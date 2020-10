Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár szerint az október 23-i hosszú hétvége elég is lesz a vírus kisöprésére az iskolákból.","shortLead":"A köznevelési államtitkár szerint az október 23-i hosszú hétvége elég is lesz a vírus kisöprésére az iskolákból.","id":"20201012_maruzsa_zoltan_oktatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf9fcc-8178-4060-934a-e855a2604a69","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_maruzsa_zoltan_oktatas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 12. 13:24","title":"Maruzsa: Egyelőre nem kell máshogy védekezni az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány közel 2 milliárd forintot vett el az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházási költségéből. Az egyházi óvodák viszont közel 5,5 milliárd forinthoz jutottak.","shortLead":"A kormány közel 2 milliárd forintot vett el az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum, valamint a Magyar Állami Operaház...","id":"20201011_A_kormany_penzt_vett_el_az_operahazi_beruhazastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9e9434-5c8c-441c-8ff4-c407ae6b3a49","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_A_kormany_penzt_vett_el_az_operahazi_beruhazastol","timestamp":"2020. október. 11. 21:01","title":"A kormány pénzt vett el az operaházi beruházástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel és megoldásokat kínál. Fliegauf Bence szerint ugyanis David Attenborough „a terméketlen károgás és hibáztatás helyett tisztán és egyenesen beszél.”","shortLead":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel és megoldásokat kínál...","id":"20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa47d5f-898b-4d32-afd9-2efe0262cc01","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","timestamp":"2020. október. 12. 08:38","title":"Sir David Attenborough és Fliegauf Bence gondolatai Csernobilban találkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0da3572-c0d1-4ad4-893a-ca481162b7fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összellenzéki jelöltnek csak megszorongatnia sikerült a kormánypárt jelöltjét vasárnap.","shortLead":"Az összellenzéki jelöltnek csak megszorongatnia sikerült a kormánypárt jelöltjét vasárnap.","id":"20201011_A_fideszes_Koncz_Zsofia_nyerte_a_borsodi_idokozi_valasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0da3572-c0d1-4ad4-893a-ca481162b7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e42984-eff1-40d0-a714-5f9dd181614a","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_A_fideszes_Koncz_Zsofia_nyerte_a_borsodi_idokozi_valasztast","timestamp":"2020. október. 11. 20:42","title":"A fideszes Koncz Zsófia nyerte a borsodi időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hosszabb távon visszafele sülhetnek el a TikTok betiltását kilátásba helyező amerikai intézkedések. A világ legnagyobb közösségi szolgáltatójánál attól tartanak, ha az Egyesült Államok tényleg betiltja a TikTokot, azzal precedenst teremt, és több ország vezetői gondolkodhatnak el, hogy náluk milyen appokat kellene tiltólistára tenni. És akkor a sok minden miatt problémásnak számító Facebook neve is felmerülhet.","shortLead":"Hosszabb távon visszafele sülhetnek el a TikTok betiltását kilátásba helyező amerikai intézkedések. A világ legnagyobb...","id":"20201012_tiktok_betiltasa_facebook_instagram_adam_mosseri_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bdbe1e-8b04-44af-b133-fffe99e53408","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_tiktok_betiltasa_facebook_instagram_adam_mosseri_mark_zuckerberg","timestamp":"2020. október. 12. 08:03","title":"A Facebook attól tart, hogy betiltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön már nulla fok lesz a minimumhőmérséklet az ország egyes részein.","shortLead":"Csütörtökön már nulla fok lesz a minimumhőmérséklet az ország egyes részein.","id":"20201012_idojaras_elorejelzes_eso_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731217a7-b0ad-4980-b74f-d1d9a3015b0c","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_idojaras_elorejelzes_eso_szel","timestamp":"2020. október. 12. 05:38","title":"Sok szelet és esőt kapunk egész héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed07bd-db2a-4a77-b21d-1ee5a6ab24f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester szerint 30 éve nem látott mélyrepülésben van a kerület.","shortLead":"A volt polgármester szerint 30 éve nem látott mélyrepülésben van a kerület.","id":"20201012_Bus_Balazs_kepviselojeloltkent_indulna_Obudan_2022ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed07bd-db2a-4a77-b21d-1ee5a6ab24f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0876b47-2505-4191-af37-2df951191b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Bus_Balazs_kepviselojeloltkent_indulna_Obudan_2022ben","timestamp":"2020. október. 12. 20:17","title":"Bús Balázs képviselőjelöltként indulna Óbudán 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586f526-7626-4769-b02f-7e176eb02dbc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy nőt és egy férfit vett őrizetbe a rendőrség az üggyel összefüggésben.","shortLead":"Egy nőt és egy férfit vett őrizetbe a rendőrség az üggyel összefüggésben.","id":"20201012_drogfogas_budapest_rendorseg_kokain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b586f526-7626-4769-b02f-7e176eb02dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb36084-0e94-420a-93e7-41938cd56359","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_drogfogas_budapest_rendorseg_kokain","timestamp":"2020. október. 12. 14:55","title":"Rengeteg drogot találtak a rendőrök egy újlipótvárosi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]