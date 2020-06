A világ egyik legnagyobb ékszercége 2025-re karbonsemlegessé szeretne válni. Az ékszereik 70 százaléka már most is újrahasznosított aranyból és ezüstből készül.

A dán Pandora az első nagy ékszercég, amely határidőt vállalt arra, hogy csak újrahasznosított nemesfémeket használ az ékszereihez. A terveik szerint 2025-től állnak át – írta a Financial Times.

Alexander Lacik, a cég igazgatója elmondta a lapnak, hogy a beszállítói láncukban is száz százalékban ennek az elérésére törekednek. „Ezzel csökkenni fog a szén-dioxid-kibocsátás és a környezetszennyezés is. Reméljük, hogy ez a lépés másokra is ösztönzően hat majd” – tette hozzá.

A Pandora, amely 2019-ben 2,9 milliárd eurós bevételt könyvelhetett el, egy évben 340 tonna ezüstöt és 300 kilogramm aranyat használ fel, ez a két nemesfém teszi ki fémfelhasználásának háromnegyedét. A többi felhasznált fémre – például a rézre, a palládiumra és az acélra – egyelőre nem vonatkozik a vállalás.

Bár a Pandora ékszereinek a 71 százaléka már most újrahasznosított fémekből készül, a világ ezüstkínálatának csupán 15 százaléka újrahasznosított egyelőre, ami a cégnek is kihívást jelent. Számításaik szerint az ezüst újrahasznosítása esetén a szénkibocsátása a harmada annak, mint a bányászásnál. Az arany esetében pedig 600-szor alacsonyabb.



Az igazgató szerint a fogyasztók edukálására is szükség lehet, hogy tudják, nincs különbség a bányászott és az újrahasznosított nemesfémek között, és akárhányszor újból felhasználhatják az anyagot.

A cégnek kevesebb, mint 20 nemesfémbeszállítója van, ami könnyebbé teszi az ellenőrzésüket. A terveik szerint a két nagy thaiföldi gyárukban, ahol az ékszereik készülnek, az év végétől már csak megújuló energiát használnak.