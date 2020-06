Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. A koronavírus mellett a költségvetésről is beszélt.","shortLead":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli...","id":"20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ed006f-2ab7-4823-981d-61cdf21c4186","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","timestamp":"2020. június. 12. 08:01","title":"Orbán: A koronavírus elleni védekezés elsősorban az embereken múlik, nem az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Nap mögött rejtőző, nagy tömegű fekete lyuk éveken át csendben volt, nemrég azonban újra hangokat kezdett kiadni. A tudósok értetlenül állnak a jelenség előtt.","shortLead":"Egy, a Nap mögött rejtőző, nagy tömegű fekete lyuk éveken át csendben volt, nemrég azonban újra hangokat kezdett...","id":"20200611_nap_fekete_lyuk_szivveres_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243396e8-deb5-40b2-9e5e-0dee04e93496","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_nap_fekete_lyuk_szivveres_csillagaszat","timestamp":"2020. június. 11. 10:33","title":"Furcsa hangok érkeztek a Nap mögül, egyelőre a tudósok sem értik, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476","c_author":"Tóth Richárd","category":"vilag","description":"Már George Floyd halála előtt is a mindennapok része volt a rendőri önkény Minneapolisban, de ez volt az utolsó csepp a pohárban. Egy ott élő magyar szerint ha most nem történik változás, minden örökre így marad. Interjú Kaiser Sárával, aki néhány utcára él és dolgozik onnan, ahol egy rendőr intézkedés közben megölte George Floydot.","shortLead":"Már George Floyd halála előtt is a mindennapok része volt a rendőri önkény Minneapolisban, de ez volt az utolsó csepp...","id":"20200611_Amerika_odaig_jutott_hogy_aki_nem_feher_annak_ott_van_a_hatan_a_celkereszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06071661-af57-4fab-ae33-5d72aa711815","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_Amerika_odaig_jutott_hogy_aki_nem_feher_annak_ott_van_a_hatan_a_celkereszt","timestamp":"2020. június. 11. 11:15","title":"„Amerika odáig jutott, hogy aki nem fehér, annak ott van a hátán a célkereszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A széntermelés csaknem 13 százalékkal, a földgáztermelés 10 százalékkal esett vissza.","shortLead":"A széntermelés csaknem 13 százalékkal, a földgáztermelés 10 százalékkal esett vissza.","id":"20200611_napenergia_napelem_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576de9ba-01f2-4d1a-9b4d-e652a4f67dda","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_napenergia_napelem_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 11. 05:17","title":"Nagyot ugrott a napenergia-felhasználás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14233d9-2934-4634-a8c1-9977cdd0e3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos környezetvédelmi szervezet fejezte ki aggodalmát a folyókban, csatornákban és a tengerekben megjelenő arcmaszkok, valamint gumikesztyűk miatt, melyekből egyre több kerül ide, amíg a világ a járvány ellen küzd.","shortLead":"Számos környezetvédelmi szervezet fejezte ki aggodalmát a folyókban, csatornákban és a tengerekben megjelenő...","id":"20200612_koronavirus_jarvany_arcmaszk_gumikesztyu_kornyezetszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c14233d9-2934-4634-a8c1-9977cdd0e3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e6263d-c2d9-44f3-b25a-98a288036d76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_koronavirus_jarvany_arcmaszk_gumikesztyu_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. június. 12. 12:03","title":"Alig ment le a járvány java, itt az újabb baj: maszkokkal és kesztyűkkel vannak tele a csatornák, strandok, vizek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d40c0b2-602e-490a-bab3-eb97c39fdcef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkán találkozni a most látott medúzával, mert akár évtizedekig is a tenger fenekére tapadhat.","shortLead":"Ritkán találkozni a most látott medúzával, mert akár évtizedekig is a tenger fenekére tapadhat.","id":"20200611_Hatalmas_es_ritka_meduzat_videoztak_le_Trieszt_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d40c0b2-602e-490a-bab3-eb97c39fdcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cec003f-8b97-4a72-aa6a-aef34ff74dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_Hatalmas_es_ritka_meduzat_videoztak_le_Trieszt_mellett","timestamp":"2020. június. 11. 15:24","title":"Hatalmas és ritka medúzát videóztak le Trieszt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdde1f7d-18e6-481d-aa76-ba0e764ea47b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gerhard Ákos korábban azt mondta, hogy az önkormányzat nem tudott a kerékről, az üzemeltető szerint viszont szerződést kötöttek.","shortLead":"Gerhard Ákos korábban azt mondta, hogy az önkormányzat nem tudott a kerékről, az üzemeltető szerint viszont szerződést...","id":"20200611_Epitmeny_Velence_oriaskerek_GOMI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdde1f7d-18e6-481d-aa76-ba0e764ea47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304d2b0c-1aac-46dd-8bd1-e39b456b14f4","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Epitmeny_Velence_oriaskerek_GOMI","timestamp":"2020. június. 11. 10:55","title":"Nem minősül építménynek a velencei óriáskerék, ezért maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szokatlanul szűkre szabott az idei nyaralásnál a lehetséges külföldi célpontok listája, és egy sor kérdés vetődik fel, amire korábban gondolni sem kellett. Mindenhol nagyon várják a turistákat, az alábbiakban Szlovéniától Albániáig az Adria menti országokban vesszük sorba az árakat és a remények szerint lecsengőben lévő járvány kockázatait. ","shortLead":"Szokatlanul szűkre szabott az idei nyaralásnál a lehetséges külföldi célpontok listája, és egy sor kérdés vetődik fel...","id":"20200612_Adria_nyaralas_Horvatorszag_Szlovenia_Montenegro_Albania_koronavirus_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66125f3-83f2-4935-98bc-9f518f6b666b","keywords":null,"link":"/360/20200612_Adria_nyaralas_Horvatorszag_Szlovenia_Montenegro_Albania_koronavirus_2020","timestamp":"2020. június. 12. 07:00","title":"Tengert szeretne látni a nyáron? Erre számítson, ha elmerészkedne az Adriáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]