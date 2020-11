Számos termékből a fenntarthatóbb drágább és így dilemmázhatunk, hogy a Föld vagy a pénztárcánk. A vegyszermentes takarítás azonban nem ilyen. Külföldön és itthon is egyre többen döntenek úgy, hogy száműzik a bolti tisztítószereket és ők maguk keverik ki ezeket. Munkácsi Brigittával, a Levendula és ecet című könyv szerzőjével beszélgettünk.

Az idei koronavírus-járvány megosztja azokat is, akik alapvetően vegyszermentesen takarítanak, hiszen sokakban felmerülhet, hogy vajon elég védelmet nyújtanak-e a saját készítésű tisztítőszerek. „Most is vannak olyan tisztítószerek, amiket nyugodtan elkészíthetünk otthon, mint például a mosószer, mosogatószer, vagy tulajdonképpen bármi, a fertőtlenítő hatású tisztítószereken kívül. Azonban teljesen érthető, ha most a bolti fertőtlenítőszereket részesíti valaki előnyben. Bár én maradtam a saját készítésűnél” – véli Munkácsi Brigitta, a Nempazar alapítója. Könyve, a Levendula és ecet - 57 ökotisztítószer a vegyszermentes otthonért ősszel jelent meg a Boook kiadónál.

Ő három évvel ezelőtt, a hulladékmentes életmódja tervezése során jutott odáig, hogy vegyszerek nélkül takarítson és száműzze az egészségre káros anyagokat a háztartásból. „Először elkezdett zavarni, hogy műanyag flakonba vannak csomagolva a tisztítószerek. Ezután már a természetes tisztítószereket kerestem” - mondja.

Bár külföldön és itthon is egyre nagyobb a vegyszermentesen takarítók tábora, érdekes, hogy kinél milyen motiváció húzódik meg emögött. „Én ugye a hulladékmentesség révén jutottam el ide, más a minimalista életmód oldaláról. Vannak pedig, akik az egészségesebb, vagy a „bármilyenmentes” étkezés révén gondolják tovább, hogy az életük milyen más területén akarnak még egyéb adalékoktól, vegyi anyagoktól is megszabadulni. De vannak olyanok is, akik alapból a vegyszermentességgel kezdenek” – mondja.

Brigittáék öten élnek egy háztartásban és nyilván három gyerekkel a hulladékmentes életmód nem tartható minden esetben: „Az étkezésnél kevésbé megoldható, de a takarításnál vagy a szépségápolásnál egyszerűbb, így itt szigorúbb is vagyok. De most már lényegesen könnyebb hulladék nélkül megoldani” – magyarázza.

Nem pénzkérdés, sőt

Műanyag dolgok helyett természetes alapanyagúak, kulacsok, tartós dobozok és fenntartható ruhadarabok: több szempontból drágább lehet, ha valamiből fenntarthatóbbat keresünk. "A vegyszermentes takarítás azonban pont nem ilyen. Jóval olcsóbban kijövünk, mintha bolti szereket vennénk” – mutat rá, hozzátéve, hogy egy liter, saját mosószer 75 forintból kijön, egy kilogramm mosószóda, szódabikarbóna pedig körülbelül 600 forint. Ez a mennyiség pedig jó pár hónapig garantáltan elég.

Egyedül az illóolajokkal kapcsolatban javasolja azt Munkácsi Brigitta, hogy célszerű a 100 százalékos tisztaságúakat választani. „A valóban jó minőségűek drágábbak, a teafaolaj például fertőtlenítő hatású, de vannak baktériumölők is. De ezek sem kötelező kellékek, van, aki csak az illat miatt cseppenti hozzá egy-egy házi tisztítószerhez. És egy-egy adaghoz akár 5 csepp is elég, így egy üvegcsét is sokáig tudunk használni” – mondja.

