[{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többség még mindig ingatlanoson keresztül hirdeti a lakását. ","shortLead":"A többség még mindig ingatlanoson keresztül hirdeti a lakását. ","id":"20201005_Budapest_egyik_felen_emelkednek_az_alberletarak_a_masikon_stagnalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f64487-ca56-46a8-ac0f-f91138c18ea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Budapest_egyik_felen_emelkednek_az_alberletarak_a_masikon_stagnalnak","timestamp":"2020. október. 05. 16:49","title":"Budapest egyik felén emelkednek az albérletárak, a másikon stagnálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7e6828-1e9e-4ded-b549-f28d7b69098f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. ","shortLead":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. ","id":"20201005_Az_evszazad_legrosszabb_szeptember_zarta_a_brit_autopiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7e6828-1e9e-4ded-b549-f28d7b69098f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9794101-f7b6-40c2-9d5a-82aabf733f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Az_evszazad_legrosszabb_szeptember_zarta_a_brit_autopiac","timestamp":"2020. október. 05. 17:58","title":"Az évszázad legrosszabb szeptemberét zárta a brit autópiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára viszont negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára...","id":"20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497013d-c8d0-4fa6-a665-817dbd27e0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","timestamp":"2020. október. 07. 06:41","title":"Szelídebbre hangolva: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73951223-f3ef-482d-a62b-a93ec1917628","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Most épp a zöld programok körül van balhé, az uniós biztos egyenként osztotta ki a tagállamokat. ","shortLead":"Most épp a zöld programok körül van balhé, az uniós biztos egyenként osztotta ki a tagállamokat. ","id":"20201005_Kezd_elege_lenni_az_EUnak_hogy_a_tagallamok_nem_torodnek_a_vallalasaikkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73951223-f3ef-482d-a62b-a93ec1917628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be78e4ac-47fc-488f-a12a-3bcd1a78c9e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Kezd_elege_lenni_az_EUnak_hogy_a_tagallamok_nem_torodnek_a_vallalasaikkal","timestamp":"2020. október. 05. 15:01","title":"Kezd elege lenni az EU-nak abból, hogy a tagállamok nem törődnek a vállalásaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d412dad6-4eb0-417f-96ef-e62eebe0478d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orrát és az ajkát is levágták annak a kora középkori Angliában élt fiatalnak, akinek földi maradványát most alaposabban is megvizsgálták a kutatók.","shortLead":"Az orrát és az ajkát is levágták annak a kora középkori Angliában élt fiatalnak, akinek földi maradványát most...","id":"20201005_angolszasz_csonkitas_koponya_orr_ajak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d412dad6-4eb0-417f-96ef-e62eebe0478d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f57cd5-eb2b-4232-9b14-3d1d5e158f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_angolszasz_csonkitas_koponya_orr_ajak","timestamp":"2020. október. 05. 18:03","title":"Kegyetlen csonkítással büntették meg ezt az angolszász fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Közlekedési Központ automatáiból még hónapokkal azután is meg lehetett vásárolni a 100E-re szóló jegyet, hogy a járatot leállították.\r

","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ automatáiból még hónapokkal azután is meg lehetett vásárolni a 100E-re szóló jegyet...","id":"20201007_Eljaras_indult_a_nem_is_kozlekedo_repuloteri_jaratra_szolo_buszjegyek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12de490c-ef90-48e3-8063-3bbffaae9d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Eljaras_indult_a_nem_is_kozlekedo_repuloteri_jaratra_szolo_buszjegyek_miatt","timestamp":"2020. október. 07. 12:37","title":"A kormányhivatal eljárást indított a BKK szellemjáratára eladott jegyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857f8a0e-0029-44db-955e-64b69eca868c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kayleigh McEnany tünetmentes, de karanténba vonul. Ő a tizenegyedik ember Trump közeléből, aki elkapta a koronavírust.","shortLead":"Kayleigh McEnany tünetmentes, de karanténba vonul. Ő a tizenegyedik ember Trump közeléből, aki elkapta a koronavírust.","id":"20201005_Feher_Haz_koronavirus_kayleight_mcenany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=857f8a0e-0029-44db-955e-64b69eca868c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6942e612-70c0-4c7b-bb75-df7cfb3bb54e","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_Feher_Haz_koronavirus_kayleight_mcenany","timestamp":"2020. október. 05. 20:06","title":"A Fehér Ház szóvivője is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Michel Houellebecq közzéteszi Intervenciói legújabb kötetét, és esküdözik: folytatás már nem lesz. A szerdán megjelenő könyvet a párizsi Le Figaro ismerteti – megállapítva, hogy a balról induló Houellebecq egyre jobboldalibbá vált az idők során.","shortLead":"Michel Houellebecq közzéteszi Intervenciói legújabb kötetét, és esküdözik: folytatás már nem lesz. A szerdán megjelenő...","id":"20201006_A_francia_irodalom_botranyhose_imadja_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a497a0dd-2fbf-442b-9ac0-d36e658c3627","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_A_francia_irodalom_botranyhose_imadja_Trumpot","timestamp":"2020. október. 06. 14:57","title":"A francia irodalom botrányhőse imádja Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]