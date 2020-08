Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b67139ed-a5f4-4aa1-82b8-efb394a00835","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhárom ember vesztette életét és többen megsérültek a perui főváros, Lima egyik diszkójából menekülve. A tragédia akkor történt, amikor a koronavírus-járvány feltartóztatására elrendelt korlátozó intézkedések betartását ellenőrizte a rendőrség a diszkóban. A menekülő emberek halálra taposták egymást.","shortLead":"Tizenhárom ember vesztette életét és többen megsérültek a perui főváros, Lima egyik diszkójából menekülve. A tragédia...","id":"20200824_Semmibe_vettek_a_korlatozasokat_tragedia_lett_az_illegalis_perui_bulibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67139ed-a5f4-4aa1-82b8-efb394a00835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5e2ec5-441c-4e4e-97bb-425eba763ceb","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Semmibe_vettek_a_korlatozasokat_tragedia_lett_az_illegalis_perui_bulibol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:04","title":"Semmibe vették a korlátozásokat, tragédia lett az illegális perui buliból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165629d0-c6a2-48d7-b221-287508034da3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt szeretné a Google, hogy az androidos telefonok használóinak tartózkodási adatai biztonságban legyenek, ezért változtat a harmadik féltől származó alkalmazások használatán.","shortLead":"Azt szeretné a Google, hogy az androidos telefonok használóinak tartózkodási adatai biztonságban legyenek, ezért...","id":"20200825_google_android_11_alapertelmezett_foto_app_kamerahasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165629d0-c6a2-48d7-b221-287508034da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf3843a-e530-4ff2-84ca-2bd6bfe633ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_google_android_11_alapertelmezett_foto_app_kamerahasznalat","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:03","title":"Fotós szigorítás jön az Androidban, bekeményít a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a2cef5-3139-4fe5-9bb3-2efe9c813b28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attila és Tóth Bertalan mellett már Óbuda önkormányzati képviselője is jelölteti magát.","shortLead":"Mesterházy Attila és Tóth Bertalan mellett már Óbuda önkormányzati képviselője is jelölteti magát.","id":"20200825_Harom_ferfi_tarselnokjelolt_van_az_MSZPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4a2cef5-3139-4fe5-9bb3-2efe9c813b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1bbc13-32a5-47b2-bc5c-38c918451ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Harom_ferfi_tarselnokjelolt_van_az_MSZPben","timestamp":"2020. augusztus. 25. 07:35","title":"Három férfi társelnök-jelölt van az MSZP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","shortLead":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","id":"20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e3d6dd-7277-45a9-ae5f-03f2017f1a01","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:12","title":"A legmagasabb harckészültségbe helyezik a fehérorosz hadsereg egyes egységeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel 15 ezerrel nőtt az aktív esetek száma.","shortLead":"Közel 15 ezerrel nőtt az aktív esetek száma.","id":"20200824_koronavirus_globalis_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b719be-c5cc-446c-bb69-3448e9513020","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_koronavirus_globalis_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:20","title":"Egy nap alatt 216 ezer koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","shortLead":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","id":"20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4b795-4ad6-45b6-b630-313f9486e8cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:16","title":"Eltűnt egy 14 éves fiú a XII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad19b5d-a384-4fc7-be30-fe784fa391f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lucas Rizzotto egy évet szánt arra, hogy elkészítse az időgépes projektjét. Az eredményt valószínűleg mindenki szívesen kipróbálná.","shortLead":"Az amerikai Lucas Rizzotto egy évet szánt arra, hogy elkészítse az időgépes projektjét. Az eredményt valószínűleg...","id":"20200824_virtualis_valosag_idogep_lucas_rizzotto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bad19b5d-a384-4fc7-be30-fe784fa391f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1232bf9-f321-4919-9e0d-af46118175e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_virtualis_valosag_idogep_lucas_rizzotto","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:03","title":"Saját emlékeire épített időgépet, lenyűgöző lett a végeredmény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyagról semmit nem tudni azon kívül, hogy orvosoknak és ápolóknak adják be.","shortLead":"Az oltóanyagról semmit nem tudni azon kívül, hogy orvosoknak és ápolóknak adják be.","id":"20200824_kina_oltoanyag_vakcina_koronavirus_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f203a309-726f-4ef4-9660-4617ae132482","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_kina_oltoanyag_vakcina_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:37","title":"Kína július óta használ egy rejtélyes koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]