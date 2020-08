Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1170d94c-2afb-4675-82c9-0e82b07a4e22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hozzátartozók csak meghatározott napokon adhatják át csomagjaikat.","shortLead":"A hozzátartozók csak meghatározott napokon adhatják át csomagjaikat.","id":"20200828_Latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_ket_idosotthonban_Nyiregyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1170d94c-2afb-4675-82c9-0e82b07a4e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8700d7-0b58-4912-87a3-d8d6ce6c58eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_ket_idosotthonban_Nyiregyhazan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:57","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el két idősotthonban Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","shortLead":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","id":"20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4b324a-263a-4a3b-a073-6c5c44cc9911","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:58","title":"Káoszt hagy maga után az Európai Bizottságban a távozni kényszerült ír biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A József Attila Színház igazgatója azt állítja, a művészi munkába nem szólnak majd bele.","shortLead":"A József Attila Színház igazgatója azt állítja, a művészi munkába nem szólnak majd bele.","id":"20200827_nemcsak_karoly_szinmu_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83072b8b-3881-46f3-ac2f-e5e4d1f97ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_nemcsak_karoly_szinmu_alapitvany","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:40","title":"Nemcsák Károly elmondta, mi lesz a feladata a Színművészeti Egyetemnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbihoz képest nagyjából harmadakkora létszámmal képzelik el a jövőt a portálnál.","shortLead":"A korábbihoz képest nagyjából harmadakkora létszámmal képzelik el a jövőt a portálnál.","id":"20200827_index_ujsagiro_hirszerkeszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bdd3c6-a755-46dc-a078-cca4807993e2","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_index_ujsagiro_hirszerkeszto","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:16","title":"Nehézkesen áll össze az Index új szerkesztősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az államtitkár szerint autóval közlekedni egy nagyvárosban nem deviancia és nem bűn. 