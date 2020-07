Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnyitotta kapuit a turai kastélyszálló.","shortLead":"Megnyitotta kapuit a turai kastélyszálló.","id":"20200716_Nyitasi_akcio_Tiborcz_kastelyszallojaban_103_ezer_forint_egy_ejszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141028b8-01e6-4da1-86d6-b8612b267e14","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_Nyitasi_akcio_Tiborcz_kastelyszallojaban_103_ezer_forint_egy_ejszaka","timestamp":"2020. július. 16. 08:10","title":"Nyitási akció Tiborcz kastélyszállójában: 103 ezer forint egy éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c20113e-2cbc-4fb9-a29b-898e1e9d2d75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori legendás gitáros, Radics Béla durván beszólt az Illésnek és az Omegának – mindezt egy ügynöki jelentésből tudhattuk meg.\r

\r

","shortLead":"Az egykori legendás gitáros, Radics Béla durván beszólt az Illésnek és az Omegának – mindezt egy ügynöki jelentésből...","id":"20200717_Radics_Bela_En_nem_nyalok_mint_az_Illes_meg_az_Omega","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c20113e-2cbc-4fb9-a29b-898e1e9d2d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c75772-afbf-4a74-acc5-efa981f18560","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Radics_Bela_En_nem_nyalok_mint_az_Illes_meg_az_Omega","timestamp":"2020. július. 17. 10:36","title":"Radics Béla: „Én nem nyalok, mint az Illés meg az Omega”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e615b5c-7786-4b45-87e7-f0af6d861413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghitt társaságban a herélés is jobban esik.","shortLead":"Meghitt társaságban a herélés is jobban esik.","id":"20200717_A_cicak_is_szeretik_a_plussbaratokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e615b5c-7786-4b45-87e7-f0af6d861413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdeb9af-e238-469a-ac8d-d6d7e7065b45","keywords":null,"link":"/elet/20200717_A_cicak_is_szeretik_a_plussbaratokat","timestamp":"2020. július. 17. 13:55","title":"A cicák is szeretik a plüssbarátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat. Kormányinfó.","shortLead":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat...","id":"20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c42025-9be9-40b0-bee5-839207d1a761","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","timestamp":"2020. július. 16. 10:22","title":"Döntött a kormány: elmarad a tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-19 betegségben szenvedők negyede a magyar egészségügyi intézményekben fertőződött meg.","shortLead":"A Covid-19 betegségben szenvedők negyede a magyar egészségügyi intézményekben fertőződött meg.","id":"20200716_Minden_masodik_elhunyt_a_korhazban_kapta_el_a_koronavirust_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25388a50-fc03-4e16-8556-1cae90788bcc","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Minden_masodik_elhunyt_a_korhazban_kapta_el_a_koronavirust_Magyarorszagon","timestamp":"2020. július. 16. 18:59","title":"Minden második elhunyt a kórházban kapta el a koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfdbedb-d76c-4152-8529-5b1c0a9bb2ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető maga sétált be a rendőrségre.","shortLead":"Az elkövető maga sétált be a rendőrségre.","id":"20200716_Megolte_az_anyjat_egy_ferfi_Csorvason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dfdbedb-d76c-4152-8529-5b1c0a9bb2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0d413d-f118-484e-867e-c5b44f912f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Megolte_az_anyjat_egy_ferfi_Csorvason","timestamp":"2020. július. 16. 21:39","title":"Megölte az anyját egy férfi Csorváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad843e3-eee4-4dcc-894a-c6436d0a7a52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hasonló méretű büntetést kapott a TV2 egyik műsora is, burkolt reklámért.","shortLead":"Hasonló méretű büntetést kapott a TV2 egyik műsora is, burkolt reklámért.","id":"20200716_Tobb_mint_felmillio_forintra_buntettek_Balazsek_radiomusorat_mert_szexualis_toltetu_temakrol_beszelgettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad843e3-eee4-4dcc-894a-c6436d0a7a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec2701f-53ad-432c-a388-672820850ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Tobb_mint_felmillio_forintra_buntettek_Balazsek_radiomusorat_mert_szexualis_toltetu_temakrol_beszelgettek","timestamp":"2020. július. 16. 15:05","title":"Több mint félmillió forintra büntették Balázsék rádióműsorát, mert reggel szexuális töltetű témákról beszélgettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbabcfe-82f7-42db-b550-872531793835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan könnyítettek magukon a Dob utcai lyuknál, az egyik étterem tulajdonosai viszont beültette növényekkel.\r

","shortLead":"Sokan könnyítettek magukon a Dob utcai lyuknál, az egyik étterem tulajdonosai viszont beültette növényekkel.\r

","id":"20200716_Kiskert_bulinegyed_godor_kozteruleti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dbabcfe-82f7-42db-b550-872531793835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9fd22e-0c4e-4581-8780-0b8a0d2cb01d","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Kiskert_bulinegyed_godor_kozteruleti","timestamp":"2020. július. 16. 15:08","title":"Kiskertet csináltak a bulinegyed vizeldének használt gödréből, a közteresek feljelentéssel fenyegetőztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]