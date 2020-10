Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő szerint retorzió van és volt is, így pontosan tudja, hol nem fognak vele dolgozni amiatt, mert fontos számára a közélet. ","shortLead":"A színésznő szerint retorzió van és volt is, így pontosan tudja, hol nem fognak vele dolgozni amiatt, mert fontos...","id":"20201006_Kovacs_Patricia_SZFE_Eszenyi_Eniko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db71cf0-59bc-4a5a-8a66-0cb7e9d2470e","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Kovacs_Patricia_SZFE_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2020. október. 06. 15:25","title":"Kovács Patrícia: Nem éri meg olyan emberrel dolgoznom, aki csak azért nem dolgozik velem, mert „libernyáknak” tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85967a4c-7008-4e63-b8fc-324e21f18e27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatásban nem azt számolták ki, hogy mennyibe kerülne a klímaváltozás ellen küzdeni, hanem azt, hogy mennyire drága volna a kárenyhítés. Olyan számok jöttek ki, amelyekkel inkább a csillagászok szoktak foglalkozni, de egy pozitívum azért van: legalább arra van esély, ha visszafogjuk a károsanyag-kibocsátást, hogy az évszázad közepe után ne romoljon rettenetesen a helyzet még tovább.","shortLead":"Egy új kutatásban nem azt számolták ki, hogy mennyibe kerülne a klímaváltozás ellen küzdeni, hanem azt, hogy mennyire...","id":"20201006_klimavaltozas_karok_katasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85967a4c-7008-4e63-b8fc-324e21f18e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031a9238-2b9c-4ba2-a5aa-3fb509da2ab0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_klimavaltozas_karok_katasztrofa","timestamp":"2020. október. 06. 12:16","title":"A magyar GDP 29-szeresét költhetik el a klímaváltozás kárenyhítésére 2100-ban, ha nem vigyázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnökről és feleségéről készülő alkotás a Vérhalom téren kapna helyet.\r

","shortLead":"A volt köztársasági elnökről és feleségéről készülő alkotás a Vérhalom téren kapna helyet.\r

","id":"20201007_Szobrot_kap_Goncz_Arpad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1278516-b5a5-4d69-95d5-fd6d83e90464","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Szobrot_kap_Goncz_Arpad","timestamp":"2020. október. 07. 16:51","title":"Szobrot kap Göncz Árpád és felesége a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","id":"20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14207b26-5a9b-4c0a-b974-eaf9254a7ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","timestamp":"2020. október. 06. 08:03","title":"A 2017-es szintre estek vissza az albérletárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejrúti robbanássorozat immár hivatalosan is a világtörténelem egyik legnagyobbika azok közül a pusztítások közül, melyeket nem nukleáris szerkezet okozott.","shortLead":"A bejrúti robbanássorozat immár hivatalosan is a világtörténelem egyik legnagyobbika azok közül a pusztítások közül...","id":"20201006_bejrut_robbanas_nem_nuklearis_detonacio_ammonium_nitrat_veszelyes_anyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13684eec-91c4-4547-b234-e849123c9caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_bejrut_robbanas_nem_nuklearis_detonacio_ammonium_nitrat_veszelyes_anyag","timestamp":"2020. október. 06. 08:33","title":"Most derült ki, hogy mekkora is volt valójában a bejrúti robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő páros a negyedik mérkőzését is megnyerte a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A címvédő páros a negyedik mérkőzését is megnyerte a francia nyílt teniszbajnokságon.","id":"20201006_Babos_Mladenovic_Roland_Garros_elodonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230704c0-e183-4511-b290-3a041aa6687a","keywords":null,"link":"/sport/20201006_Babos_Mladenovic_Roland_Garros_elodonto","timestamp":"2020. október. 06. 15:46","title":"Elődöntőben Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az EU légkörfigyelő szolgálata szerint az adatokért egyértelműen az emberi károsanyag-kibocsátás a felelős.\r

","shortLead":"Az EU légkörfigyelő szolgálata szerint az adatokért egyértelműen az emberi károsanyag-kibocsátás a felelős.\r

","id":"20201007_A_valaha_mert_legmelegebb_szeptember_volt_az_idei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68400145-0095-4489-b253-2667380dfc4a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_A_valaha_mert_legmelegebb_szeptember_volt_az_idei","timestamp":"2020. október. 07. 14:27","title":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7f25f4-9e64-435c-b24e-bf69775d7cdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben pusztulnak a fák olyan betegségek miatt, amelyek katasztrofális mértékben megszaporodtak az idei meleg és száraz tavasz miatt.","shortLead":"Az átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben pusztulnak a fák olyan betegségek miatt, amelyek katasztrofális mértékben...","id":"20201007_fapusztulas_gomba_klimavaltozas_koris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e7f25f4-9e64-435c-b24e-bf69775d7cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d779ace3-f676-4a99-b2bb-8cd82a43c4a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_fapusztulas_gomba_klimavaltozas_koris","timestamp":"2020. október. 07. 10:55","title":"Tízszer annyi fa pusztult el idén egy klímaváltozást kedvelő gomba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]