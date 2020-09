Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vígszínház volt igazgatója az RTL Klub műsorában tűnt fel. ","shortLead":"A Vígszínház volt igazgatója az RTL Klub műsorában tűnt fel. ","id":"20200920_Eszenyi_Eniko_Alarcos_enekes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb966af-8210-4eef-918e-4e7cce41231e","keywords":null,"link":"/elet/20200920_Eszenyi_Eniko_Alarcos_enekes","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:42","title":"Eszenyi Enikőt rejtette a Tigris álarc az Álarcos énekesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40b1596-122c-48f9-855b-5d8a808d4d85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mintaapák színésze szerint okosabban el lehetett volna érni változásokat az SZFE-n.","shortLead":"A Mintaapák színésze szerint okosabban el lehetett volna érni változásokat az SZFE-n.","id":"20200922_szaraz_denes_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d40b1596-122c-48f9-855b-5d8a808d4d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b15f9d-d16c-4fdc-9362-05d09da6b0b7","keywords":null,"link":"/elet/20200922_szaraz_denes_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:18","title":"Száraz Dénes: Arrogancia, kivagyiság, hatalom és erőfitoktatás van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dán Viking Hajómúzeum szakértői szerint a dán partok közelében fekvő hajóroncs valószínűleg az 1644 októberében tengeri csatában elsüllyedt Delmenhorst lehet.","shortLead":"A dán Viking Hajómúzeum szakértői szerint a dán partok közelében fekvő hajóroncs valószínűleg az 1644 októberében...","id":"20200921_delmenhorst_hadihajo_roncsai_dania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560eda43-1fae-40dc-9984-574de463b188","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_delmenhorst_hadihajo_roncsai_dania","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:03","title":"376 éven át nem tudták, hol van, most megtalálták az elsüllyedt hajó roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f35fa1-e83b-4dff-a07f-0d4dfdf93958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak két napot kell várnunk a bajor gyártó 500 lóerősnek ígérkező sportmodelljére.","shortLead":"Már csak két napot kell várnunk a bajor gyártó 500 lóerősnek ígérkező sportmodelljére.","id":"20200921_fustos_kedvcsinalo_kepeken_a_szerdan_debutalo_uj_bmw_m3_es_m4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9f35fa1-e83b-4dff-a07f-0d4dfdf93958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cdefee-08b7-46bc-928e-a4a90472bbd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_fustos_kedvcsinalo_kepeken_a_szerdan_debutalo_uj_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:21","title":"Füstös kedvcsináló képeken a szerdán debütáló új BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","shortLead":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","id":"20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52166921-6f43-44b7-95a0-cdcc35490343","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:41","title":"OT rendszámos Kispolszkit kínálnak eladásra Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","shortLead":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","id":"20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5620f4e-5103-445d-abde-ae315ec6da63","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:36","title":"Magyar helyszínnel próbálják lejáratni Joe Bident egy Trump-párti reklámfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80a2921-20b5-49a1-a3d5-43e04965900f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a koronavírus igen veszélyes az emberre, ám egy friss hazai kutatás során az is kiderült, a korábban gondoltnál sokkal rugalmasabb és ellenállóbb lehet a vírus. Mindez közrejátszhat szokatlanul nagy fertőzőképességében is.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a koronavírus igen veszélyes az emberre, ám egy friss hazai kutatás során az is...","id":"20200921_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80a2921-20b5-49a1-a3d5-43e04965900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9d3656-9d15-4453-9155-319bfbc4f0a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:03","title":"Magyar kutatók: Megvan, miért lehet ennyire fertőző a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt magyarázta, mi a baj a liberálisokkal, négyszer is libernyáknak nevezve őket. Orbán hosszú koronavírus elleni védekezést ígért, és elkezdte készíteni szavazóit a 2022-es nagy ütközetre.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt...","id":"20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39b6170-d743-497f-a0c0-6bdbb9ddcd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:27","title":"Orbán: \"2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]