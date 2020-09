„(…)Régen természetes volt, hogy az emberek a szükségleteik döntő részét helyben elégítették ki, így nem volt választásuk, fenntartható módon kellett használniuk az erőforrásokat. Látták, hogy amit tesznek, annak mi a következménye, és tudták, hogy rá vannak utalva a természetre – és még ez sem volt elég sokszor. Mára azonban már esélyünk sincs látni, hogy mit okoz az adott termék előállítása, fogalmunk sincs, pontosan honnan származik, amit fogyasztunk. Az pedig nem csoda, hogy alig van olyan ember, akinek a hatása globálisan is érzékelhető. De az ökológiai válság nem valami elvont dolog, ami a nagyvilágban zajlik, hanem itt és most, nálunk is történik, és mi itt tudunk kezdeni vele valamit” – írta Pribéli Levente, a Fridays For Future mozgalom hazai aktivistája esszéjében.