Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"","category":"vilag","description":"Május közepétől vészhelyzetre enyhíthetik a szükségállapotot Romániában. Ezzel feloldják a kijárási tilalmat, de kötelező lesz a maszkviselés zárt közösségi térben.","shortLead":"Május közepétől vészhelyzetre enyhíthetik a szükségállapotot Romániában. Ezzel feloldják a kijárási tilalmat, de...","id":"20200503_Enyhitheti_a_koronavirus_miatti_szuksegallapotot_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7618f66-b8f4-4975-b2e1-0f53595125bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Enyhitheti_a_koronavirus_miatti_szuksegallapotot_Romania","timestamp":"2020. május. 03. 10:35","title":"Enyhítheti a koronavírus miatti szükségállapotot Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d848e0-b12a-4d8f-b62f-644cf465a15a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénzbírságot és két nap elzárást kapott Tornyi Barnabás edző az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Pénzbírságot és két nap elzárást kapott Tornyi Barnabás edző az Egyesült Államokban. ","id":"20200502_Bortonbe_kerult_lopasert_a_magyar_fociedzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d848e0-b12a-4d8f-b62f-644cf465a15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c783899f-f41d-42cd-991e-7985e3ea68f0","keywords":null,"link":"/sport/20200502_Bortonbe_kerult_lopasert_a_magyar_fociedzo","timestamp":"2020. május. 02. 17:10","title":"Lopáson érték Tornyi Barnabás fociedzőt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják az uniós engedélyt. ","shortLead":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják...","id":"20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126d1605-195f-4bd6-9b0d-931fac8812c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","timestamp":"2020. május. 03. 16:42","title":"Minél hamarabb bevetnék a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5e4054-c8b6-4e62-94d4-b4cad6b19824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több budapesti és vidéki gimnáziumnál is megnéztük, hogyan kezdődik az érettségi. ","shortLead":"Több budapesti és vidéki gimnáziumnál is megnéztük, hogyan kezdődik az érettségi. ","id":"20200504_Idopontra_erkezo_diakok_cirkalo_rendorauto__elindult_a_rendkivuli_erettsegi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e5e4054-c8b6-4e62-94d4-b4cad6b19824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32ff108-53e6-490d-a057-e3f2aa64dc9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Idopontra_erkezo_diakok_cirkalo_rendorauto__elindult_a_rendkivuli_erettsegi","timestamp":"2020. május. 04. 10:00","title":"Időpontra érkező diákok, cirkáló rendőrautó – elindult a rendkívüli érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i világnapja alkalmából. Világszerte számos helyen fenyegettek újságírókat vagy indítottak eljárást ellenük, mert kritizálták az új típusú koronavírus miatt járvány ellen hozott intézkedéseket.","shortLead":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i...","id":"20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ba770c-1b81-4a94-870c-1f355de6ac8a","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2020. május. 03. 09:56","title":"Amnesty: A járvány elleni küzdelemnek tesz keresztbe, aki gyengíti a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dcbb95-dcb2-4550-b9b2-127cfc9fc81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon kívánja mindenkinek, hogy az édesanyja érezhesse, van fia.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon kívánja mindenkinek, hogy az édesanyja érezhesse, van fia.","id":"20200503_Sporolosan_tudta_le_az_anyak_napi_udvozletet_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6dcbb95-dcb2-4550-b9b2-127cfc9fc81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0aff8a-0cfc-43d2-b674-d5beec50e22b","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Sporolosan_tudta_le_az_anyak_napi_udvozletet_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 12:47","title":"Spórolósan tudta le az anyák napi üdvözletet Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó része még a teszteknél sem tart. Pedig ha valahol, itt tényleg nagy szükség lenne a védelemre.","shortLead":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó...","id":"20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e0e0fe-50f0-4ef9-99bf-ddbfd752c6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","timestamp":"2020. május. 04. 09:03","title":"Mi történik, amikor valaki maszk nélkül tüsszent egyet a repülőn? Animáción mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A nagy sikerű Örök tél főszereplője részben családi emlékekből építette fel az Emmy-díjas film szerepét. Azért az alakításért is megküzdött, de azt meséli, pályafutása több fontos lépését sem adták ingyen. Gera Marina színésznővel beszélgettünk.","shortLead":"A nagy sikerű Örök tél főszereplője részben családi emlékekből építette fel az Emmy-díjas film szerepét. Azért...","id":"202018_gera_marina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d9d2b7-839c-46bf-b384-9774a8860004","keywords":null,"link":"/360/202018_gera_marina","timestamp":"2020. május. 04. 11:00","title":"Gera Marina: \"Nem is értettem, hogyan kerülhetek Orbán Viktor közösségi oldalára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]