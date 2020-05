Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművezetők többsége úgy véli, betartja lakott területen belül az 50 km/órás sebességhatárt. A lakott területen kívül érvényes 90-et azonban már csak az autósok fele tiszteli, míg sztrádán autózva nagyon vegyes a kép.","shortLead":"A járművezetők többsége úgy véli, betartja lakott területen belül az 50 km/órás sebességhatárt. A lakott területen...","id":"20200512_Lakott_teruleten_kicsit_gyorsabban_a_sztradan_kicsit_lassabban_hajtanak_a_magyarok_a_megengedettnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34d806f-c27b-4952-9fa9-26d8cc54c36b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_Lakott_teruleten_kicsit_gyorsabban_a_sztradan_kicsit_lassabban_hajtanak_a_magyarok_a_megengedettnel","timestamp":"2020. május. 12. 13:01","title":"Az autósok 70 százaléka állítja, soha nem lépi át a 130-as tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62240865-3263-44c9-8320-3480a76530d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatalmasat zuhant a budapesti étkezde forgalma a járvány miatt, a bérleti díj viszont nem változott.","shortLead":"Hatalmasat zuhant a budapesti étkezde forgalma a járvány miatt, a bérleti díj viszont nem változott.","id":"20200512_vietnami_etterem_budapest_funky_pho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62240865-3263-44c9-8320-3480a76530d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529d429f-7748-4048-9ae5-d240697330fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_vietnami_etterem_budapest_funky_pho","timestamp":"2020. május. 12. 18:02","title":"Segítség nem jött, bezár a díjnyertes vietnami étterem, a Funky Pho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","shortLead":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","id":"20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c8dfe-07b6-4ecd-b9cb-b74d56bf4b42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","timestamp":"2020. május. 11. 20:20","title":"Már lehet jelentkezni az ingyenes állami informatikai képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is beszélt, mire lehetne még képes a fejlesztés.","shortLead":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is...","id":"20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f59dc5-fcd7-4cca-984e-ebdbd04bdf18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","timestamp":"2020. május. 13. 14:03","title":"Elon Musk szerint öt-tíz év múlva úgy tanulhatunk majd nyelveket, hogy letöltjük őket – az agyunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83619dec-46cc-4504-a5e6-4f25de539839","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Javában tart az állatkertben a tavaszi bébibumm. ","shortLead":"Javában tart az állatkertben a tavaszi bébibumm. ","id":"20200512_Poni_szuletett_a_debreceni_allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83619dec-46cc-4504-a5e6-4f25de539839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f8b182-f2d6-41f0-b691-61280afe879e","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Poni_szuletett_a_debreceni_allatkertben","timestamp":"2020. május. 12. 12:19","title":"Póni született a debreceni állatkertben, ön is segíthet elnevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek szokásos évszaka még el sem kezdődött.","shortLead":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek...","id":"20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f6dbe3-6875-471d-98cf-8df95127b912","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","timestamp":"2020. május. 12. 05:27","title":"Katonai műveleteket indít Brazília az amazóniai esőerdők védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb18eb4-0e22-4409-8d52-b6068aaf22e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Körülbelül annyi hulladékot termelnek a fővárosiak, mint amikor nincsenek korlátozások.\r

","shortLead":"Körülbelül annyi hulladékot termelnek a fővárosiak, mint amikor nincsenek korlátozások.\r

","id":"20200512_koronavirus_szemetszallitas_kozteruletfelugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb18eb4-0e22-4409-8d52-b6068aaf22e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06ae546-e86e-40d8-aa17-b53334c69709","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_koronavirus_szemetszallitas_kozteruletfelugyelet","timestamp":"2020. május. 12. 08:32","title":"A koronavírusnak köszönhetően nincs már hiány szemétszállítókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3cf83d-8c58-4bf1-aa60-08e5da03976f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az engedéllyel 10 ukrajnai magyar állampolgár élhet.","shortLead":"Az engedéllyel 10 ukrajnai magyar állampolgár élhet.","id":"20200512_Hatosagi_karantenbol_god_Samsung_vendegmunkas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c3cf83d-8c58-4bf1-aa60-08e5da03976f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d96d6-4abe-4296-9a0b-1334d972c41f","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Hatosagi_karantenbol_god_Samsung_vendegmunkas","timestamp":"2020. május. 12. 14:59","title":"Hatósági karanténból is járhatnak dolgozni a gödi Samsung-gyár vendégmunkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]