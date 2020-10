Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5eea925-fddc-4448-9e11-412519293efa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgynevezett halojelenség alakult ki a Hold körül hétfő este.","shortLead":"Úgynevezett halojelenség alakult ki a Hold körül hétfő este.","id":"20201027_hold_halojelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5eea925-fddc-4448-9e11-412519293efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d5a343-7b65-4d0c-864b-4f238b481870","keywords":null,"link":"/elet/20201027_hold_halojelenseg","timestamp":"2020. október. 27. 08:15","title":"Másmilyen volt a Hold tegnap éjjel, mint szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6454648e-38ac-473a-a60d-62c3ba87d768","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi laptopot rendeltek az uniós tagországok, mint még soha. ","shortLead":"Annyi laptopot rendeltek az uniós tagországok, mint még soha. ","id":"20201026_Meg_egy_statisztikat_megbolonditott_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6454648e-38ac-473a-a60d-62c3ba87d768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8b235d-0297-464c-a440-97d556d4afda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_Meg_egy_statisztikat_megbolonditott_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 26. 13:34","title":"Még egy statisztikát megbolondított a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b421b7ef-cc69-46b3-9041-54a07c9819b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedi Tudományegyetem szenátusa magabiztos többséggel elutasította az intézmény nevének megváltoztatására irányuló napirendi pontot.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem szenátusa magabiztos többséggel elutasította az intézmény nevének megváltoztatására irányuló...","id":"20201026_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltoztatas_szenatusi_ules_eredmenye_napirend_elutasitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b421b7ef-cc69-46b3-9041-54a07c9819b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eebd71d-dfd5-4b7a-a152-7379f5bed856","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltoztatas_szenatusi_ules_eredmenye_napirend_elutasitasa","timestamp":"2020. október. 26. 15:32","title":"Az SZTE szenátusa levette napirendről az egyetem nevének megváltoztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f3972f-0670-46fa-a93d-9dcb4addb361","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sztamen Grigorov születésének 142. és halálának 75. évfordulója alkalmából cserélte ma le logóját a Google.","shortLead":"Sztamen Grigorov születésének 142. és halálának 75. évfordulója alkalmából cserélte ma le logóját a Google.","id":"20201027_sztamen_grigorov_google_doodle_142","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53f3972f-0670-46fa-a93d-9dcb4addb361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794b0481-1c54-47ba-8a55-f7ce9f414e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_sztamen_grigorov_google_doodle_142","timestamp":"2020. október. 27. 07:02","title":"Ki az a Sztamen Grigorov, és miért van ma a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A joystick hátulján a sorozat egyik legfontosabb karaktere, a kis Yoda is látszik.","shortLead":"A joystick hátulján a sorozat egyik legfontosabb karaktere, a kis Yoda is látszik.","id":"20201027_mandalorian_joystick_xbox_kontroller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8af12e-ebb3-40ac-b5ce-d22a1dc3ed68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_mandalorian_joystick_xbox_kontroller","timestamp":"2020. október. 27. 14:06","title":"Mandalorian témájú kontrollert készítettek az Xbox gépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","shortLead":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","id":"20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd877db-ed2e-465a-8c84-1219e07b9a36","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","timestamp":"2020. október. 26. 05:10","title":"Online is kitölthető lesz a 2021-es népszámlálási kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","shortLead":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","id":"20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cc66db-159e-4a84-a002-3bf2d11a3578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 26. 15:23","title":"436 millióért cserélik le a kórházak elavult áramfejlesztőit a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b10c0-dc6d-4e81-889f-cc6c57889293","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rágcsálóról videó is készült. ","shortLead":"A rágcsálóról videó is készült. ","id":"20201026_patkany_utas_busz_budapest_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552b10c0-dc6d-4e81-889f-cc6c57889293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f22157-a069-41bf-8377-e724caef07bf","keywords":null,"link":"/elet/20201026_patkany_utas_busz_budapest_bkk","timestamp":"2020. október. 26. 15:46","title":"Patkány mászott egy utas nyakába a 108-as buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]