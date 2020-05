Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új nap, új adatok: a csütörtöki tájékoztatás szerint már 3150 diagnosztizált fertőzöttről tudni az országban. Az elhunytak száma 383, a gyógyultaké 801. 968 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. A Mol közben tetemes veszteséget hozott össze; Orbánék vakrepülésbe kezdtek, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost. Ez a hvg.hu percről percre tudósítása a járványhelyzetről.","shortLead":"Új nap, új adatok: a csütörtöki tájékoztatás szerint már 3150 diagnosztizált fertőzöttről tudni az országban...","id":"20200507_koronavirus_fertozott_gyogyult_magyarorszag_percrol_percre_majus_7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb13fee7-fdde-464f-bdc4-821873208b97","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_koronavirus_fertozott_gyogyult_magyarorszag_percrol_percre_majus_7","timestamp":"2020. május. 07. 07:35","title":"801-en gyógyultak már fel a koronavírusból Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856d9f86-fe85-4474-84ce-699b014549f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előkészítésre 418,43 millió forint közpénzt kapott a Postás Sport Egyesület, de a tornaakadémia tervezésére kiírt közbeszerzést egy 833 milliós ajánlat nyerte.","shortLead":"Az előkészítésre 418,43 millió forint közpénzt kapott a Postás Sport Egyesület, de a tornaakadémia tervezésére kiírt...","id":"20200508_postas_sport_egyesulet_tornaakademia_833_millio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=856d9f86-fe85-4474-84ce-699b014549f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086f8aa0-e2d8-4536-abc1-00fdd6a40645","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_postas_sport_egyesulet_tornaakademia_833_millio","timestamp":"2020. május. 08. 10:35","title":"Duplájára drágul Mészáros Lőrinc ügyvédjének tornaakadémiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a863ad-01c4-44c4-bb1e-ea88378593e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövidesen ismét a levegőbe emelkedik az X-37B kémrepülő, de ahogy az lenni szokott, most sem tudni, miért indul útnak.","shortLead":"Rövidesen ismét a levegőbe emelkedik az X-37B kémrepülő, de ahogy az lenni szokott, most sem tudni, miért indul útnak.","id":"20200508_boeing_x37b_urrepulo_amerikai_legiero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77a863ad-01c4-44c4-bb1e-ea88378593e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e745bb-47f4-43b1-8b68-59bc0a3b6433","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_boeing_x37b_urrepulo_amerikai_legiero","timestamp":"2020. május. 08. 10:33","title":"Új küldetésre indul az ember nélküli űrrepülő, de titok, hogy hova és miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f8a02b-34aa-4b2d-a835-490a950540a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemcsak a zenészek, hanem az őket segítő roadok, hangosítók is elestek a bevételük nagy részétől.","shortLead":"Nemcsak a zenészek, hanem az őket segítő roadok, hangosítók is elestek a bevételük nagy részétől.","id":"20200507_koronavirus_jarvany_zeneipar_bevetel_segitseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f8a02b-34aa-4b2d-a835-490a950540a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a45fd1-5239-44c1-9104-482a49b4dcb3","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_koronavirus_jarvany_zeneipar_bevetel_segitseg","timestamp":"2020. május. 07. 12:59","title":"Magyar dj-k milliókat gyűjtöttek a zeneipari háttérembereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d02477-82cd-472a-aaab-6f6ef503d44e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok éve tartó hátrányos megkülönböztetésnek vetett véget az Országos Vérellátó Szolgálat.","shortLead":"Sok éve tartó hátrányos megkülönböztetésnek vetett véget az Országos Vérellátó Szolgálat.","id":"20200506_meleg_ferfiak_veradas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d02477-82cd-472a-aaab-6f6ef503d44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aab6cf5-4a08-487c-8ea2-ecbbee4bf994","keywords":null,"link":"/elet/20200506_meleg_ferfiak_veradas","timestamp":"2020. május. 06. 16:23","title":"Megszűnt a meleg és biszexuális férfiak diszkriminálása a véradásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3337e0-3b24-4e7e-8d57-c2495aa79274","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parti őrség műszaki és működési szabálytalanságokkal indokolta az intézkedést. \r

","shortLead":"A parti őrség műszaki és működési szabálytalanságokkal indokolta az intézkedést. \r

","id":"20200507_Lefoglaltak_egy_spanyol_civilhajot_is_az_olasz_hatosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e3337e0-3b24-4e7e-8d57-c2495aa79274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bca5d3f-12d9-4a86-be77-8d965c20e9db","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Lefoglaltak_egy_spanyol_civilhajot_is_az_olasz_hatosagok","timestamp":"2020. május. 07. 07:59","title":"Lefoglaltak egy spanyol civilhajót is az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonoztak egyet szerdán.","shortLead":"Telefonoztak egyet szerdán.","id":"20200506_orban_viktor_donald_trump_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8a08b6-3d00-4da7-a11d-81c6b4b613ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_orban_viktor_donald_trump_telefon","timestamp":"2020. május. 06. 21:12","title":"Orbán három témáról is egyeztetett Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1df259-4638-4872-a07a-9a6294fe292a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-on Neutrino néven futó videós fogott egy klasszikus Casio számológépet, majd megbuherálta egy kicsit. A végeredmény: van benne OLED kijelző és wifi-modem is.","shortLead":"A YouTube-on Neutrino néven futó videós fogott egy klasszikus Casio számológépet, majd megbuherálta egy kicsit...","id":"20200507_casio_szamologep_puska_neutrino_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1df259-4638-4872-a07a-9a6294fe292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f498b8f-8186-48cf-a0da-b61c54c593be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_casio_szamologep_puska_neutrino_video","timestamp":"2020. május. 07. 19:03","title":"Videó: úgy megbütykölték ezt a Casio számológépet, hogy a tanárok sem szúrnák ki a puskázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]