forintos juttatást kapnak. ","shortLead":"A magyar orvostársadalom bajára nem egy nagy fehér boríték a megoldás, hanem tisztes, a felelősségnek és a társadalmi...","id":"20200404_A_Magyar_Orvosi_Kamara_szerint_nem_egyszeri_juttatasra_van_szukseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cf129d-c9cd-425e-9824-cdd9af4c7e53","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_A_Magyar_Orvosi_Kamara_szerint_nem_egyszeri_juttatasra_van_szukseg","timestamp":"2020. április. 04. 21:24","title":"A Magyar Orvosi Kamara szerint nem egyszeri juttatásra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","shortLead":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","id":"20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77f9944-353c-4925-af10-35517128309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","timestamp":"2020. április. 06. 05:05","title":"Koronavírusosak lettek egy New York-i állatkert tigrisei és oroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]