[{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megállapodott néhány kiadóval, hogy összekötik a felhasználói profilokat a híroldalak előfizetői fiókjaival. Az eredmény: 111 százalékos növekedés.","shortLead":"A Facebook megállapodott néhány kiadóval, hogy összekötik a felhasználói profilokat a híroldalak előfizetői fiókjaival...","id":"20200831_facebook_hirek_media_tartalomfogyasztas_elofizetes_fizetofal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937094e0-d30d-4c87-a57e-a577187f7570","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_facebook_hirek_media_tartalomfogyasztas_elofizetes_fizetofal","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:03","title":"Kitalált egy trükköt a Facebook, hogy több valódi hírt olvassunk – és bejött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a911b8d3-ef28-4f31-b279-0b1ba0449229","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet már áldását adta arra az új koronavírustesztre, amely feltalálója szerint mindössze 15 percen belül eredményt ad, emellett elég olcsó is.","shortLead":"Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet már áldását adta arra az új koronavírustesztre, amely feltalálója...","id":"20200901_abbott_gyorsteszt_koronavirus_binaxnow","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a911b8d3-ef28-4f31-b279-0b1ba0449229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf11111-18e3-4e63-94cb-8eefbb54d6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_abbott_gyorsteszt_koronavirus_binaxnow","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:03","title":"Itt az 1500 forintos koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6a66ff-6efa-489a-89d0-e14fe9a891f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jubileumi, 20. ARC plakátkiállítás október 2-án kezdődik, az újbudai Bikás parkban.","shortLead":"A jubileumi, 20. ARC plakátkiállítás október 2-án kezdődik, az újbudai Bikás parkban.","id":"20200831_arc_kiallitas_idopont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad6a66ff-6efa-489a-89d0-e14fe9a891f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5c39ad-347b-4660-9031-8723e1606199","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_arc_kiallitas_idopont","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:57","title":"Megvan az ARC-kiállítás időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyű meglátni a szépet is a viharban: hétfő este az ország több pontján is látványos villámlásokat fotóztak.","shortLead":"Könnyű meglátni a szépet is a viharban: hétfő este az ország több pontján is látványos villámlásokat fotóztak.","id":"20200831_hetfoi_vihar_zivatar_villamok_timelapse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e087f38-0715-4c0c-8d1b-13c708a7fb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_hetfoi_vihar_zivatar_villamok_timelapse","timestamp":"2020. augusztus. 31. 22:48","title":"Látványos felvételeket közölt az Időkép a hétfő esti viharról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik, hogy a karácsonyi csúcsszezont átcsoportosítással és munkaidőkerettel vigye végig.","shortLead":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik...","id":"20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c996c8d-da57-4bfe-8825-7200eff9f7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:22","title":"Elkezdtek a karácsonyi rohamra készülni a Magyar Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tart a vadászházra felvett közpénz miatt indított büntetőper, de Mondok József máris kampányol, felsőbb kapcsolatait említve.","shortLead":"Még tart a vadászházra felvett közpénz miatt indított büntetőper, de Mondok József máris kampányol, felsőbb...","id":"20200901_mondok_jozsef_izsak_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff6e569-c658-4c99-8e2a-ea33ee46ba20","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_mondok_jozsef_izsak_onkormanyzat","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:41","title":"Újraindul az időközin a vadászházba belebukott volt polgármester Izsákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b1c4cb-390b-489f-85b7-06adf69671e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők biztosak szeretnének lenni abban, hogy nem ismétlődik meg a tavaszi iskolabezárás ,és hogy gyerekeink az iskolában normális keretek között tanulhatnak majd – hívja fel a figyelmet az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME).\r

\r

","shortLead":"A szülők biztosak szeretnének lenni abban, hogy nem ismétlődik meg a tavaszi iskolabezárás ,és hogy gyerekeink...","id":"20200901_Szuloi_szervezet_Az_iskolakban_nem_szabad_eloirni_a_maszkhasznalatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b1c4cb-390b-489f-85b7-06adf69671e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dbf8b7-4514-4271-a593-14b6e37e0bb0","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Szuloi_szervezet_Az_iskolakban_nem_szabad_eloirni_a_maszkhasznalatot","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:35","title":"Szülői szervezet: Az iskolákban nem szabad előírni a maszkhasználatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tartják meg az évnyitót a Szegedi Tudományegyetemen, mert az egyik rektorhelyettes koronavírustesztje pozitív lett. Az intézményben állítják, a működés zavartalan.","shortLead":"Nem tartják meg az évnyitót a Szegedi Tudományegyetemen, mert az egyik rektorhelyettes koronavírustesztje pozitív lett...","id":"20200901_koronavirus_szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4173c423-1858-4285-8b73-066e9f175ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirus_szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:14","title":"Koronavírusos a Szegedi Tudományegyetem egyik rektorhelyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]