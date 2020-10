Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","id":"20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad5ebd0-a38a-4f2b-bda8-f34e92138029","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","timestamp":"2020. október. 15. 17:35","title":"Ursula von der Leyen elhagyta az EU-csúcsot és karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5839a0-84eb-4f10-a5f9-6eb2e8b8cc9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Index tartalomfejlesztési igazgatója korábban több nagyvállalatnál is részt vett a brandstratégia kialakításában, és a színművészeti egyetemen is tanított.","shortLead":"Az Index tartalomfejlesztési igazgatója korábban több nagyvállalatnál is részt vett a brandstratégia kialakításában, és...","id":"20201015_RTL_Index_Szabo_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d5839a0-84eb-4f10-a5f9-6eb2e8b8cc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc24d8d-5503-4b80-b153-b5fb0200e9bd","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_RTL_Index_Szabo_Zoltan","timestamp":"2020. október. 15. 12:57","title":"Az RTL-nél folytatja az Indextől távozó Szabó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Juliane Kokott főtanácsnok álláspontja szerint nem ellentétes az uniós joggal a vállalkozások progresszív szerkezetű forgalmi adóval megadóztatása. Az adó miatt az Európai Bizottság emelt kifogást.","shortLead":"Juliane Kokott főtanácsnok álláspontja szerint nem ellentétes az uniós joggal a vállalkozások progresszív szerkezetű...","id":"20201015_Kokott_magyar_reklamado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec6aa6-8c31-4f15-a80d-93f4fecea222","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Kokott_magyar_reklamado","timestamp":"2020. október. 15. 11:12","title":"Nyerésre áll a magyar reklámadó az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d633c554-2f85-4df9-a449-62830a14a885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bő 9 milliárd forintnyi pénzből lesz tiszta a most nagyon piszkos Laguna-tó.","shortLead":"Bő 9 milliárd forintnyi pénzből lesz tiszta a most nagyon piszkos Laguna-tó.","id":"20201015_magyar_cegek_fulop_szigetek_laguna_to_szijjarto_peter_manila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d633c554-2f85-4df9-a449-62830a14a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9379a4e-16e2-4b61-a8cd-e7d9e1cfb775","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_magyar_cegek_fulop_szigetek_laguna_to_szijjarto_peter_manila","timestamp":"2020. október. 15. 12:40","title":"Magyar cégek fogják megtisztítani a Fülöp-szigetek legnagyobb tavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f12644-e0d7-459c-85a3-7a3e96c2bebc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menet a Műegyetem rakpartról indul majd, és az Urániánál ér véget. ","shortLead":"A menet a Műegyetem rakpartról indul majd, és az Urániánál ér véget. ","id":"20201015_Demonstracio_oktober_23_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f12644-e0d7-459c-85a3-7a3e96c2bebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37df8183-e79e-4a4e-9b84-4d6c5f3de5cd","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Demonstracio_oktober_23_SZFE","timestamp":"2020. október. 15. 18:08","title":"Más egyetemek hallgatói is beálltak az SZFE-s diákok október 23-i demonstrációja mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11ad594-ea3e-4bc5-8cba-7504efb45614","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas sztorit ígért a New York Post arról, hogy Joe Biden miként próbált visszaélni a hatalmával, de minél több részlet ismert, annál jobban megkérdőjelezhető az egész hitelessége. Donald Trump újraválasztási kampányának fiókját a Twitter fel is függesztette és a Facebook sem engedi terjeszteni a cikket, amíg nem bizonyosodik be a hitelessége.","shortLead":"Hatalmas sztorit ígért a New York Post arról, hogy Joe Biden miként próbált visszaélni a hatalmával, de minél több...","id":"20201015_joe_biden_ukrajna_twitter_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b11ad594-ea3e-4bc5-8cba-7504efb45614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867d05d2-d46e-4574-aec5-01cb820a73ff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_joe_biden_ukrajna_twitter_Facebook","timestamp":"2020. október. 15. 21:31","title":"Annyi sebből vérzik a Joe Biden leleplezését ígérő cikk, hogy a Twitter és a Facebook sem hagyja terjedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy ingatlanfejlesztő cég korrupciós ügyében tartóztatott le egy tucat embert a lengyel korrupcióellenes hivatal.","shortLead":"Egy ingatlanfejlesztő cég korrupciós ügyében tartóztatott le egy tucat embert a lengyel korrupcióellenes hivatal.","id":"20201015_Sikkasztas_gyanu_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404c4017-1e81-44c4-b667-eba96a1ac41f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_Sikkasztas_gyanu_lengyelorszag","timestamp":"2020. október. 15. 20:37","title":"Sikkasztás gyanújával tartóztatták le Donald Tusk ügyvédjét és 11 másik embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos kapcsolataival az oroszoknak hosszú éveken át kémkedő osztrák ezredes, Martin Möller. A most 71 éves férfi az orosz katonai hírszerzés, a GRU legveszélyesebb, külföldön gyilkosságokat is elkövető egységével állt kapcsolatban. Olyan információkat is átadott az oroszoknak, amellyel az Afganisztánban szolgáló szövetséges erők tagjainak életét is veszélyeztette. A Szkripál-ügy utáni nyomozás lehetett a veszte, de olcsón megúszta. ","shortLead":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos...","id":"20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd80255-89c0-42c6-85e0-e7c7f42c48c8","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","timestamp":"2020. október. 15. 16:05","title":"Budapesten és Hévízen is találkozott a NATO-t eláruló osztrák ezredes az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]