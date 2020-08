Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ccab10-04e5-4fcf-98ad-220f23cb052f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Még ha az EU által elfogadottnak minősítettnél alacsonyabb légszennyezésnek is vannak kitéve a gyerekek, gyengébb lesz a tüdejük.","shortLead":"Még ha az EU által elfogadottnak minősítettnél alacsonyabb légszennyezésnek is vannak kitéve a gyerekek, gyengébb lesz...","id":"20200826_Az_egesz_eletet_meghatarozza_hogy_milyen_levegot_sziv_egy_kisgyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ccab10-04e5-4fcf-98ad-220f23cb052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665ec4f1-5fba-4485-9f9e-04ae5afd4102","keywords":null,"link":"/zhvg/20200826_Az_egesz_eletet_meghatarozza_hogy_milyen_levegot_sziv_egy_kisgyerek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:46","title":"Az egész életét meghatározhatja, hogy milyen levegőt szív egy kisgyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","id":"20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b557cdb-3347-41cd-abde-ed2d76bc3ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:55","title":"Kásler: A járványadatok alapján hagyományos módon kezdődhet az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417e285b-6d4d-409c-b862-44f43f93b025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár poliovírus-mentes lett a kontinens, a betegség maga nem tűnt el véglegesen.","shortLead":"Bár poliovírus-mentes lett a kontinens, a betegség maga nem tűnt el véglegesen.","id":"20200825_Jarvanyos_gyermekbenulas_Afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417e285b-6d4d-409c-b862-44f43f93b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463c20bc-8511-4bbc-8a76-1b6a36847ab5","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Jarvanyos_gyermekbenulas_Afrika","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:19","title":"Sikerült megfékezni a járványos gyermekbénulást Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem árulta el Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy kinek a pénzén nyaralt másfél hete az Adrián Szíjj László milliárdos vállalkozó luxusjachtján. A miniszter ugyanarra hivatkozott, mint annak idején a milliós vadászatot ajándékba kapó Semjén Zsolt: ez a magánélet része. ","shortLead":"Nem árulta el Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy kinek a pénzén nyaralt másfél hete az Adrián Szíjj László...","id":"20200825_szijjarto_adria_lady_mrd_jacht_nyaralas_korrupcio_szijj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba55ad7-6af4-4563-8ee9-4767fa6666b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szijjarto_adria_lady_mrd_jacht_nyaralas_korrupcio_szijj","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:05","title":"Szijjártó a Semjén-érvelést vette elő a luxusjachtos magyarázkodása közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 új koronavírus-fertőzöttet találtak, az aktív fertőzöttek 885-en vannak.","shortLead":"24 új koronavírus-fertőzöttet találtak, az aktív fertőzöttek 885-en vannak.","id":"20200825_koronavirus_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea87cd3-7a27-4617-8807-d8bcd5dd54af","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:35","title":"Újabb koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint. A felszolgálóknak viszont nem lett bajuk – mert arcmaszk volt rajtuk.","shortLead":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint...","id":"20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0fd9b8-abe0-4225-a294-e5b18c153649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:33","title":"Egy kávézó vendége 56 embert fertőzött meg koronavírussal, az alkalmazottak viszont nem kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","shortLead":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","id":"20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74abdb8-f18e-47fd-9cb4-a42501e012fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:06","title":"Rétvári Bence elárulta, mivel foglalkozott eddig Rácz Zsófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","shortLead":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","id":"20200826_csok_ingatlan_berbeadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90926a0-6a53-423e-ba61-3967ba7acd26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_csok_ingatlan_berbeadas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:38","title":"Vajon kiadható egy csokkal vásárolt ingatlan? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]