Ahhoz pedig, hogy egy teljesen átlagos lakást kitakarítsunk, egyáltalán nincs szükségünk sok mindenre: az alapok az ecet vagy citromsav, a mosószóda és szódabikarbóna. Ezekkel – és ezek kombinációjával – már az egész lakás szinte minden felületét meg tudjuk tisztítani. „Ezek többek között vízlágyító, zsíroldó és súroló hatással is rendelkeznek” – magyarázza Munkácsi Brigitta, aki szerint sok esetben a bolti szerekkel se azt a hatást érjük el, ami a reklámokban van. Éppen ezért „nem szabad úgy elképzelni a házilag készített tisztítószerekkel való takarítást, hogy lefújod, letörlöd és ragyog is minden egy mozdulat után. A régebbi vagy makacsabb szennyeződéseknél azért van, hogy többször is neki kell esni” – mutat rá.

Grépfrútos-rozmaringos-ecetes univerzális tisztítószer Citrusok héjából remek házi tisztítószert készíthetünk. Erős antibakteriális hatása miatt remekül tisztítható így konyhapult, asztal és mosogatótálca is. Gránit- és márványfelületen viszont ne használjuk, mert azt az ecet tönkreteheti. Hozzávalók: 1 grépfrút héja

2 ág rozmaring

ecet Elkészítés: Rakjunk tele egy befőttesüveget grépfrúthéjjal és rozmaringággal, majd egyszerűen öntsük fel ecettek úgy, hogy ellepje ezeket. Zárjuk le az üveg tetejét és hagyjuk állni 2 hétig. Ezután szűrjük le az ecetes folyadékot és fele-fele arányú vizes hígításban öntsük egy szórófejes üvegbe. Permetezzük a tisztítandó felületre és töröljük le egy ronggyal.

Mosogatótablettát például mosószódából, nátrium-perkarbonátból, szódabikarbónából és citromsavból készíthetünk. Az öblítéshez pedig elég egy kis ecet. Macerás az lehet tapasztalatai szerint, hogy nagy ritkán opálosak maradnak így a poharak, és akkor azokat el kell törölgetni – ha fényeset szeretnénk. „Én viszont meghoztam azt a döntést, hogy inkább többször törlök át valamit egy házilag készített szerrel, és esetleg lesz egy kis izomlázam egy nagytakarítás után a súrolástól, mint hogy a vegyi anyagok maradványai utána ott maradjanak a lakásban, amit a gyerekeim belélegeznek, ugyanis a különböző vegyszerek irritáló hatásuk miatt akár asztmás tüneteket is okozhatnak” – hangsúlyozza.

Narancsos mosogatógép tabletta Hozzávalók: 270 g mosószóda

720 g nátrium-perkarbonát

60 g citromsav

20 csepp narancsillóolaj

víz

ecet Elkészítés: Keverjük össze a száraz hozzávalókat egy tálban, majd csepegtessük bele az illóolajat. Ezután lassan, evőkanalanként adjunk hozzá annyi vizet, amennyitől összeall. Picit pezsegni fog a keverék, ez normális, de azért bánjunk óvatosan a vízzel, hogy ne pezsegjen fel túlságosan. Amikor jól összekevertük a masszát, kanalaz­zuk egy lapos edénybe. Hagyjuk egy éjszakán át száradni, majd vágjuk akkora kockákra, ami pont befér a mosogatógép adagolójába. Az öblítéshez használjunk ecetet. A mosogatógép tablettákat tároljuk légmentesen záródó vegben, dobozban.

Persze a természetes eszközknél sem árt vigyázni. Amikor ecettel takarítunk, mindig szellőztessünk közben, és ne hajoljunk közvetlenül az ecet vagy az épp tisztított felület felé. A por állagú, házi tisztítószereket sem célszerű belélegezni, de Munkácsi Brigitta meglátása szerint nem igényel több odafigyelést így takarítani, mintha azt bolti szerekkel tennénk – hiszem egy vegyszeres tisztítószert sem akarnánk belélegezni.

A szkeptikusok körében gyakran felmerül az is a házi tisztítószerek kapcsán, hogy időigényes az előállításuk, ezt azonban cáfolja. „Velem is előfordul, hogy ha fáradtabb vagyok, például nincs kedvem még nekiállni lereszelni egy szappant, hogy abból mosószert csináljak. De amikor nekiállok, mindig rájövök, hogy pár perc az egész. Van, hogy előre lereszelek több szappant, és akkor a következő alkalommal nem kell.”