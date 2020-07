Évente több milliárd óvszer landol a szemétben, és a fogamzásgátló tabletták környezetre káros hatásáról is egyre több szó esik. A szex óriási üzlet, és úgy tűnik a zöld szex is. Vegán óvszerek, napelemes, energiatakarékos szexjátékok: a zöldhullám, úgy tűnik, hogy a hálószobát is utolérte.

A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Nincs egyszer használatosabb műanyag az óvszernél: évente több milliárd darabot használnak el a világon, és bár a természetes gumi, így a kaucsuk nedvéből nyert latex lebomlik, az óvszerek alapanyagát képező szintetikus latex és más anyagok, így a poliizoprén azonban nem – és az újrahasznosítást is kizárhatjuk. Az óvszerek emellett számos más vegyi anyagot is tartalmaznak, amelyek a környezetre és az egészségünkre is károsak lehetnek, így parabéneket, Nonoxynol-9-et, glicerint, benzokaint vagy a kazeint. Bár arról megoszlanak a vélemények, hogy a PVC puhítására használt flatát, amit a legtöbb szexuális segédeszköz tartalmaz, mennyire káros az egészségre, az EU 2004-ben például megtiltotta, hogy gyerekjátékokhoz használják.

Bár összességében maga az óvszergyártás a világ gumiiparának csak kis százalékát teszi ki, évente akkor is több milliárd eldobott termékről és egy körülbelül 8 milliárd dolláros iparágról beszélünk. Az óvszer ökológiai lábnyomára vonatkozó kutatás is megállapította, hogy a kibocsátás 90 százaléka a gyártás során keletkezik, de jelentős energiát emészt fel a csomagolás, a szállítás, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kidobásukhoz használt papírzsebkendőket sem. Ha pedig a teljes életutat nézzük, a környezetre káros hatás leginkább az alapanyagfázisban keletkezik, ugyanis a gumi miatt sok erdőt irtanak ki.

© AFP / Rolf Kremming

A hormonokat tartalmazó fogamzásgátló tabletták hatóanyagai pedig a vizelettel bekerülnek az ökoszisztémába: az 1990-es évek óta vizsgálják, milyen hatással lehetnek a vízbe kerülő gyógyszermaradványok az élővilágra. Egy brit kutatás szerint egy olimpiai méretű medencében 3 csepp ösztrogén szteroid már komoly problémát okoz a halaknál: „elnőiesednek” a hím halak, a nőstény egyedek pedig később lesznek termékenyek, a májuk és a veséjük is károsodik, végső soron pedig túlzottan nagy arányban maradhatnak életben csupán a nőstények. Az aberdeeni egyetem kutatói pedig 2012-ben arra hívták fel a figyelmet, hogy a nagyobb emlősökre is hatással vannak a mesterséges hormonok: bárányok esetén nagy arányban figyeltek meg rendellenességet a petefészkükben, az agyukban, a pajzsmirigyeik és a mellékveséjük esetében – mindezt attól a víztől, amit a szennyvíztisztító eljárások nem tudnak megtisztítani a emberi vizelettel a vízbe kerülő mesterséges hormonoktól.

Zöldebb szex?

Az, hogy milyen anyagokkal érintkezik a testünk, egyre fontosabb: „Az alapanyag kulcsfontosságú. Egyre erősebb a tudatos mozgalom ekörül, az emberek foglalkoznak azzal, mit esznek meg, vagy mi van a kozmetikumaikban. Miért ne gondolnának arra, hogy miből készül az, ami a testükbe kerül?” – tette fel a kérdést a Jackie Rednour-Bruckman, a fenntartható, tiszta és környezettudatos szextermékeket kínáló Good Vibrations elnöke a Guardiannek.

„Az óvszergyártók dolgoznak azon, hogy minél kisebb legyen az óvszerek ökológiai lábnyoma. A Reckitt Benckiser – amihez a Durex is tartozik – például vállalta, hogy 2020-ra a harmadára csökkenti a termékei kibocsátását” – mondta Andie Stephens, a cégek karbonlábnyomának mérésével foglalkozó Carbon Trust egyik vezetője.

