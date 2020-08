Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba7f5832-a789-4beb-a0dc-4dc99c7cf928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi négy játékosának pozitív lett a tesztje, a BVSC-Zugló ezután döntött a tesztelés mellett. ","shortLead":"A Fradi négy játékosának pozitív lett a tesztje, a BVSC-Zugló ezután döntött a tesztelés mellett. ","id":"20200813_koronavirus_vizilabda_bvsc_fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7f5832-a789-4beb-a0dc-4dc99c7cf928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea3e028-e09e-419a-b01b-f9a6af889aed","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_koronavirus_vizilabda_bvsc_fradi","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:48","title":"Nem fertőzték meg ellenfeleiket a koronavírusos pólósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady a menopauzáról, a nők súlyának a megítéléséről és az öregedés nemi diszkriminációjáról beszélgetett egy új podcast-adásban.","shortLead":"A volt first lady a menopauzáról, a nők súlyának a megítéléséről és az öregedés nemi diszkriminációjáról beszélgetett...","id":"20200814_Michelle_Obama_tabukat_dontoget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528dd5aa-6106-4d20-a22c-d9dc70d5c1dc","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Michelle_Obama_tabukat_dontoget","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:06","title":"Michelle Obama tabukat döntöget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A most közölt adatok túlmutatnak minden eddig látott recesszión.","shortLead":"A most közölt adatok túlmutatnak minden eddig látott recesszión.","id":"20200814_Elemzo_a_magyar_gazdasag_teljesitmenyerol_A_valosag_a_legrosszabb_elkepzeleseket_is_felulmulta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb58d9c-1eeb-4644-a4fc-a3a09dd8707b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Elemzo_a_magyar_gazdasag_teljesitmenyerol_A_valosag_a_legrosszabb_elkepzeleseket_is_felulmulta","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:08","title":"Elemző a magyar gazdaság teljesítményéről: \"A valóság a legrosszabb elképzeléseket is felülmúlta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch Ratings és a Standard & Poor's is vizsgálja pénteken a magyar államadós-osztályzatokat.","shortLead":"A Fitch Ratings és a Standard & Poor's is vizsgálja pénteken a magyar államadós-osztályzatokat.","id":"20200814_hitelminosito_felulvizsgalat_allamados_osztalyzat_magyarorszag_fitch_ratings","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2e97a3-ec5c-4191-a8ae-aa75bc0b8c1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_hitelminosito_felulvizsgalat_allamados_osztalyzat_magyarorszag_fitch_ratings","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:45","title":"Két hitelminősítő is ítélkezik ma Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844a339-18da-4f54-9707-68acdda03d5a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyetlen esetben sem volt a MÁV a felelős, miközben már idén is 30 baleset történt az átjárókban.","shortLead":"Egyetlen esetben sem volt a MÁV a felelős, miközben már idén is 30 baleset történt az átjárókban.","id":"20200814_Az_elmult_10_ev_minden_vasuti_atjaros_balesetenel_az_autosok_gyalogosok_kerekparosok_voltak_a_hibasak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6844a339-18da-4f54-9707-68acdda03d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306c37ba-47b3-476e-a3d3-f94b4b4b91ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Az_elmult_10_ev_minden_vasuti_atjaros_balesetenel_az_autosok_gyalogosok_kerekparosok_voltak_a_hibasak","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:33","title":"Az elmúlt 10 év minden vasúti átjárós baleseténél az autósok, gyalogosok, kerékpárosok voltak a hibásak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Szerda délelőtt már 43 fertőzöttről tudtak, és több mint 170 embert helyeztek karantén alá Pápán, ahol a fertőzéseket egy helyi vallási közösség tagjaihoz vezetik vissza. A Hit Gyülekezete orvosi szolgálatának vezetője a múlt héten még úgy nyilatkozott, hogy nem ők fertőzték meg a pápaiakat, de azt már akkor elismerte, hogy a felekezet gyűlései katalizátorként működtek a vírus terjedésénél. A kórokozót oda behurcolók nem tartották be az egyház járványügyi protokollját, és bár előzőleg elmentek a rendelésre, a háziorvosaik sem fogtak gyanút.","shortLead":"Szerda délelőtt már 43 fertőzöttről tudtak, és több mint 170 embert helyeztek karantén alá Pápán, ahol a fertőzéseket...","id":"20200812_koronavirus_jarvanygoc_papa_hit_gyulekezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6e807c-cbb4-44ef-b00d-f231d572e6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_koronavirus_jarvanygoc_papa_hit_gyulekezete","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:00","title":"Hit Gyülekezete-találkozók is rátehettek egy lapáttal a pápai koronavírus-fertőzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava magyar szakembereket kérdezett a világ első, és késznek mondott koronavírus-oltásáról, amelyet orosz tudósok készítettek. Putyin elnök szerint működik, mások nem így látják.","shortLead":"A Népszava magyar szakembereket kérdezett a világ első, és késznek mondott koronavírus-oltásáról, amelyet orosz tudósok...","id":"20200813_orosz_vakcina_sputnik_v_vedooltas_koronavirus_falus_ferenc_tisztifoorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c72fa4-5cb6-440c-8995-ea12c6ada4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_orosz_vakcina_sputnik_v_vedooltas_koronavirus_falus_ferenc_tisztifoorvos","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:03","title":"Magyar szakértő az orosz vakcináról: Én nem adatnám be magamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy adag oltóanyag ára 3-4 dollár körül lesz.","shortLead":"Egy adag oltóanyag ára 3-4 dollár körül lesz.","id":"20200813_Argentina_es_Mexiko_is_a_brit_vedooltast_fogja_gyartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2dfc20-d53a-46a3-af0b-98cceda2214b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Argentina_es_Mexiko_is_a_brit_vedooltast_fogja_gyartani","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:23","title":"Argentína és Mexikó is a brit védőoltást fogja gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]