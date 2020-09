Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fertőzött diákok kiközösítése ugyanolyan veszélyes lehet, mint a fizikai bántalmazás.","shortLead":"A fertőzött diákok kiközösítése ugyanolyan veszélyes lehet, mint a fizikai bántalmazás.","id":"20200923_Zaklatas_iskola_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3619491e-df83-4f80-b949-ec306d7e1afe","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Zaklatas_iskola_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:25","title":"Új zaklatás jelent meg az iskolákban: kiközösítik azt, aki elkapta a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de alkatrészekre is. A Tesla és más autógyárak emiatt fordultak most a bírósághoz mondván: a büntetővám önkényes intézkedés volt.","shortLead":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de...","id":"20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6387f1-fa3f-4797-8497-1a34b9d6aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:38","title":"Trumpot perli a Tesla a kínai alkatrészek büntetővámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundainál úgy érzik, nem szívesen látott résztvevői a túraautó-világkupa sorozatnak.","shortLead":"A Hyundainál úgy érzik, nem szívesen látott résztvevői a túraautó-világkupa sorozatnak.","id":"20200924_Micheliszek_bojkottaljak_a_nurburgingi_WTCR_futamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8647d66-7cf6-47fe-a1b4-230603918195","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_Micheliszek_bojkottaljak_a_nurburgingi_WTCR_futamot","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:01","title":"Micheliszék bojkottálják a nürburgringi WTCR-futamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c6de6-7930-4577-8389-5aeeda782b41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem mínusz 70 Celsius-fok volt az északi féltekén mért eddigi legalacsonyabb hőmérséklet, amelyet mintegy 30 évvel ezelőtt rögzítettek egy grönlandi mérőállomáson – derítették ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) kutatói.","shortLead":"Csaknem mínusz 70 Celsius-fok volt az északi féltekén mért eddigi legalacsonyabb hőmérséklet, amelyet mintegy 30 évvel...","id":"20200925_eszaki_felteken_mert_eddigi_legalacsonyabb_homerseklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c6de6-7930-4577-8389-5aeeda782b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc40834e-ba16-4d11-8629-fafd4d1bb84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_eszaki_felteken_mert_eddigi_legalacsonyabb_homerseklet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 07:03","title":"-69,6 Celsius-fok a legalacsonyabb hőmérséklet, amit az északi féltekén valaha mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztosított volt az Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényessége, de a pénzügyi kimutatások nem a jogszabályi előírások szerint készültek el – erre jutott az Állami Számvevőszék a párt pénzügyeinek vizsgálatában.","shortLead":"Biztosított volt az Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényessége, de a pénzügyi kimutatások nem a jogszabályi...","id":"20200924_asz_mszp_szamvevoszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da8ab18-d10a-465c-8b77-eb175f26a24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_asz_mszp_szamvevoszek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:58","title":"ÁSZ: Nem szabályosan készültek el az MSZP pénzügyi kimutatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","shortLead":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","id":"20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b04769-53bd-4516-86af-337ce12c447b","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:00","title":"Mol Fehérvár–Reims 0-0, tizenegyesekkel 4-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb brit áruházláncnál számos termékből csak meghatározott mennyiséget lehet vásárolni.","shortLead":"A legnagyobb brit áruházláncnál számos termékből csak meghatározott mennyiséget lehet vásárolni.","id":"20200925_tesco_panikvasarlas_bevasarlas_limit_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bfc311-2ce0-419a-a250-6b6d9ab98a44","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_tesco_panikvasarlas_bevasarlas_limit_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:43","title":"Újrakezdődött a pánikvásárlás, lépett a brit Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b14b690-35a1-4fe2-8d00-7be90a8b2344","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Csapdahelyzetbe kerültek a budapesti szórakozóhelyek: bár a tulajdonosok és üzemeltetők is tudják, hogy az este 11 órás zárás előírásával nem az volt a kormány célja, hogy a bulikat előbbre hozzák, ők úgy érzik, más lehetőségük nincs a megmaradásra. Van, ahol a nagy belső térben bíznak, máshol inkább a szerencsében. Körbenéztünk a bulinegyedben.","shortLead":"Csapdahelyzetbe kerültek a budapesti szórakozóhelyek: bár a tulajdonosok és üzemeltetők is tudják, hogy az este 11 órás...","id":"20200923_budapest_klub_koronavirus_zarora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b14b690-35a1-4fe2-8d00-7be90a8b2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc27eee-fd8b-4266-8821-28b4686ff216","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_budapest_klub_koronavirus_zarora","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:30","title":"\"Nem akkora baj, ha nem másnaposan megyek dolgozni\" – vannak még maszkban bulizók Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]