[{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ádám atya a Facebookon jelentette be a döntését.\r

\r

","shortLead":"Ádám atya a Facebookon jelentette be a döntését.\r

\r

","id":"20200630_Szeretnek_csaladot_megtalalni_a_tarsamat__otthagyja_a_palyat_egy_nepszeru_pap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8b8928-615f-4acc-8e7c-39c23b556641","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Szeretnek_csaladot_megtalalni_a_tarsamat__otthagyja_a_palyat_egy_nepszeru_pap","timestamp":"2020. június. 30. 09:38","title":"„Szeretnék családot, megtalálni a társamat” – otthagyja a pályát egy népszerű pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","shortLead":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","id":"20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d44d6a-5e64-451f-ab49-fe7d614dc1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","timestamp":"2020. június. 29. 17:03","title":"Használja a Waze-t? Frissítsen rá, már a hangulatát is beállíthatja az utazásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A menedékjogi és integrációs rendszer ismételt erősítésére épül a római kormány keddi ülésén bemutatott új migrációs törvénycsomag, amely a volt belügyminiszter, Matteo Salvini tavalyi rendelkezéseit hivatott módosítani, többek között a menekültekkel érkező civilhajókra eddig kivetett bírság jelentős csökkentésével.","shortLead":"A menedékjogi és integrációs rendszer ismételt erősítésére épül a római kormány keddi ülésén bemutatott új migrációs...","id":"20200630_Olasz_kormany_Salvini_intezkedeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83a641b-39a6-48ee-a642-7609f675f5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Olasz_kormany_Salvini_intezkedeseket","timestamp":"2020. június. 30. 21:09","title":"Az olasz kormány módosítaná a Salvini-féle migrációs intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","id":"20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af845c-b982-4e58-a3d8-971b2eb9582f","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","timestamp":"2020. július. 01. 14:17","title":"Magyarországon lakosságarányosan több lélegeztetőgép van, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","shortLead":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","id":"20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a3ccd5-323d-42a4-b063-b2b4bfe6f7bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","timestamp":"2020. július. 01. 15:41","title":"Távközlési cég szervezi 1,3 milliárdért az augusztus 20-ai csodatűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e87bb6-2640-4c4a-932e-1e47e2448e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely hétfőn javasolt csúsztatott iskolakezdést a koronavírus-járvány második hullámának esetére. Az Emmi államtitkára hétfőn gumicsontnak nevezte a felvetést. ","shortLead":"Karácsony Gergely hétfőn javasolt csúsztatott iskolakezdést a koronavírus-járvány második hullámának esetére. Az Emmi...","id":"20200630_Emmi_Az_iskolak_maguk_donthetnek_a_9_oras_kezdesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6e87bb6-2640-4c4a-932e-1e47e2448e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4115d4a-dc71-4509-a381-d168ee1d2033","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Emmi_Az_iskolak_maguk_donthetnek_a_9_oras_kezdesrol","timestamp":"2020. június. 30. 18:22","title":"Emmi: Az iskolák maguk dönthetnek a 9 órás kezdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4effda8-3172-4ffb-8bcc-5a635fa65f06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Tépe és Berettyóújfalu közötti kerékpárutat adták át kedden.","shortLead":"A Tépe és Berettyóújfalu közötti kerékpárutat adták át kedden.","id":"20200630_Hany_potentat_kell_egy_8_kilometeres_kerekparutatadashoz_Biharban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4effda8-3172-4ffb-8bcc-5a635fa65f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd1931b-917b-44ee-bc20-5fb45a5fc1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Hany_potentat_kell_egy_8_kilometeres_kerekparutatadashoz_Biharban","timestamp":"2020. június. 30. 15:04","title":"Hány potentát kell egy 8 kilométeres kerékpárút-átadáshoz Biharban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint közfeladatot látott el, ezért megszüntették a szabálysértési eljárást a Mérce tudósítójának ügyében.","shortLead":"A bíróság szerint közfeladatot látott el, ezért megszüntették a szabálysértési eljárást a Mérce tudósítójának ügyében.","id":"20200630_tuntetes_tudositas_merce_ujsagiro_szabalysertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf3748-470a-42f6-8578-c0cafc16f538","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_tuntetes_tudositas_merce_ujsagiro_szabalysertes","timestamp":"2020. június. 30. 14:37","title":"Felmentették az újságírót, aki az úttesten sétálva tudósított egy tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]