[{"available":true,"c_guid":"8f7b158e-372c-4d96-8cc9-64a486b6981e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most végre arra is fény derült, hogy hogyan fest a megosztó elejű sportkupé rendszámtábla nélkül.","shortLead":"Most végre arra is fény derült, hogy hogyan fest a megosztó elejű sportkupé rendszámtábla nélkül.","id":"20200615_rendszamtabla_nelkul_jobban_mutat_a_hatalmas_hutoracsos_uj_4es_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7b158e-372c-4d96-8cc9-64a486b6981e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae63c01-38ea-4383-b7a7-906351bfef11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_rendszamtabla_nelkul_jobban_mutat_a_hatalmas_hutoracsos_uj_4es_bmw","timestamp":"2020. június. 15. 11:21","title":"Rendszám nélkül jobban mutat a hatalmas hűtőrácsos új 4-es BMW?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Erdélyi Magyar és a Székely Nemzeti Tanács szerint súlyos csapást mért Klaus Iohannisra az ügyészség.","shortLead":"Az Erdélyi Magyar és a Székely Nemzeti Tanács szerint súlyos csapást mért Klaus Iohannisra az ügyészség.","id":"20200615_Romania_ugyeszseg_gyuloletbeszed_Klaus_Iohannis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab485b9-0b00-49ae-b72a-f545a6824ca9","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_Romania_ugyeszseg_gyuloletbeszed_Klaus_Iohannis","timestamp":"2020. június. 15. 17:10","title":"Gyűlöletbeszéd, de nem uszítás a román államfő magyarozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is kétséges. Figyelem, a cikkben felkavaró felvételek is láthatók!","shortLead":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is...","id":"20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775a464f-e2f0-43f4-b605-f3e3054938fa","keywords":null,"link":"/360/20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","timestamp":"2020. június. 14. 09:30","title":"A gyilkos fojtófogásokat a sportban könnyebb korlátozni, mint a rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214a896a-5edf-470f-a506-4912cd9ae3dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hangyákkal végezteti el a beporzás egy részét egy ausztrál növény, amelyhez hasonlóval még nem találkoztak a kutatók. ","shortLead":"Hangyákkal végezteti el a beporzás egy részét egy ausztrál növény, amelyhez hasonlóval még nem találkoztak a kutatók. ","id":"20200614_ausztralia_noveny_beporzas_hangyak_conospermum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214a896a-5edf-470f-a506-4912cd9ae3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecdbbbc-2f5b-472e-880f-ca99df0314f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_ausztralia_noveny_beporzas_hangyak_conospermum","timestamp":"2020. június. 14. 18:03","title":"Ilyet még nem láttak: méhek módjára dolgoztatja a hangyákat egy ausztrál növény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön a hiperszonikus fegyverek kora, Moszkva pedig kész mattot adni – legalábbis az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szerint.","shortLead":"Jön a hiperszonikus fegyverek kora, Moszkva pedig kész mattot adni – legalábbis az orosz elnök, Vlagyimir Putyin...","id":"20200615_hiperszonikus_fegyver_cirkon_szarmat_raketarendszer_moszkva_vlagyimir_putyin_fegyverkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d98453-e6d8-4318-bced-24896390a507","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_hiperszonikus_fegyver_cirkon_szarmat_raketarendszer_moszkva_vlagyimir_putyin_fegyverkezes","timestamp":"2020. június. 15. 08:33","title":"Putyin: Moszkva máris megelőzte a világot az új csodafegyverrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt csütörtökön. Szombatra azután meggondolták magukat: inkább hazai munkavállalókat vesznek fel. Mi történt? ","shortLead":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt...","id":"20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fede1bb6-13ef-4b9f-9fd1-5f7aedee284c","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","timestamp":"2020. június. 15. 12:10","title":"Előkerült ismét a régi kérdés: a külföldi és olcsóbb munkás, vagy a drágább hazai a jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11616e57-8555-4e83-bec2-886115c72b18","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyetlen ábrán mutatjuk, hol, mivel csábítják a turistákat a Földközi-tenger mentén a járvány miatti korlátozások feloldása után. Aztán elolvashatja több cikkünket, amelyben országonként részletesen is végigvesszük, mire érdemes készülniük az utazóknak.","shortLead":"Egyetlen ábrán mutatjuk, hol, mivel csábítják a turistákat a Földközi-tenger mentén a járvány miatti korlátozások...","id":"20200615_utazas_infografika_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11616e57-8555-4e83-bec2-886115c72b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa7e4a6-1ffb-4ed1-9034-cce40fbaa874","keywords":null,"link":"/360/20200615_utazas_infografika_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 16:05","title":"Nagy utazás a karantén után – ezt jó tudni a dél-európai tengerpartokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső is társult.","shortLead":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső...","id":"20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79100a60-b8bd-4c44-9d59-c983674ff8c1","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","timestamp":"2020. június. 14. 13:32","title":"Így csapott le a jégeső az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]