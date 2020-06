Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","shortLead":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","id":"20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1840de7-76b2-42f1-b371-47ca2c43ee81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","timestamp":"2020. június. 14. 19:10","title":"Ladából 8 lábú pókautó: az oroszok sosem okoznak csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A károsanyag-kibocsátás csökken, ha kerékpározunk vagy sétálunk, az energiaigény miatt viszont nagyobb szén-dioxid-lábnyoma van ilyenkor az étkezésünknek. ","shortLead":"A károsanyag-kibocsátás csökken, ha kerékpározunk vagy sétálunk, az energiaigény miatt viszont nagyobb...","id":"20200615_Nagyobb_labnyomu_etrenddel_jar_a_seta_es_a_biciklizes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21072f-ba7d-4f4f-a5b8-0fe79939eed2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_Nagyobb_labnyomu_etrenddel_jar_a_seta_es_a_biciklizes","timestamp":"2020. június. 15. 15:44","title":"Nagyobb lábnyomú étrenddel jár a séta és a biciklizés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af71877e-7061-4d35-96fc-3ec6b4405ba4","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egy új robotporszívó természetesen többet tud, mint egy régi hagyományos. De vajon hogyan alakul az ár- és a funkcióbéli különbség, ha mindkét kiadásból az aktuálisan legjobbak közé tartozó új modelleket vesszük elő?","shortLead":"Egy új robotporszívó természetesen többet tud, mint egy régi hagyományos. De vajon hogyan alakul az ár- és...","id":"20200614_mit_tudnak_a_legujabb_porszivok_samsung_vr7200r_teszt_vc3100_velemeny_robotporszivo_vagy_kezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af71877e-7061-4d35-96fc-3ec6b4405ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cb99e8-c5d4-43c2-a6e8-ffec12ffff4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_mit_tudnak_a_legujabb_porszivok_samsung_vr7200r_teszt_vc3100_velemeny_robotporszivo_vagy_kezi","timestamp":"2020. június. 14. 14:00","title":"Mit tudnak a legújabb porszívók? Kipróbáltunk egy robotot és egy kézit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: tisztogatás, vasalódeszka, uborkadiplomácia, főkurátorok, hídvita.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200614_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3ad05e-481a-4079-9484-e9bd7821999f","keywords":null,"link":"/360/20200614_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. június. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya mindent tud az uborkadiplomáciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d69f8a-dbde-4a00-9f34-f0f0c5a92633","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs olyan komoly presztízse, mint a Zsiguliknak, de négykerekű időutazáshoz egy ilyen régi kisautó is tökéletes társ lehet.","shortLead":"Nincs olyan komoly presztízse, mint a Zsiguliknak, de négykerekű időutazáshoz egy ilyen régi kisautó is tökéletes társ...","id":"20200615_nem_eliras_483_kilometer_van_ebben_az_elado_zaporozsecben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94d69f8a-dbde-4a00-9f34-f0f0c5a92633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ea170b-bdf1-4fee-a18c-17494a1750a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_nem_eliras_483_kilometer_van_ebben_az_elado_zaporozsecben","timestamp":"2020. június. 15. 06:41","title":"Nem elírás: 483 kilométerrel árulnak egy régi Zaporozsecet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","shortLead":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","id":"20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3854dd25-0bb7-4bcd-a731-33127d43297f","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","timestamp":"2020. június. 15. 05:52","title":"Kedden szavaz az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt csütörtökön. Szombatra azután meggondolták magukat: inkább hazai munkavállalókat vesznek fel. Mi történt? ","shortLead":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt...","id":"20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fede1bb6-13ef-4b9f-9fd1-5f7aedee284c","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","timestamp":"2020. június. 15. 12:10","title":"Előkerült ismét a régi kérdés: a külföldi és olcsóbb munkás, vagy a drágább hazai a jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük egyértelmű túlkapás volt. ","shortLead":"Szerintük egyértelmű túlkapás volt. ","id":"20200614_EMMI_vasalodeszkas_tanar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39902a78-3c5d-43ee-adfe-c01f33bf0721","keywords":null,"link":"/elet/20200614_EMMI_vasalodeszkas_tanar","timestamp":"2020. június. 14. 17:09","title":"Megszólalt az EMMI a vasalódeszkás tanár ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]