Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól - jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától jönnek az új szabályok, amit a következő napokban jelentenek majd be. Müller Cecília szerint bőven egy százalék alatti lesz az átfertőzöttség aránya. ","shortLead":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól - jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától...","id":"20200429_Maruzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8531031-af81-44f3-99a0-9d5d16c88a71","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Maruzsa","timestamp":"2020. április. 29. 11:13","title":"Maruzsa: Jövő héten kezdődik az érettségi, a diákok 97 százaléka érettségizni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8e7933-099a-4895-9508-429a014feea9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korábban már 70 millió eurót kifizetettek a válogatott játékosokat foglalkoztató kluboknak.\r

","shortLead":"Korábban már 70 millió eurót kifizetettek a válogatott játékosokat foglalkoztató kluboknak.\r

","id":"20200428_250_millio_eurot_osztott_szet_az_UEFA_a_tagszovetsegek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a8e7933-099a-4895-9508-429a014feea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c10cb4-315b-40c3-82ab-cf0ad33a455f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_250_millio_eurot_osztott_szet_az_UEFA_a_tagszovetsegek_kozott","timestamp":"2020. április. 28. 08:45","title":"250 millió eurót osztott szét az UEFA a tagszövetségek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8332ab9-50e4-44e2-9edd-5b48fb914fbe","c_author":"Ifj. Chikán Attila","category":"gazdasag.zhvg","description":"A járvány idején egy dolognak azért örülhetünk: bolygónk lélegzethez jutott. A korlátozások miatt a Föld minden pontján tisztul a levegő és a víz. De vigyázat! A klímaváltozás nem állt le, csak lassul. Mindenki számára világos lehet, a jelenlegi társadalmi, gazdasági állapotok hosszú távon nem fenntarthatóak. De vajon meg lehet-e őrizni, és ki lehet-e szélesíteni a klímaváltozás szempontjából kedvező eredményeket? A gazdasági kényszerszünet ugyanis lehetőséget ad arra, hogy meglépjünk olyan dolgokat, amelyekben eddig csak apró eredményeket értünk el. Persze az is lehet, hogy minden marad a régiben. Sajnos.","shortLead":"A járvány idején egy dolognak azért örülhetünk: bolygónk lélegzethez jutott. A korlátozások miatt a Föld minden pontján...","id":"20200428_Ifj_Chikan_Attila_Megallithatjae_a_virus_a_felmelegedest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8332ab9-50e4-44e2-9edd-5b48fb914fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081c5a58-de53-45b4-900e-218e502684fc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200428_Ifj_Chikan_Attila_Megallithatjae_a_virus_a_felmelegedest","timestamp":"2020. április. 28. 10:00","title":"Ifj. Chikán Attila: Megállíthatja-e a vírus a felmelegedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy május elejétől több bolt lehet nyitva, egyes szállóhelyek és kávézók már vendégeket is fogadhatnak a jövő hónapban.","shortLead":"A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy május elejétől több bolt lehet nyitva, egyes szállóhelyek és kávézók már vendégeket is...","id":"20200428_Jovo_hettol_lazulhatnak_a_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acc31cb-3c0e-4ff7-8b47-f250cb7edb5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Jovo_hettol_lazulhatnak_a_korlatozasok","timestamp":"2020. április. 28. 07:48","title":"Jövő héttől lazulhatnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a koronavírus-járvány hatására azt tervezi, hogy háromról ötre növeli a cserélhető játékosok számát egy mérkőzésen.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a koronavírus-járvány hatására azt tervezi, hogy háromról ötre növeli...","id":"20200427_foci_szabaly_csere_fifa_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d05d61-a27e-4dae-b9b4-c5089f320ddb","keywords":null,"link":"/sport/20200427_foci_szabaly_csere_fifa_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 14:09","title":"Komoly szabályváltozás készül a futballban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban már közel 10 ezer rabot elengedtek az afgán hatóságok, most több, mint kétszeresére nő ez a szám.","shortLead":"Korábban már közel 10 ezer rabot elengedtek az afgán hatóságok, most több, mint kétszeresére nő ez a szám.","id":"20200428_afganisztan_borton_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5468cd7-fc95-4fc0-947f-b323bb631b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_afganisztan_borton_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 05:37","title":"Újabb 12 ezer embert engednek el az afgán börtönökből a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít arról, hogy mi a helyzet az általa működtetett további, összesen tizenhárom intézményben. ","shortLead":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít...","id":"20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d835696d-1dfe-4a6a-a701-9e7ff5de73c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","timestamp":"2020. április. 27. 19:06","title":"Egy verőcei idősotthon hat lakója is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint Vietnámban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint Vietnámban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200429_Radar360_Gigabirsag_az_egyik_legnagyobb_szallasfoglalo_cegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d4e800-16f1-4fb7-a3c6-39fa5c4c6141","keywords":null,"link":"/360/20200429_Radar360_Gigabirsag_az_egyik_legnagyobb_szallasfoglalo_cegnek","timestamp":"2020. április. 29. 08:00","title":"Radar360: Gigabírság az egyik legnagyobb szállásfoglaló cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]