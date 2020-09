Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere nehezményezi, hogy a kormányzati szervek továbbra sem osztanak meg érdemi információkat.","shortLead":"Budapest főpolgármestere nehezményezi, hogy a kormányzati szervek továbbra sem osztanak meg érdemi információkat.","id":"20200910_karacsony_gergely_vedekezes_koronavirus_teszteles_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e819a46b-a7b2-4dad-97bb-d35b4269fd28","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_karacsony_gergely_vedekezes_koronavirus_teszteles_orban_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:35","title":"Karácsony hárompontos javaslatot küldött Orbánnak a járvány elleni védekezés javításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa434038-3185-4b83-96cb-516e6bd7c222","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota ambiciózus kutatási projektjének olyan nevet adott, amely egy híres modelljükre emlékeztet: a JAXA japán űrügynökséggel közösen fejlesztett járművük neve „Lunar Cruiser” .","shortLead":"A Toyota ambiciózus kutatási projektjének olyan nevet adott, amely egy híres modelljükre emlékeztet: a JAXA japán...","id":"20200907_Holdjarokent_viszik_tovabb_a_Land_Cruiser_nevet_a_Toyota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa434038-3185-4b83-96cb-516e6bd7c222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bcb5c2-e243-4abf-8cf4-32c4e5603cb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Holdjarokent_viszik_tovabb_a_Land_Cruiser_nevet_a_Toyota","timestamp":"2020. szeptember. 09. 03:55","title":"A Holdon Lunar Cruiser lesz a Toyota Land Cruiserből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miért természetes reakció a klímatagadás? Miért nem hat meg minket, hogy a Föld jövője a tét? Újszászi Bogár Lászlóval, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával, meggyőzés és befolyásolástechnikai szakértővel beszélgettünk arról, hogyan lehetne, és időnként miért lehetetlen rávenni az embereket arra, hogy fenntarthatóbban éljenek.","shortLead":"Miért természetes reakció a klímatagadás? Miért nem hat meg minket, hogy a Föld jövője a tét? Újszászi Bogár Lászlóval...","id":"20200910_ujszaszi_bogar_laszlo_corvinus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc99ebc-c46e-42ea-bf17-ebbebf99aa69","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_ujszaszi_bogar_laszlo_corvinus","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:35","title":"Miért használunk el több papírt akkor, amikor szelektíven gyűjtjük? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7515662-463d-4978-bb0e-401b9ac13621","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Stanford Egyetem mérnökei hat hónap leforgása alatt, 189, egyenként 16 megapixeles szenzorból építették fel a hatalmas kamerát, amivel a világűrt tanulmányozzák majd.","shortLead":"Az amerikai Stanford Egyetem mérnökei hat hónap leforgása alatt, 189, egyenként 16 megapixeles szenzorból építették fel...","id":"20200909_foto_fenykep_gigapixel_stanford_egyetem_obszervatorium_tavcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7515662-463d-4978-bb0e-401b9ac13621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ca2322-6c10-454f-8297-fd09e3f4d2c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_foto_fenykep_gigapixel_stanford_egyetem_obszervatorium_tavcso","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:33","title":"Megépítették a világ legnagyobb felbontású fényképezőgépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d490b274-bc86-442b-851e-80531170565a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unióban az ötödik legrosszabb helyzetben van Magyarország az öngyilkosok arányát nézve. Akadnak helyek az országban, ahol feltűnően rossz a helyzet.","shortLead":"Az Európai Unióban az ötödik legrosszabb helyzetben van Magyarország az öngyilkosok arányát nézve. Akadnak helyek...","id":"20200910_eu_ongyilkossag_halal_eurostat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d490b274-bc86-442b-851e-80531170565a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f60b2a6-0a43-4b9c-909e-feba964a75f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_eu_ongyilkossag_halal_eurostat","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:50","title":"Két régió van csak az EU-ban, ahol több az öngyilkos, mint a Dél-Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2164f8-2c95-4a74-bc0e-66d7e7f904b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rákok, kagylók és csigák páncéljában található kitozán vírussemlegesítő bevonattá alakítható lehet brit kutatók szerint.","shortLead":"A rákok, kagylók és csigák páncéljában található kitozán vírussemlegesítő bevonattá alakítható lehet brit kutatók...","id":"20200910_rakpancel_koronavirus_arcmaszk_kitozan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2164f8-2c95-4a74-bc0e-66d7e7f904b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82539f8-3052-43a6-a5aa-406c9d1e6b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_rakpancel_koronavirus_arcmaszk_kitozan","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:33","title":"Van egy anyag a rákok páncéljában, ami segíthet a koronavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rádión legalábbis nem üzennek az idegenek. De van még mit átkutatni az égen.","shortLead":"Rádión legalábbis nem üzennek az idegenek. De van még mit átkutatni az égen.","id":"20200910_Tizmillio_csillagrendszerben_nincsen_ertelmes_elet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a31beea-06bc-4340-9d76-c80ab81addfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_Tizmillio_csillagrendszerben_nincsen_ertelmes_elet","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:45","title":"Tízmillió csillagrendszerben nincsen értelmes élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek terjedni, többféle változatban.","shortLead":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek...","id":"20200909_koronavirus_gyorsteszt_pcr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b60387-e9ca-47b8-a343-afbd8cfbdb2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_koronavirus_gyorsteszt_pcr","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:33","title":"Miért kell napokat várni a PCR-eredményre? Mit kínálnak a legújabb gyorstesztek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]