[{"available":true,"c_guid":"26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb kereskedőjével, az Amazonnal venné fel a versenyt. ","shortLead":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb...","id":"202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9791bf-58b8-4b21-ab73-f2e4880830e6","keywords":null,"link":"/360/202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","timestamp":"2020. november. 17. 12:00","title":"Európában is megnyitott a kis könyvesboltok megmentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanulókból The Sitting Dead-szereplők válhatnak a távoktatás során, ha nem gondolják át a pedagógusok a tanítási módszereiket. A közelgő ZOOM-apokalipszisról és annak elkerülési lehetőségeiről írt a Tanárblog.","shortLead":"A tanulókból The Sitting Dead-szereplők válhatnak a távoktatás során, ha nem gondolják át a pedagógusok a tanítási...","id":"20201117_Hogy_nem_lesznek_a_tavoktatastol_zombik_a_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603af48c-cf2b-4c97-871d-66ed64ba0964","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Hogy_nem_lesznek_a_tavoktatastol_zombik_a_diakok","timestamp":"2020. november. 17. 09:48","title":"Hogy nem lesznek a távoktatástól zombik a diákok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár ők a legveszélyeztetettebb korosztály, a legjobb védőfelszerelést ígérik nekik, plusz óránként 1500 forintot.","shortLead":"Bár ők a legveszélyeztetettebb korosztály, a legjobb védőfelszerelést ígérik nekik, plusz óránként 1500 forintot.","id":"20201116_pcr_teszteles_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b085cb48-8060-40f2-9f63-c124ec41161a","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_pcr_teszteles_nyugdijasok","timestamp":"2020. november. 16. 19:15","title":"Nyugdíjasokat toboroznak PCR-tesztelői munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyugalmazott váci püspök véleményt mondott az egyház pedofilbotrányairól és az Orbán-kormány egyre konzervatívabb családfelfogásáról is.","shortLead":"A nyugalmazott váci püspök véleményt mondott az egyház pedofilbotrányairól és az Orbán-kormány egyre konzervatívabb...","id":"20201116_Beer_Miklos_vallasszabadsag_abortusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a34f09-5919-480d-8bc1-c9ab6bc132e4","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Beer_Miklos_vallasszabadsag_abortusz","timestamp":"2020. november. 16. 15:27","title":"Beer Miklós: A vallásszabadság eszméje megköveteli az egyház és az állam szétválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a096a4a-6fb4-4a12-b049-89b8d47be478","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Filmio néven magyar alkotásokat bemutató, online filmtárat indít csütörtökön a Nemzeti Filmintézet. Klasszikusok, valamint a közelmúlt legjobb magyar alkotásai lesznek elérhetőek.","shortLead":"Filmio néven magyar alkotásokat bemutató, online filmtárat indít csütörtökön a Nemzeti Filmintézet. Klasszikusok...","id":"20201117_magyar_filmek_online_teljes_film_filmio_elofizetes_nfi_streaming","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a096a4a-6fb4-4a12-b049-89b8d47be478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb48407b-4e2d-4c11-bd4b-277d952d1278","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_magyar_filmek_online_teljes_film_filmio_elofizetes_nfi_streaming","timestamp":"2020. november. 17. 14:03","title":"Csütörtökön indul \"a magyar Netflix\", tele lesz új és régi magyar filmekkel a Filmio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlók negyede költene sokkal kevesebbet az idei karácsonyi szezonban, mint eddig.","shortLead":"A vásárlók negyede költene sokkal kevesebbet az idei karácsonyi szezonban, mint eddig.","id":"20201117_karacsony_online_vasarlas_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4921522b-bef2-4550-a8f2-0331db32aa86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_karacsony_online_vasarlas_felmeres","timestamp":"2020. november. 17. 08:01","title":"Az idei lehet az első karácsony, amire a legtöbben neten vásárolnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő telefonjaként, Oppo X 2021 néven mutatta meg új koncepcióját a kínai mobilgyártó.","shortLead":"A jövő telefonjaként, Oppo X 2021 néven mutatta meg új koncepcióját a kínai mobilgyártó.","id":"20201117_oppo_x_2021_feltekerheto_kijelzo_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0477175-f782-4d6c-a441-8843e2fd6954","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_oppo_x_2021_feltekerheto_kijelzo_telefon","timestamp":"2020. november. 17. 12:03","title":"Kinyújtható, feltekerhető kijelzős mobilt villantott az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összességében nem kielégítő – így foglalja össze a friss GRECO-jelentés, hogyan (nem) felelnek meg a magyarországi korrupcióellenes előírások azoknak az ajánlásoknak, amelyeket a szervezet még 2015-ben fogalmazott meg. Az elmúlt két évben szinte semmilyen előrehaladás nem volt a javaslatok teljesítésében.","shortLead":"Összességében nem kielégítő – így foglalja össze a friss GRECO-jelentés, hogyan (nem) felelnek meg a magyarországi...","id":"20201117_greco_magyarorszag_korrupcio_orszaggyulesi_kepviselok_birak_ugyeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2b10fc-2925-4e0d-96e8-79951cf449f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_greco_magyarorszag_korrupcio_orszaggyulesi_kepviselok_birak_ugyeszek","timestamp":"2020. november. 17. 07:08","title":"Az újabb GRECO-jelentés is elégedetlen a magyarországi korrupcióellenes intézkedésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]