A szex mint üzletág hatalmas, az azonban jó kérdés, mekkora szegmenst hasítanak ki maguknak az igazán környezettudatosok nemi életét kiszolgáló eszközök és kellékek. A környezetre és az egészségünkre is káros elektronikai hulladék mennyisége – ide tartoznak a szexjátékok is – háromszor gyorsabban nő, mint amilyen gyorsan emelkedik a Föld népessége. A működtetéshez használt, kifogyott és kidobott elemekről pedig nem is beszéltünk. De már nem kell sokáig keresgélnünk, ha a környezetet nem károsító opciók mellett tennénk le a voksunkat: egyre több cég kínál energiatakarékos, napelemmel működő vibrátorokat, vagy újrahasznosított üvegből készült műpéniszeket.

© leafvibes.com

De persze az óvszer felvet kérdéseket: „Nemrég egy amerikai zero waste blogger is beszélt arról a dilemmáról, hogy míg a legfelelősségteljesebb az óvszer, ha valakinek nincs állandó partnere vagy tartós kapcsolata, ez nem fér össze a hulladékmentességgel” – mondja Cserháti-Herold Janka. A hormonmentes.hu fogamzásgátló eszközöket és testbarát intimhigiéniás termékeket forgalmazó webshop tulajdonosa úgy látja, nem is feltétlenül a környezettudatosság, hanem a testbarát, a saját testünkkel való tudatosság irányából indul az ki, hogy vegyi anyagoktól, kemikáliáktól mentes megoldást keresnek a nők a fogamzásgátlásra: „Érdekes viszont az a trend, hogy aki például eljön hozzám egy termékenységtudat tanfolyamra, az utána elmegy egy hulladékmentesre, vagy fordítva. Ha a tudatosság elindul, az az élet minden területét utoléri” – mesél a tapasztalatairól.

Néhány éve indult el egyfajta zöld reneszánsz az óvszeriparban is: új, kisebb cégek léptek be a piacra – így a Seventh Generation, a Sustain vagy az L Condoms – amelyek felelős, igazolt forrásból szerzik be a természetes latexet, a végtermék pedig semmilyen környezetre káros anyagot nem tartalmaz. Vegán óvszert, vagy báránybőrből készültet is találunk – sokan nem tudják, de a hagyományos tartalmaz kazeint, tejfehérjét – ezzel lágyítják a latexet. Azon pedig még az alapítók is meglepődtek, mekkora üzlet a zöld szex: a német, vegán és fenntartható higiéniai termékeket kínáló Einhorn például az indulása után pár évvel már elérte az 5 millió eurós árbevételt, és több mint 4,5 millió óvszert adnak el egy évben.

© AFP / Daniel Karmann

Cserháti-Herold Janka webshopjában is nagy az igény a kemikáliamentes termékekre. „Mivel nem kell minden egyes összetevőt pontosan feltüntetni, hogy mit mivel fehérítenek, vagy milyen szálból készül, így sokan nem is tudják, mi okoz esetleg irritációt. Az USA-ban is egyre több kisebb cég kínál természetes alternatívát. Bár még nem a nagy cégek, az irány viszont ez” – mondja.

A bio- és natúrkozmetikumokat kínáló Ecco-Verde.hu is azt válaszolta megkeresésünkre, hogy nagy a kereslet a környezetbarát intimhigiéniai termékekre: a kínálatukban van vegán és természetes kaucsuk óvszer, de több bio síkosító is. Főleg a síkosítók azok, amelyekből nagy mennyiségben értékesítenek, de azt is hozzátették, hogy az ügyfelek azért pironkodnak még a témától, így az eladásokból és a termékek alatti anonim értékelésekből látják a vásárlók elégedettségét.

A Zöldpolc ökoáruház kínálatában már régóta szerepel környezetbarát, kaucsukgumiból, teafa-illóolajjal készült óvszer és 100 százalékban természetes összetevőkből készült síkosítók, amelyekre van kereslet. Alapvetően aszerint alakították ki a kínálatukat, hogy minden termékre kínáljanak öko alternatívát, amire csak egy háztartásban szükség lehet, a forgalmuk nagy százaléka a szelektív hulladékgyűjtéshez, mosáshoz, takarításhoz köthető termékekből származik, ám fontosnak tartották, hogy az intimhigiénia is helyet kapjon.

„Egyrészt van már egy réteg, amelyik nagyon tudatos, és minden aspektusban odafigyel, ők ezen a téren is a környezettudatos megoldásokat részesítik előnyben. De azért még egy rétegtermékről beszélhetünk, mert az átlagvásárló az ár alapján dönt. Viszont sokan úgy állnak hozzá, hogy elkezdik valahol, valamivel a zöldítést, és fokozatosan haladnak előre” – mesél a tapasztalataikról a Zöldpolc üzletvezetője.